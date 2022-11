Zu Tisch Forellen aus dem Smoker und ein Dessert für Fortgeschrittene: Spitzenkoch spielt im Restaurant Weid in Heiden mit dem Feuer Wer das Gefühl hat, dass einen nichts Kulinarisches mehr ins Stauen versetzen kann, sollte das Restaurant Weid in Heiden besuchen. Spitzenkoch Ivanassèn Berov (15 Gault Millau Punkte) kocht abgeschieden in den Hügeln draussen am Feuer. Das schmeckt man bei jedem Bissen.

Besessen von gutem Essen: Koch Ivanassèn Berov in seinem Element. Bild: Arthur Gamsa

Rauch steigt über dem Restaurant Weid in Heiden in den Himmel. Im Garten mit Aussicht bis zum Bodensee kontrolliert Ivanassèn Berov die Glut im Smoker, der wie eine kleine Lokomotive vor sich hin dampft. Fleischstücke, Forellen, Eigelb und Pflaumenmus garen darin - unter anderem. «Ich züüsle gern», sagt der Gourmetkoch.

Das würzige Aroma von Feuer und Rauch begleitet uns durch den Abend - begonnen bei den Butterröllchen mit geräucherten Salzkristallen, die in der ehemaligen Bauernstube zum Brot gereicht werden. Die Bedienung im stilvollen Lokal ist sympathisch und kompetent, die Karte klein und überschaubar - und exklusiv.

Das dreigängige Menu (72 Fr.) beginnt mit einem Rosso-Tatar mit Knusperlinsen und geräuchertem Eigelb. Es schmeckt knusprig, bitter, rauchig, leicht säuerlich. Überwältigend gut, diese Vorspeise.

Die wunderbare Vorspeise mit Knusperlinsen, geröstetem Eigelb und Tatar mit Sauerrahm und bitterem Salat. Bild: Melissa Müller

Wer «nur» den Salat bestellt hat, wird neidisch. Das sahnige Dressing mit Meerrettich ist jedoch so gut, dass man es bis zum letzten Tropfen auftunkt. Und der Salat so knackig, wie nur Salat frisch vom Feld sein kann. Frisch aus dem Wasser kommt die saftig-zarte Forelle mit Mangold: Der Maestro hat sie gleichentags aus seiner Fischzucht gefischt. Sie zergeht auf der Zunge. «Die beste Forelle meines Lebens», sagt das Gegenüber. Der Vegiteller (28 Fr.) steht der Forelle aber in nichts nach: Hausgemachtes Linsen-Tofu auf geschmortem Kürbis mit Feta und Zuckerhut. Der Bittersalat schmeckt gegart ausgezeichnet. «Ich mag Bitternoten, sie werden unterschätzt», sagt der Koch mit bulgarischen Wurzeln, der in der Speicherschwendi aufgewachsen ist und sich in der «Krone» in Trogen einen Namen gemacht hat.

Linsen-Tofu auf geschmortem Kürbis mit knusprigem Feta und Zuckerhut - der Chef kocht auf Wunsch auch vegan. Bild: Melissa Müller

Food-Nerd Berov kann stundenlang über perfekte Pommes-frites fachsimpeln. Er serviert zum Fisch frittierte blaue Kartoffelsplitter, die innen cremig und aussen knusprig sind. Er nehme keine blauen St.Galler - «ein blöder Herdöpfel» - sondern die Sorte Annelies, die sei geschmackvoller.

Berov kocht allein auf diesem hohen Niveau (15 Gault Millau Punkte). «In der Küche ist just me, myself and I.» Seit drei Jahren powert er in der «Weid», verfeinert Speisen mit selbst gesammelten Pilzen und Wildkräutern. Der Guide Michelin hat ihm kürzlich den grünen Stern verliehen - eine Auszeichnung für besonders umweltschonende Betriebe, die mit Bioprodukten arbeiten.

Kochkünstler Ivanassèn Berov kocht am liebsten draussen. Bild: Arthur Gamsa

Eine Carameltarte mit geräuchertem Zwetschgenmus bildet den Schlussakkord. «Kein Dessert für Anfänger», warnt Berov. «Aber ich finde es recht cool.» Jeder Biss ist in Synapsenknaller. Die Sauce auf dem Küchlein duftet intensiv nach Zwetschge, Caramel, Salz - und Rauch.