Zeitmesser Kulturmuseum erwirbt historische Hightech-Uhr: Für Direktor Peter Fux «ein Schlüsseldokument des St.Galler Barock» Eine verblüffende astronomische Uhr begrüsst neuerdings im Kulturmuseum die Besucher – und gewährt Einblicke in die barocke Lokalgeschichte der Stadt.

Museumsdirektor Peter Fux (links) und Philologe Clemens Müller mit der Uhr. Bild: Michael Elser

Einen wahren «Glücksfall» nennt Direktor Peter Fux die neuste Erwerbung des Kulturmuseums: Im Frühjahr stiess er beim Stöbern auf der Website eines Pariser Auktionshauses auf eine über 300 Jahre alte astronomische Uhr, die ihn sogleich interessierte. Von grosser mechanischer wie künstlerischer Raffinesse, mit vergoldeten Ornamenten und Ziffernblättern und einem Gehäuse aus Eibenholz, war auch ihr Zustand noch hervorragend. Kein einziger Bestandteil hatte bisher revidiert werden müssen.

Der für Fux entscheidende Punkt für den Kauf lag indes in einem Detail, nämlich der auf dem rückseitigen Uhrwerk angebrachten Signatur: «Johan Ulrich Burgle aus Ulm fertigte mich 1647 in St.Gallen», las er da in lateinischer Sprache.

Reise nach Paris – zur Uhr

Keine Frage! Dieser lokale Handwerks- und Kunstgegenstand gehörte für Fux in das Kulturmuseum St.Gallen. Wie die Uhr nach Paris gelangt war, hat man beim Museum bisher noch nicht in Erfahrung bringen können. Nun ist der ausgefeilte Apparat zurück in St.Gallen - mithilfe verschiedener Gönner, darunter der Ortsbürgergemeinde, den Stiftungen Metrohm, Dietschweiler, Steinegg und Hans und Wilma Stutz, gelang der Neuerwerb, nachdem Fux eigens nach Paris gereist war, um sich mit dem Kunstobjekt vertraut zu machen.

In St.Gallen hat man sich schon intensiv mit dem Neuzugang beschäftigt: Experten, darunter Clemens Müller vom Stadtarchiv, forschten ausgiebig nach den in dieser Uhr verborgenen Geschichten. Ihre Erkenntnisse erhellen, quasi im Querschnitt, die barocke Lokalgeschichte der Stadt.

Auftragsarbeit für private Zwecke oder den Ratssaal?

Dass Johan Burgle, der Uhrmacher, aus dem fernen Ulm eigens nach St.Gallen reiste, um hier seine Kunst zu üben, wirft Fragen auf. Clemens Müller suchte in den Archiven nach einer Lösung des Rätsels. Spuren fand er im Stadtarchiv Ulm: Burgle, Bürger jener Stadt, nahm gemäss einem barocken Register zweimal mehrjährigen Urlaub von seiner Heimat. Eine Abwesenheit während der 1640er-Jahre korreliert mit dem Entstehungsdatum der St.Galler Uhr, 1647.

Warum aber zog es den Uhrmacher gerade nach St.Gallen? Ein Hinweis findet sich wieder im Archiv, nämlich geht aus Briefwechseln der barocken Gelehrtenkreise hervor, dass den Uhrmacher Burgle mit Sebastian Schobinger, einem St.Galler Gelehrten und Arzt, damals auch Bürgermeister der Stadt, eine nähere Bekanntschaft verband. Schobinger, ein hochgebildeter, an der Astronomie interessierter Mann, könnte es nach Müller gewesen sein, der den Uhrmacher nach St. Gallen rief, um ihn mit der Konstruktion einer massgeschneiderten Altaruhr zu beauftragen. Der Begriff meint eine kleine Standuhr, die jedoch nicht notwendigerweise in einer sakralen Umgebung steht. Auch bei der St.Galler Uhr war das nicht der Fall – sie stand offenbar nie im ebenfalls vom Barock zeugenden Kloster. Zwei Optionen sieht Müller hier: Entweder liess Schobinger (oder ein anderer gebildeter Auftraggeber) die Uhr für private Zwecke und die eigene Wohnung herstellen, oder aber sie wurde für den städtischen Ratssaal angefertigt, zu dem er als Bürgermeister ja ebenfalls einen direkten Bezug hatte.

Hightech – so viel wert wie ein Stadtteil!

Die Uhr selbst muss man wahrlich eine Hightech-Arbeit nennen – eine fast vierhundert Jahre alte: Wie für die Epoche üblich, wird sie über eine aufziehbare Feder betrieben; da dieses System aber dazu neigt, über die Zeit langsamer zu werden, hat der Meister einen komplizierten Mechanismus installiert, der diesen Effekt zumindest abmildern soll. Hinsichtlich ihrer Funktionen kann Burgles Konstruktion mit den modernsten Digitaluhren locker mithalten: Uhrzeit, Wochentage, Datum, Mondphase, Tierkreiszeichen lassen sich hier ebenso ablesen, wie man auch die unregelmässigen Kirchenfesttage berechnen kann. Letzteres wäre für Schobinger, der auch Leibarzt des Fürstabts war, sicher von Bedeutung gewesen. Mit ihrer komplexen, ausgeklügelten Mechanik und mannigfaltigen Funktionsweise hatte die Uhr damals natürlich enormen Wert: «Nicht so viel wie ein Haus» sei sie nach Müllers Einschätzung wert gewesen, «sondern eher so viel wie ein ganzer Stadtteil».

Astronom Ptolemäus und heiliger Hieronymus

Zum astronomischen Wert der astronomischen Uhr dürfte auch die edle Aufmachung beigetragen haben: Die Gravuren und Bildbestandteile sind von höchster ästhetischer Qualität, zeigen, dass hier nicht nur Burgle selbst, sondern eine ganze Reihe von Künstlern beteiligt gewesen sein muss. Zwei gemalte Figuren ‹bevölkern› die Vorderseite: Der antike Astronom Ptolemäus links, rechts ein alter Mann, gebeugt über einen Schädel, nach Müller entweder der Kirchenvater Hieronymus oder ein Sinnbild für die Vergänglichkeit des Lebens – im von Kriegen und Pest gebeutelten Barock ein wichtiges Thema. Bestaunen kann man all dies ab sofort selbst - passend zur am 16. September startenden astronomischen Ausstellung «Schlüssel zum Kosmos» – im Kulturmuseum St.Gallen, wo die Uhr mich schon stolz in der grossen Eingangshalle des ersten Stocks willkommen heisst.