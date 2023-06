Wohnungsmarkt Stadt St.Gallen bewirbt gratis Wohnungen von privaten Immobilienbesitzern: Das ist der Grund Die Stadt St.Gallen wirbt auf ihrer eigenen Website für neue und sanierte Wohnungen von Privaten. Diese erhalten eine Plattform, bezahlen dafür aber nichts. Damit werde für St.Gallen als Wohnort geworben, heisst es bei der Standortförderung.

Wohnungssuche: Auch die Stadt St.Gallen wirbt für Objekte, allerdings nicht nur für ihre eigenen. Bild: Keystone/Michael Buholzer

Täglich verschickt die Stadt St.Gallen die wichtigsten Neuigkeiten per Newsletter. Und alle paar Wochen weist sie darin auch auf ein «Wohnobjekt der Woche» hin. Dieses wird in der Regel auch auf der städtischen Newsseite beworben. Zuletzt hiess es darin etwa zu einem sanierten Mehrfamilienhaus an der Krontalstrasse: «Die neuen und zeitgemässen Einbauküchen mit Granit-Arbeitsplatten sowie die modernen Badezimmer mit Dusche mit Glastrennwand runden das attraktive Angebot ab.»

Darunter befindet sich ein Link, der «zu weiteren Informationen» führt. Wie viele Wohnungen gibt es pro Stockwerk, wie gross sind diese und was kostet die Miete? All das erfährt man auf der offiziellen Website der Stadt St.Gallen, garniert mit Bildern. Darunter ist der Kontakt der Hausverwaltung angegeben, falls man einen Besichtigungstermin vereinbaren möchte.

Das beworbene Wohnobjekt ist jedoch keine städtische Liegenschaft, sondern gehört einem Unternehmen. Das wirft Fragen auf: Warum setzt die Stadt Ressourcen ein, um für das Objekt eines Privaten zu werben? Oder zahlt dieser für die Erwähnung als «Wohnobjekt der Woche»?

Neuzuzügerinnen anlocken, Stadtsanktgaller hierbehalten

Nein, für diese Werbung würden die Immobilienbesitzer nichts zahlen, sagt Samuel Zuberbühler, Leiter der Standortförderung. Im Format «Wohnobjekt der Woche» würden nur neue Wohnüberbauungen präsentiert. Ziel sei es, Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger anzulocken, aber auch Stadtsanktgallerinnen und Stadtsanktgaller zu erreichen. «Wenn sich jemand räumlich verändern möchte oder muss, möchten wir ihr oder ihm Möglichkeiten aufzeigen.» Es solle damit auch verhindert werden, dass Interessentinnen und Interessenten reflexartig in anderen Gemeinden auf Wohnungssuche gehen, in der Annahme, in der Stadt gebe es in absehbarer Zeit «sowieso» kein passendes neues oder saniertes Objekt.

Die Stadt sei, um das Ziel zu erreichen, auf das Angebot von Privaten angewiesen, sagt Zuberbühler. Die Standortförderung arbeite mit den Verwaltungen, Immobilieneigentümerinnen und -eigentümern zusammen. «Es gibt auch jene, die explizit auf eine Aufschaltung bei uns verzichten, weil sie schon eine Warteliste haben oder unseren Kanal nicht nutzen möchten.»

Neben dem «Wohnobjekt der Woche» gibt es auch das «Gewerbeobjekt der Woche». Hier fungiere die Standortförderung ebenfalls als Matchmaker: Sie bringt Interessenten sowie Anbieterinnen und Anbieter zusammen. Bei beiden Formaten gehe es darum, neue Arbeitsplätze zu schaffen, Einwohnende in der Stadt zu halten und Zuzügerinnen sowie Zuzüger anzulocken. Klassische Aufgaben der Standortförderung.