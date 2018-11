Zukunftstag: Das waren die Traumberufe von Marc Zellweger und Skiba Shapiro

Am nationalen Zukunftstag haben in der Rorschacher «Tagblatt»-Redaktion zwei Schülerinnen einen Einblick in den Journalismus erhalten. Die jungen Reporterinnen löcherten Ex-FCSG-Spieler Marc Zellweger und Musikerin Vanessa Engensperger alias Skiba Shapiro mit Fragen.