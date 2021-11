Zeitreise in Bildern 25 Orte in St.Gallen – früher und heute Wir haben historische Aufnahmen ausgegraben und die Orte neu fotografiert. Entstanden ist eine einmalige kleine Zeitreise durch die Geschichte der Stadt St.Gallen

Bierhof

Früher Heute

Volksbad

Das Volksbad kurz nach seiner Eröffnung im Herbst 1906. Bild: Sammlung

Reto Voneschen

Das am 18. Oktober 1906 eröffnete Volksbad St.Gallen ist das älteste noch existierende Hallenbad der Schweiz. Die Wiese davor, die sogenannte Volksbadwiese, hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten stärker verändert als das Volksbad in seinen ersten 115 Jahren. Sie wurde von der einfachen Spielwiese zum gut möblierten Sportplatz.

Das Volksbad heute. Bild: Andri Vöhringer (22.9.2021)

Moosburg

Früher Heute

Kaffeehalle

Mitten im Herz des Klosterviertels, 22.09.2021 Bild: Andri Vöhringer

Frauenbadi

Frauenbadi Drei Weiern, 22.09.2021 Bild: Andri Vöhringer

Broderbrunnen

Früher Heute

St.Leonhard-Brücke

Früher Heute

Waaghaus

Das Waaghaus vom Brühltor her auf einer Ansichtskarte vor 1900 Rechts das Waaghaus, links daran angebaut das Restaurant Schmiedstube. Bild: Sammlung

Reto Voneschen

Das Waaghaus am Bohl gehört zu den bekanntesten Landmarken der St.Galler Altstadt. Es wurde 1584/85 als Waag-, Gred- und Lagerhaus gebaut. Darin wurden die Handelsgüter der St.Galler Kaufleute gewogen, verzollt und dann im Obergeschoss eingelagert. Seine Bestimmung als Lagerhaus mit amtlicher Waage verlor das Gebäude mit Eröffnung der Bahnlinie zwischen St.Gallen und Winterthur (1856) sowie Bau eines Zoll- und Niederlagshauses (1863/65) beim Bahnhof.

Das beim Brühltor ans Waaghaus angebaute Restaurant Schmiedstube vor 1920. Bild: Stadtarchiv Ortsbürgergemeinde SG

Mitte des 19. Jahrhunderts wurde im Waaghaus ein Polizeiposten eingerichtet. 1876 kam eine Postfiliale dazu (heute Post Brühltor). Darin wurde lange auch ein Kaufhaus betrieben. Seit dem frühen 19. Jahrhundert war auf der Ostseite des Waaghauses das Restaurant Schmiedstube mit seinem Kastaniengarten angebaut. Dieser Anbau wurde 1923/24 bei einer Renovation des Waaghauses abgebrochen.

In den 1950er-Jahren drohte dem Waaghaus in Zusammenhang mit dem zunehmenden Autoverkehr der Abbruch. Mit einem Zufallsmehr von 6'448 zu 6'147 Stimmen entschied das städtische Stimmvolk 1958 aber gegen diese Planung und für eine Renovation des historischen Gebäudes. Es wurde in der heutigen Form am 21. September 1963 mit einem grossen Stadtfest eingeweiht.

Das Waaghaus nach Abbruch des Restaurants Schmiedstube vom Brühltor her. Die Ansichtskarte stammt aus den 1930er-Jahren. Bild: Sammlung Reto Voneschen

Heute wird das offene Erdgeschoss des Waaghauses teils für Festwirtschaften (Fasnacht, Olma), teils für Märkte (VCS-Veloflohmarkt, Weihnachtsmarkt) genutzt. Im Obergeschoss ist der Saal des Stadtparlaments sowie ein Ausstellungs- und Veranstaltungssaal untergebracht. An sich wäre das Waaghaus wieder sanierungsbedürftig. Vorarbeiten dafür wurden bereits ausgeführt; es gibt auch ein spruchreifes Bauprojekt. Der Stadtrat hat es 2013 aber mit Rücksicht auf die Stadtkasse zurückgestellt. 2017 wurden die dringendsten baulichen Massnahmen ausgeführt, um das Waaghaus fit für das nächste Jahrzehnt zu machen.

Die Rückseite des Waaghauses vom Brühltor her. Es präsentiert sich seit 1963 in der heutigen Form. Bild: Andri Vöhringer (22.9.2021)

Marktplatz Bohl

Das Gebäude "Am Bohl", 22.09.2021 SG Bild: Andri Vöhringer

Vadiandenkmal

St.Gallen 22.09.2021 SG - Langzeitprojekt: Aufnahmen von Gebäuden in der Stadt St.Gallen und Redgion. Marktgasse mit Blick Richtung Vadiandenkmal. Andri Vöhringer

Bürgerspital

St.Gallen 22.09.2021 SG - Langzeitprojekt: Aufnahmen von Gebäuden in der Stadt St.Gallen und Redgion. Bürgerspital, über der Flurhofstrasse in Richtung Norden.

Schibenentor

St.Gallen 22.09.2021 SG - Langzeitprojekt: Aufnahmen von Gebäuden in der Stadt St.Gallen und Redgion. Ecke Bahnhofplatz, Blumenbergplatz(Gebäudeecke Gegenüber vom Seeger) Andri Vöhringer

Notkersegg

Früher Heute

Marktplatz

St.Gallen 22.09.2021 SG - Langzeitprojekt: Aufnahmen von Gebäuden in der Stadt St.Gallen und Redgion. Marktplatz St.Gallen, fotografiert über dem Blumenmarkt Café. Andri Vöhringer

Haus Washington

Früher Heute

Unterstrasse

Früher Heute

Rorschacher Strasse

St.Gallen 22.09.2021 SG - Langzeitprojekt: Aufnahmen von Gebäuden in der Stadt St.Gallen und Redgion. Brühltor Passage, Blick Richtung Osten in die Rorschacherstrasse. Andri Vöhringer

Oberer Graben

St.Gallen 22.09.2021 SG - Langzeitprojekt: Aufnahmen von Gebäuden in der Stadt St.Gallen und Redgion. Café Bar News, Heute die Tagblatt-Bar. Andri Vöhringer

Bahnhofshalle

St.Gallen 22.09.2021 SG - Langzeitprojekt: Aufnahmen von Gebäuden in der Stadt St.Gallen und Redgion. Bahnhofshalle St.Gallen. Andri Vöhringer

Stadtpark: Brunnen vor dem Kunstmuseum

St.Gallen 22.09.2021 SG - Langzeitprojekt: Aufnahmen von Gebäuden in der Stadt St.Gallen und Redgion. Gauklerbrunnen mit Blick Richtung Stadttheater St.Gallen. Andri Vöhringer