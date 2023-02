GOSSAU «Der milde Winter spielt uns in die Karten»: Walter-Zoo freut sich über das erfolgreichste Jahr seines Bestehens Der Walter-Zoo in Gossau blickt zurück auf ein Rekordjahr. Mit fast 300'000 Besucherinnen und Besuchern toppt das Jahr 2022 sogar die Jahre vor der Pandemie. Das hat verschiedene Gründe.

Die Schimpansenanlage im Walter-Zoo. Bild: Hanspeter Schiess

Fast 300’000 verkaufte Eintritte: Für den Walter-Zoo war 2022 ein Rekordjahr. «Es ist das beste Jahr aller Zeiten, was die Besucherzahlen anbelangt», sagt Thomas Harder, Leiter Marketing und Verkauf. Und der Trend zeige weiter nach oben. Der Walter-Zoo sei nicht nur der Zoo der Region, es kämen auch zahlreiche Gäste aus anderen Kantonen. Auch die Besucherzahl aus dem Vorarlberg habe sich erhöht. «Die seit Jahren immer milderen Temperaturen und der Schneemangel spielen uns zusätzlich in die Karten und sorgen dafür, dass viele Leute auch in der Nebensaison öfters mal in den Zoo gehen», so der Marketingleiter.

Das im Jahr 1961 gegründete Familienunternehmen hat sich im Lauf der Jahre stetig weiterentwickelt. Aus einem ehemals kleinen Zoo ist eine Institution mit rund 100 Mitarbeitenden entstanden. Einerseits sei die Tradition wichtig, andererseits habe man sich dem Wandel der Zeit angepasst, sagt Harder. Man verbessere laufend bestehende Anlagen und investiere in Neue. Das sei ein weiterer Grund, weshalb die Besucherzahlen seit Jahren ansteigen würden.

Mit dem Savannenhaus 2017 und der Löwenanlage 2018 habe man 2022 eine Anlage mit zwei neuen Tierarten, den Kleinen Pandas und den Zwergottern einweihen können.

Seit 2022 verfügt der Walter-Zoo auch über ein neues Gehege für den Kleinen Panda. Bild: PD

«Hinter der Pandaanlage wird bereits wieder gebaut. Es entstehen Volieren für das Flugtraining», sagt Harder. In einigen Monaten können die Besucherinnen und Besucher Papageien, Greifvögel und Tauben im Freiflug bestaunen, kombiniert mit Informationen zu den Vogelarten. Weitere Infrastrukturprojekte, aber auch verschiedene Tieranlagen seien im Rahmen des Masterplans 2040 in Planung.

Im Zelt übernachten und nachtaktive Tiere beobachten

«Wir bieten ein vielseitiges Angebot bestehend aus Zoo, Tierbegegnungen, Naturerlebnissen, Zootheater, Spielplätzen, Verpflegungsmöglichkeiten im Zoorestaurant und in den Shops, aber auch Picknickplätzen und Grillstellen an», sagt Harder. Teilzeit arbeitende Eltern mit kleineren Kindern oder Grosseltern mit ihren Enkeln würden zudem häufig mit ihren Jahreskarten spontan unter der Woche in den Zoo kommen.

«Auch Leute, die einfach nur mal einen Spaziergang in der Natur machen möchten, kommen in den Walter-Zoo.»

Diverse Event-Angebote ziehen Publikum an. So kann man zum Beispiel Kindergeburtstage im Zoo feiern, oder mit der Familie dort brunchen. Von April bis Oktober können Nachtschwärmer im Tipi-Zelt übernachten und an einer Nachtführung nachtaktive Tiere beobachten.

Unterstützung für bedrohte Tiere

Natur- und Artenschutz hat an Bedeutung gewonnen und ist auch für den Walter-Zoo ein zentrales Thema. Viele Schulklassen besuchen den Zoo laut Harder nicht mehr nur während Schulreisen, sondern auch im Rahmen von Workshops und Führungen. Der Walter-Zoo betreibt seit 2020 eine Igel- und eine Wildvogelpflegestation sowie einen Naturlehrpfad. Mit dem Naturschutzfranken würden ausgewählte Projekte zum Schutz von Wildtieren und deren Lebensräume unterstützt und man leiste damit einen wichtigen Beitrag zum Erhalt bedrohter Tierarten.

Auch eine Igelstation ist seit 2020 Teil des Walter-Zoos. Bild: Aybüke Köseoglu

Aufgrund der globalen Bevölkerungsentwicklung und des Vordringens in die Lebensräume der wilden Artgenossen sei der umfassende Schutz von Arten und Natur durch die Zoos in Zusammenarbeit mit Umweltorganisationen immer wichtiger, sagt Harder. Verschiedene bedrohte Tierarten werden auch im Walter-Zoo im Rahmen eines internationalen Zuchtprogrammes koordiniert gezüchtet, um eine Zweitpopulation zu halten und die Möglichkeit zukünftiger Auswilderungen zu bewahren.

Der Walter-Zoo ist seit über sechs Jahrzehnten ein beliebtestes Ausflugsziel. Über 1000 Tiere aus rund 120 verschiedenen Arten wecken Verständnis für die Tierwelt und deren Lebensräume. «Die artgerechte Pflege und das Wohlbefinden der Tiere hat oberste Priorität», sagt Harder.

Dank der Einnahmen aus den Zooeintritten, den Umsätzen des Zoorestaurants und den Shops könnten die Betriebskosten gedeckt werden. Jeder eingenommene Franken werde in den Zoo und das Tierwohl investiert.