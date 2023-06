Wohlfühlgrenze Badevergnügen im Bodensee: Die 20-Grad-Marke knackt das Binnengewässer immer früher Gefühlt ist der Bodensee schon seit einem Monat bebadbar. Seit Mitte Juni trauen sich sogar «Gfröhrli» ins über 22 Grad warme Nass. Der Blick in die Statistik der Wassertemperatur lässt einen Trend erkennen und auch den Umstand, dass die Rekorde schon etwas zurückliegen.

Ab 20 Grad Wassertemperatur fällt der Sprung in den Bodensee leichter. Bild: Urs Jaudas

Jeder Mensch hat bezüglich Wassertemperatur seine eigene Wohlfühlzone. Beleibte Schwimmer kühlen langsamer aus als schlanke und mögen es «frisch». Als besonders angenehm empfunden wird in der Regel eine Wassertemperatur zwischen 24 und 26 Grad Celsius.

Beim Baden in der freien Natur oder in unbeheizten Freibädern kann man von solchen Werten allerdings meist nur träumen. Gerade in unseren mitteleuropäischen Breiten dauert es meistens bis in den Hochsommer, bis die Gewässer wirklich badetaugliche Temperaturen erreichen.

Gelegentlich schon im Mai über 20 Grad warmes Wasser

Die Menschen am See, zumindest einige von ihnen, lassen sich vom Schwimmen trotzdem das ganze Jahr hindurch nicht abhalten. Auch im Winter, wie Tagblatt-Redaktorin Judith Schönenberger bei ihrem Selbstversuch im 4,5 Grad kalten Wasser im vergangenen Januar feststellen durfte. Die meisten Menschen am Bodensee steigen aber nicht bei frostigen Temperaturen in den eiskalten Bodensee, für sie ist die Wohlfühlgrenze vom See bei 20 Grad erreicht. Ab dann wird nicht mehr nur auf der Wiese gesonnt, es sind auch vermehrt Schwimmerinnen und Schwimmer im Wasser auszumachen.

Gefühlt ist der Bodensee immer früher im Jahr bebadbar. Allerdings knackt der Bodensee die 20-Grad-Marke tatsächlich immer früher. Ein Blick in die Statistik lässt dafür zumindest einen Trend erkennen.

In der Regel erreicht der Bodensee die 20-Grad-Marke jeweils erstmals im Monat Juni. Unser Rückblick beginnt im Jahr 2006, wo der Juli mit

23,9 Grad den bis anhin dritthöchsten Mittelwert erreicht hatte. Damals blieben die Badetemperaturen den ganzen Monat Juli kontinuierlich hoch, die letzten 13 Tage sogar durchgehend über 25 Grad. Am wärmsten war das Wasser am 27. Juli mit 26,2 Grad. Die 20-Grad-Marke knackte der See 2006 erstmals am 16. Juni.

Rekordverdächtig früh? Nein, keineswegs. 2011 war das Seewasser bereits am 24. Mai über 20 Grad warm, was dann sogar bis Ende Mai andauerte. Juni und Juli dümpelten dann aber plus minus bei 20 Grad dahin und sorgten für tiefe monatliche Durchschnittswerte (19,4/20,4).

Rekord am 5. August 2018 mit 26,9 Grad

Die grösste Differenz zwischen den monatlichen Durchschnittswerten von Juni (16,6 Grad) und Juli (22,3) gab es im Hitzesommer-Jahr 2013. Der Juni startet tief mit 12 Grad und kam in der Folge nicht mehr in Fahrt. Ab 6. Juli änderte sich das Bild markant. In der Ostschweiz zeigte das Thermometer den Höchstwert von knapp über 37 Grad, so hoch war die Quecksilbersäule in der Schweiz seit dem Hitzesommer 2003 nicht mehr geklettert. Was zur Folge hatte, dass der Bodensee bis 10. September deutlich über 20 Grad warm war, mit Höchstwert vom 28. Juli mit

25,3 Grad.

Apropos baden im September. In der Zeitspanne zurück bis 2006 war das Seewasser im Jahr 2016 durchgehend am längsten warm, nämlich bis

19. September. Ausser der Norm verhielt sich der September 2020, als das Wasser Anfang Monat deutlich unter 20 Grad abkühlte, sich aber ab dem 11. September nochmals für 14 Tage auf über 20 Grad erwärmte.

Sowohl am Ober- als auch am Untersee wurde in der Vergangenheit Oberflächenwasser in Ufernähe mit bis zu 28 Grad gemessen. Dabei spielt die direkte Sonneneinstrahlung allerdings eine entscheidende Rolle. Aussagekräftiger ist die Messung der Wassertemperatur in 2,5 Meter Tiefe. Zurück bis 2006 ergibt sich dabei der Höchstwert am 5. August 2018 mit 26,9 Grad. Im selben Jahr war das Seewasser vom 1. bis 6. August deutlich über 26 Grad warm.

Die Statistik zeigt steigende Wassertemperaturen

Interessante Zahlen, nur, wird der Bodensee nun tatsächlich immer früher im Jahr wärmer? Ja! In den vergangenen zehn Jahren bewegte sich der erste Tag im Jahr mit über 20 Grad Wassertemperatur zwischen 28. Mai und 11. Juni. Einzig 2002 dauerte es bis zum 23. Juni. Etwas weiter zurück wurden über 20 Grad erstmals zwischen 14. und 21. Juni gemessen. Ein Ausrutscher war sozusagen das Jahr 2011, als das Wasser bereits am

24. Mai so warm war.

Der Blick in die Grafik der monatlichen Mittelwerte von Juni und Juli (oben) zeigt, dass sich die Kurven erhöhen und angleichen. Der höchste Juli-Mittelwert wurde beispielsweise im vergangenen Jahr mit 24,5 Grad registriert. Auch der höchste Juni-Mittelwert liegt nicht weit zurück, im Jahr 2017 wurde ein Durchschnitt von 22,9 Grad aufgezeichnet. 2022 war das Bodenseewasser von 12. Juni durchgehend bis 16. September deutlich über 20 Grad warm, eine ungewöhnlich lange Periode.

Nachdenklich macht der Blick auf die Wintermonate. Im Jahr 2006 beispielsweise war das Bodenseewasser im Januar zwischen 1,6 und

4,0 Grad kalt. Im laufenden Jahr wurde im ersten Monat des Jahres zwischen 4,7 und 7,2 Grad gemessen. Auch dies ein Indiz für steigende Wassertemperaturen im Bodensee.

Der Bodensee ist an seiner Oberfläche heute generell rund ein Grad wärmer als in den 1960er-Jahren. Bis in 30 Jahren wird laut Internationaler Gewässerschutzkommission für den Bodensee mit einem Anstieg der Wassertemperatur zwischen 1,3 und 2,2 Grad Celsius gerechnet.