Wohnen «Das war ein Hosenlupf»: So sehen die neuen Alterswohnungen in der alten St.Galler Fahnenfabrik aus Am Samstag lädt die Fahnenfabrik im Quartier Krontal zum Tag der offenen Tür: Entstanden sind 22 Wohnungen, die schon alle vermietet sind. Eine Vorabbesichtigung.

Architekt Markus Alder hat auf die ehemalige Fahnenfabrik einen Stock aufgesetzt. Die Wohnungen im Erdgeschoss sind von der Strasse her mit Treppen zugänglich. Bild: Marius Eckert

Am Samstag eröffnet die Wohnbaugenossenschaft Segewo die umgebaute Fahnenfabrik im Osten der Stadt. Ab 14 Uhr kann man das Gemeinschaftswohnhaus mit 22 Wohnungen, Gästezimmern, Ateliers und der 55 Meter langen Dachterrasse besichtigen. «Es war ein Hosenlupf», sagt Genossenschaftspräsident Christoph Posselt. Zumal die Stadt St.Gallen das 12,6-Millionen-Bauprojekt «trotz SP-Regierung» mit gerade mal 20’000 Franken gefördert habe. Städte wie Zürich und Winterthur würden genossenschaftliche Wohnprojekte grosszügiger unterstützen.

Die Genossenschaft, die das Haus an der Lindenstrasse 122 besitzt, sei nicht profitorientiert, alle Beteiligten wirken ehrenamtlich mit. So auch Präsident Posselt, der seit zehn Jahren am Projekt arbeitet, was teilweise ein 50-Prozent-Job sei.

Auslöser für sein Engagement war ein Erlebnis mit einer Bekannten. Posselt kannte eine über 80-jährige Frau, die im betagten Alter noch einmal umziehen musste. Am neuen Ort fühlte sie sich nicht wohl – und starb kurz darauf. «Das war mein Schlüsselerlebnis», sagt der 64-Jährige. «Ältere Leute sollten nicht mehr zügeln müssen. Sie sollten ihren Ort haben, an dem sie sich sicher fühlen.»

Keine einzige Einsprache

Der Bau gegenüber dem Schulhaus Buchental und der Gallus-Druckmaschinenfabrik besteht aus zwei Teilen: dem ehemaligen Fabrikantenhaus und einem langen Fabrikgebäude mit Flachdach. «Es gab keine einzige Einsprache», sagt Posselt, der sich bei allen 37 Anliegern vorstellte.

Die 22 Wohnungen für Menschen in der zweiten Lebenshälfte sind schon vergeben – an 20 Einzelpersonen und zwei Paare. Die ersten werden am 22. September einziehen, ihre Namen stehen schon unter den Klingeln und an den Briefkästen.

Nicht nur St.Gallerinnen und St.Galler ziehen ein, sondern auch Leute aus Zürich, Uznach, dem Rheintal und dem Toggenburg. Auch die vier Ateliers à 500 Franken im Monat sind vergeben, etwa an Schriftstellerin Ruth Erat und Künstlerin Teresa Peverelli.

Die Frauen und Männer über 60 Jahren haben in der Fahnenfabrik einerseits ihre Privatsphäre, können aber auch die Gemeinschaft geniessen. Es gibt Werkräume und einen Gemeinschaftsraum, wo man sich etwa zum morgendlichen Kaffee treffen kann.

Ein Gemeinschaftsraum steht für Feste und Treffs zur Verfügung. Bild: Marius Eckert

Architekt Markus Alder, Experte für hindernisfreies Bauen bei Procap, hat dafür gesorgt, dass alle Räume barrierefrei zugänglich sind. So auch die 55 Meter lange Dachterrasse, die via Lift von allen genutzt werden kann. Sie ist zur Hälfte mit Solarkollektoren bestückt. Dadurch könne man die Nebenkosten gering halten, sagt Posselt. Die Fahnenfabrik heize mit eigener Erdwärmepumpe. «So sind wir unabhängig, wenn die Energiepreise explodieren.»

Von der Terrasse aus hat man eine schöne Aussicht auf Rotmonten und das Quartier Heiligkreuz. Wetterfeste Stühle und Tische stehen bereit; sie stammen aus der Arboner «Wunderbar». Noch wirkt der zukünftige Dachgarten karg, was sich aber mit der Bepflanzung ändern soll.

Die 50 Meter lange Dachterrasse der Fahnenfabrik. Bild: Marius Eckert

Einen Stock auf die Fabrik aufgesetzt

Eine schwarze Wendeltreppe führt zum Laubengang im Obergeschoss der einstigen Fabrik, auf die ein Stock aufgesetzt wurde. «Bitte Schuhe ausziehen», sagt Posselt und öffnet eine Tür zu einer Zweizimmerwohnung. Es riecht nach biologischer Holzpolitur, der Eichenparkett ist frisch geölt. Die bunt gestalteten Wandschränke in Grün, Hellblau, Sonnenblumengelb und Weinrot – nach einem Farbkonzept der St.Galler Künstlerin Marianne Rinderknecht – verströmen eine heitere Atmosphäre.

Bunte Einbauschränke in einer neuen Wohnung in der Fahnenfabrik. Bild: Marius Eckert

Die Zweieinhalbzimmerwohnung wirkt hell und geräumig. Sie ist mit Wohnküche, Balkon und grossen Fenstern ausgestattet. Die Wohnungen im Erdgeschoss wirken mit einer Raumhöhe von 4,2 Metern noch luftiger.

Nur Genossenschafterinnen und Genossenschafter, die einen Anteilschein für 50’000 Franken gekauft haben, können die Wohnungen mieten. Sie kosten monatlich inklusive Nebenkosten zwischen 1400 und 1910 Franken.

Manche Wohnungen haben loftartigen Charakter. Bild: Marius Eckert

«Wer hier wohnt, kann mitentscheiden», sagt Posselt. Während die Mieten auf dem freien Markt laufend steigen, würden jene in der Fahnenfabrik gleich bleiben. Die Genossenschaft verwalte sich selbst. Die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner gehen bereits zusammen wandern, um sich kennenzulernen. Zudem treffen sie sich in Arbeitsgemeinschaften, um die Themen Tauschmarkt, Infrastruktur, Garten und Dachterrasse, Keller und Werkstatt gemeinsam anzugehen.