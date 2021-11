Würdigung «Er hat bei uns allen Spuren hinterlassen»: Das sagt der Gossauer Stadtpräsident Wolfgang Giella zu den Leistungen seines verstorbenen Vorgängers Alex Brühwiler Mitte Oktober ist der ehemalige Gossauer Stadtpräsident Alex Brühwiler im Alter von 66 Jahren bei einem Wanderunfall verstorben. An der Sitzung des Stadtparlaments vom Dienstagabend wurde er von seinem Nachfolger Wolfgang Giella gewürdigt.

Alex Brühwiler, 1955–2021. Bild: Ralph Ribi (24. Mai 2018)

Die Sitzung des Stadtparlaments begann mit einem traurigen Traktandum: Mitte Oktober ist Alex Brühwiler im Alter von 66 Jahren bei einem Wanderunfall verstorben. Zwischen 2001 und 2018 amtete er als Stadtpräsident. «Er war für viele von uns ein sehr geschätzter Wegbegleiter», sagte Parlamentspräsident Matthias Ebneter.

Die bis heute ausgezeichnete Zusammenarbeit zwischen Parlament und Stadtrat sei massgeblich von ihm geprägt worden. Nach einer Schweigeminute übergab Ebneter das Wort dem aktuellen Stadtpräsidenten Wolfgang Giella. Dieser sagte: «Wir waren bestürzt, entsetzt und betroffen vom Tod von Alex Brühwiler.»

Seine Amtszeit war prägend für die Stadt

Man habe ihn bis kurz vor seinem Tod in gewohnter Vitalität und mit viel Tatendrang sehen und erleben können. Er selber habe ihn vor wenigen Wochen im Zug getroffen. «Der stolze Opa, der genauso schnell, scharfsinnig und mit seinen typischen kehlhaft-ratternden Art zu lachen, über diese neue Lebensaufgabe erzählen konnte.»

Brühwiler habe die Stadt über zwei Jahrzehnte hinweg massgeblich geprägt, so Giella. Seit seinem Rücktritt habe er sich politisch nicht öffentlich vernehmen lassen. Den einen oder anderen Fehler, den einen oder anderen Erfolg habe er nicht öffentlich kommentiert, was zwar den politischen Gepflogenheiten entspreche, aber nicht selbstverständlich sei.

Steine beeindrucken mehr als Papier

Ideen, Gedanken, organisatorische Leistungen seien meist weniger eindrücklich in einer Aufzählung als konkret Sichtbares, also Bauliches. «Steine beeindrucken mehr als Papier!» Baulich habe sich Gossau in der Amtszeit Brühwilers sehr verändert, betonte Giella. Als Beispiele nannte er das OZ Buechenwald, die Markthalle und die Renovationen der Schulhäuser Rosenau und Büel.

Zudem den Happy-Park, Fenn-Geissberg und die Ringstrasse. Was die interkommunale Zusammenarbeit anbelange, so seien der Sicherheitsverbund, das Zivilstandsamt oder die Asgo als wichtigste Errungenschaften zu nennen. Konzeptionell habe Brüwhiler prägend bei der Umsetzung der Einheitsgemeinde gewirkt.

Kein «Mister Teflon»

Das Amt des Stadtpräsidenten verlange es, so Giella, dass man Niederlagen nach aussen gelassen hinnehme. Das heisse aber nicht, dass es einen kaltlasse oder egal sei. «Nicht alle Geschäfte liefen ganz nach Wunsch von Alex.» Dass er mit Misserfolgen in der Öffentlichkeit professionell umgegangen sei, habe wohl zum Spitznamen «Mister Teflon» geführt.

Er habe Alex Brühwiler in der kurzen Amtsübergabezeit alles andere als ein Mensch aus Teflon kennen gelernt, sagte Giella. Er sei leidenschaftlich für die Sache, aber auch professionell genug gewesen, Niederlagen zu ertragen. «Sie haben ihn als Stadtpräsident gekannt, in der Verwaltung der Stadt hat man ihn als Vorgesetzten erlebt und die Bevölkerung hat ihn als Stapi oder einfach nur als Mensch gekannt. Er hat bei uns allen Spuren hinterlassen und er wird uns fehlen.»