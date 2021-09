ZU TISCH Brasserie LOK: Eine grosse Portion Savoir-vivre hinter dem St.Galler Bahnhof Die Brasserie LOK in der St.Galler Lokremise bietet seit ihrer Eröffnung nach dem zweiten Gastrolockdown im Frühjahr französische Klassiker in mondäner Atmosphäre. Ein Hauch Paris hinter dem St.Galler Hauptbahnhof – das kommt gut an bei «tout Saint-Gall».

Geschäftsführer Mehmet Daku hat dem gastronomischen Angebot in der Lokremise mit der Brasserie LOK neues Leben eingehaucht. Bild: Ralph Ribi

Understatement geht anders. Aber Zurückhaltung und Bescheidenheit werden bereits an genug anderen Orten in der Stadt St. Gallen gelebt. Da kann, ja muss man in der Lokremise fast die Gelegenheit beim Schopf packen und grossstädtisch auftrumpfen.

Das tut die Brasserie LOK im Kulturzentrum hinter dem Bahnhof, seit sie nach dem zweiten Beizenlockdown eröffnet hat. Coq au Vin, Quiche Lorraine, gratinierte Zwiebelsuppe. Austern, Moules-frites, Loup de Mer, Entenbrust. Ein Hauch von Paris, oder von damals, als es noch die viel zitierte direkte Zugverbindung St. Gallen-Paris gab, ohne Halt in Zürich.

Eine Statement-Bar und ein Kuchengedicht

Dieser mondäne Anspruch zeigt sich in der Einrichtung. Die Bar – ein Werk des US-amerikanischen Künstlers John Armleder – ist nicht einfach eine Bar. Sie ist ein Statement. Letzteres liesse sich auch über die Vorspeise sagen: Die Wahl fällt auf eine vegetarische Variation eines französischen Geflügelklassikers: Noix Gras (19.–). Statt gestopfter Enten- oder Gansleber besteht die Terrine aus Nuss. Dazu ein frisches Pflaumen-Chutney, ein lauwarmes Brioche. Ein geschmacklich durch und durch runder und konzeptionell kreativer Einstieg in den Abend. Weiter geht’s mit der gebratenen Entenbrust an einer klassischen Orangensauce mit Kartoffelgratin und Gemüsegarnitur. (38.–) Das Fleisch ist zart, die Sauce kräftig, der Gratin knusprig.

Das Highlight des Abends kommt zum Schluss: Die Tarte tatin (12.–) ist ein Klassiker der französischen Backkunst – und die Brasserie serviert den flachen, mit einer dünnen Karamellschicht bedeckten Apfelkuchen wie es sein muss: Mit einer Kugel Vanilleglacé. Geschäftsführer Mehmet Daku hat mit seinen Geschäftspartnern Marcel Walker und Samuel Vörös das Savoir-vivre in die Lokremise gebracht.

Zuerst mit einem Soft-Opening im Frühling. Nach coronabedingt schrittweisem Hochfahren hat der Betrieb dann schnell Tempo aufgenommen. Es läuft gut – an sieben Tagen die Woche. «Wir sind zufrieden.» Auch an einem Montagabend herrscht reges Treiben zwischen Kunstzone, Kinok und Theatersaal. Daku, der zuvor während zehn Jahren im Restaurant Lagerhaus arbeitete – zuletzt als Geschäftsführer – kann trotz Pandemie nicht klagen. «Es war auch eine Chance, langsam starten zu dürfen. So konnten wir schrittweise sattelfester werden.» Es hat funktioniert.