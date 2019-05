Kommentar Geplantes Wohn- und Pflegeheim Mörschwil: Nähe schafft Vertrauen Dass der Geschäftsführer und ein Vorstandsmitglied der Gemeinnützigen und Hilfs-Gesellschaft der Stadt St.Gallen (GHG) in Mörschwil wohnen, ist die Garantie dafür, dass das Wohn- und Pflegheim nach jahrelangen Wirren realisiert wird. Daniel Wirth

Daniel Wirth, Leiter Stadtredaktion.

In Mörschwil fehlt es an nichts – an fast nichts. Die reiche Gemeinde zwischen Kantonshauptstadt und Bodensee hat den tiefsten Steuerfuss aller 77 Gemeinden im Kanton St. Gallen.

Das Dorf hat ein halbes Dutzend Postautohaltestellen, den Viertelstundentakt, eine Primarschule im Dorf, freie Schulwahl für Oberstufenschüler, Einkaufsmöglichkeiten und ein intaktes Vereinsleben. In Mörschwil ist die Welt noch heil.

Was die Gemeinde nicht hat, ist ein Pflegeheim und die Möglichkeit des betreuten Wohnens im Alter. Einsprecher torpedierten das 27-Millionen-Projekt, zu dem zwei Drittel der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger vor knapp sieben (!) Jahren Ja gesagt hatten.

Hinzu kam, dass mögliche Betreiber aus Zürich und Bern für das geplanten Wohn- und Pflegezentrum auf der Burgerwiese aus unterschiedlichen Gründen absprangen oder, wie zuletzt, ausgeladen wurden.

Jetzt hat der Gemeinderat in der Nachbarschaft eine bestens bekannte Partnerin gefunden: die Gemeinnützige und Hilfs-Gesellschaft der Stadt St. Gallen.

Man kennt sich, man vertraut sich. Dass der Vorsitzende der Geschäftsleitung und ein Mitglied des Vereinsvorstandes in Mörschwil daheim sind, ist die Garantie, dass nach all den Wirren alles gut kommt.

daniel.wirth@tagblatt.ch