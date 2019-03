Zehn Jahre sind genug: Rorschacher Fasnachts-Kultfigur C. Bleichi setzt sich zur Ruhe Nach dem Auftritt vom vergangenen Samstag gibt der Rorschacherberger Gregor Thurnherr seine Figur C. Bleichi auf. Der Cliquenfasnacht schwört er aber nicht ab. Jolanda Riedener

Schnauzer, protziger Schmuck, forsches Auftreten: C. Bleichi verkörpert seit zehn Jahren einen erfolglosen Macho. (Bild: Res Lerch)

Ein schmieriger Typ im Streifenanzug mit Schnauz und Goldschmuck – das ist C. Bleichi, seit zehn Jahren gespielt vom Rorschacherberger Gregor Thurnherr. Am Samstag hatte er seinen vorläufig letzten Auftritt an der Rorschacher Cliquenfasnacht.

Warum findet die Cliquenfasnacht 2020 ohne C. Bleichi statt?

Gregor Thurnherr: Das hat verschiedene Gründe. Unter anderem stehen berufliche Veränderungen an, weshalb ich eine Pause einlege. Ausserdem ist zehn eine gute Zahl, um aufzuhören. Ich freue mich aber, die Fasnacht wieder aus der Publikumsperspektive zu geniessen. Kribbeln wird es in mir dann trotzdem. Die Auftritte machen sehr viel Spass.

Ist Ihnen die Figur verleidet?

Die Figur C. Bleichi ist müde geworden. Ihr sind Grenzen gesetzt, zum Beispiel stilistisch. Obwohl ich immer versucht habe, sie weiter zu entwickeln. Später will ich etwas Neues ausprobieren, zum Beispiel in Richtung Poetry Slam. Zum erfolglosen Plöffer C. Bleichi passt das aber nicht.

Gregor Thurnherr lässt C. Bleichi vorläufig ruhen. (Bild: Res Lerch)

Wie haben Sie sich jeweils vorbereitet?

Ich habe immer eigene Witze und Pointen gesucht, abkupfern war nie mein Ding. Eine coole Performance und jedes Zielpublikum anzusprechen – ob im Rheinfels oder Stadthof – das war mir wichtig. Mein Fasnachtsauftritt ist für mich mehr, als ein paar lustige Sprüche klopfen.

Wie haben Sie zu C. Bleichi gefunden?

Ich war beim Theater Sinnflut engagiert und habe im Rahmen einer Übung eine ähnliche Figur gespielt. Das hat mir zugesagt. C. Bleichi eignet sich gut dafür, aus dem bürgerlich-korrekten Leben auszubrechen. Gleichzeitig war die Fasnacht in Rorschach damals am serbeln. So bin ich eingesprungen und habe dieses Experiment gestartet.

Haben Sie Reaktionen auf das Ende von C. Bleichi erhalten?

Ja, einige. Darunter viele sehr positive Nachrichten auch am Tag danach.