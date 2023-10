Wohnungen 24 Eigentumswohnungen in Waldnähe: So sieht das Siegerprojekt für die Überbauung Böhl in Wittenbach aus Die Gemeinde Wittenbach hat einen Projektwettbewerb für die neue Wohnüberbauung an der Böhlstrasse lanciert. Das Rennen gemacht hat das Projekt der Daniel Cavelti Architektur AG und der Mettler2Invest AG. 2026 sollen die Neubauten bezogen werden.

Auf diesem Grundstück mitten im Böhl-Quartier soll in den nächsten Jahren eine neue Wohnüberbauung entstehen. Bild: Michel Canonica (28.9.2023)

Noch ist die Wiese südlich des Kirchenzentrums St.Konrad in Wittenbach eine Wiese. Das soll sich aber in naher Zukunft ändern. Die Gemeinde will die 5431 Quadratmeter grosse Parzelle im Böhl-Quartier unterhalb des Bruggwalds, wo sich auch der Wildpark Peter und Paul befindet, überbauen. Zumindest einen Teil davon. Für die Überbauung steht rund die Hälfte (2728 Quadratmeter) des Grundstücks zur Verfügung. Der Bereich des Chrobelbachs soll bestehen und unverbaut bleiben.

Gebaut werden Eigentumswohnungen, die anschliessend im Baurecht abgegeben werden. Der Wittenbacher Gemeinderat hat sich in seiner 2022 verabschiedeten Liegenschaftsstrategie selbst zum Ziel gesetzt, vermögendere Einwohnerinnen und Einwohner anzuziehen. Geschehen soll das auf Grundstücken, die bereits der Gemeinde gehören. Die Parzelle im Böhl-Quartier ist das erste Projekt, das nach diesem Modell entwickelt wird.

Die Liegenschaftskommission hat Anfang Jahr einen Projektwettbewerb lanciert. Acht Teams aus Investoren und Architekten haben sich beworben, vier davon wurden zugelassen. Drei Teams reichten daraufhin einen Beitrag ein. Eine Fachjury bewertete im Juli die Projekte. Diese Woche hat die Gemeinde nun den Sieger bekannt gegeben: Das Rennen gemacht hat das gemeinsame Projekt der Daniel Cavelti Architektur AG und des Investors Mettler2Invest AG aus St.Gallen.

Tiefgarage mit 30 Parkplätzen

Das Siegerprojekt sieht drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 24 Eigentumswohnungen vor – in unterschiedlichen Grössen für verschiedene Zielgruppen, «um einen lebendigen und durchmischten Quartierbaustein entstehen zu lassen», wie es in den Projektunterlagen heisst. Die drei Häuser werden in den Hang gebaut und so in die bewegte Topografie eingegliedert. Zwei Häuser bestehen aus zwei Gebäudeteilen und sind deutlich grösser als das dritte Haus. Sie werden zudem mit je einer Maisonettewohnung im Attikageschoss ausgestattet.

Während in den zwei grösseren, viergeschossigen Gebäuden je zehn Wohnungen Platz haben, sind im dritten, dreigeschossigen Haus vier Wohnungen vorgesehen. Gebaut werden elf 3,5-Zimmer-Wohnungen, neun 4,5-Zimmer-Wohnungen, drei 2,5-Zimmer-Wohnungen und eine 5,5-Zimmer-Wohnung.

Alle Wohnungen verfügen über eine Terrasse oder einen Balkon. Von dort aus sehen die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner Richtung Wald oder Bodensee. Durch die Hangneigung werden im Untergeschoss der Neubauten einige Räume mit Tageslicht freigespielt, heisst es weiter. In diesen werden zusätzliche Hobbyräume untergebracht.

Die Erschliessung erfolgt von der Böhlstrasse. Die Zufahrt zur Tiefgarage befindet sich am Ostrand. Die Anzahl der Parkplätze wird gemäss Unterlagen auf ein Minimum beschränkt: 30 Parkplätze sind geplant.

Blumenwiesen und Recycling-Beton

Zwischen den Neubauten sind verschiedene Aufenthaltsbereiche vorgesehen, unter anderem kleinere und grössere Sitzbereiche, eine Spielwiese und Orte mit naturnahen Spielelementen. Wildstaudenbeete, Natursteinpflaster, ein hofartiger Gartenraum, artenreiche Wiesen, einheimische Blütengehölze als Sichtschutz und Laubbäume werten die Umgebung auf.

Eine Blumenwiese, die unter anderem Bienen und Wildbienen dienen soll, schaffe den Übergang zum Grünraum rund um den Chrobelbach, schreiben die Projektverantwortlichen. Vorgesehen sind zudem Stein- und Asthaufen, die Kleinlebewesen einen Unterschlupf bieten. Das Potenzial des bestehenden Naturraumes des Chrobelbaches und der nahen Landschaft solle genutzt werden, heisst es weiter.

Auch Nachhaltigkeit spielt eine Rolle. Das Siegerteam spricht von einem «klimaeffizienten Massivbau». So wird beispielsweise die Wärmeversorgung mittels Sole-Wasserwärmepumpe sichergestellt. Die Neubauten werden mit Recycling-Beton gebaut. Vorgesehen ist zudem eine hinterlüftete Aussenfassade in Holz.

Das Wohnquartier sei heute geprägt von Einfamilienhäusern und kleineren Mehrfamilienhäusern, schreiben die Projektverantwortlichen. Begrünt von den grossen Gärten, einem attraktiven Baumbestand und dem nahe gelegenen Wald solle das Quartier mit einer «sanften Verdichtung» den Charakter eines Familienquartiers erhalten und das Wohnen für alle unterschiedlichen Generationen fördern.

Wohnungen könnten 2026 bezugsbereit sein

Die Projekte wurden gemäss Gemeinde nach den Kriterien Wirtschaftlichkeit, Ortsbauliche Einbettung in die Umgebung, Architektonische Gestaltung sowie Nachhaltigkeit, Energie und Ökologie bewertet. Das Siegerprojekt habe durch die Einbettung ins Quartier und die hochwertige Bauweise überzeugt, sagt Gemeinderat Stefan Bacher.

Aktuell werde das Projekt weiter ausgearbeitet, bestenfalls bis Ende Jahr. Im Anschluss starte die Projektierung. Ziel sei, dass sowohl die Baueingabe als auch die Bewilligung 2024 erfolgen. «Optimal können die Neubauten im Jahr 2026 bezogen werden.»

Gemeinderat Stefan Bacher stellte das Siegerprojekt diese Woche an einem Informationsanlass in Wittenbach vor. Bild: zvg

Wie viel die neue Überbauung Böhl kostet und wie hoch die Preise der 24 Eigentumswohnungen sein werden, werde noch abgeklärt. Die Mettler2Invest AG plane und baue auf eigene Rechnung und erhalte einen Verkaufsgewinn, sagt Bacher. «Wenn möglich wird die Gemeinde Wittenbach am Gewinn beteiligt.» Dadurch, dass die Wohnungen ohne Land erworben werden können, würden die Verkaufspreise etwas niedriger sein als vergleichbare Projekte, sagt der Gemeinderat. Im Gegenzug sei ein Baurechtszins als Miete an die Gemeinde zu leisten.