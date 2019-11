Wo beim neuen A1-Zubringer in der Region Rorschach jetzt noch Stolpersteine drohen Nach dem Ja zum Projekt Autobahnanschluss Plus folgen nun die Auflageverfahren. Rudolf Hirtl

Ob das Projekt Autobahnanschluss Plus in Etappen oder als Ganzes aufgelegt wird, kann Dominik Gemperli, Goldacher Gemeindepräsident, noch nicht sagen. (Bild: Ralph Ribi)

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Gemeinden Rorschach und Goldach haben dem zusätzlichen Autobahnanschluss in der Region am Sonntag zugestimmt. Das 315 Millionen Franken teure Mammutprojekt wird grösstenteils von Bund und Kanton getragen, die Gemeinden müssen das Geld für die begleitenden Massnahmen aufbringen.

«Das vor allem in Goldach deutliche Resultat legitimiert uns nun, vom Stand Vorprojekt in die konkrete Planung überzugehen», sagt der Goldacher Gemeindepräsident Dominik Gemperli. Als Nächstes werde sich die Planungsgruppe treffen und die weiteren Schritte definieren. Läuft alles optimal, so könnte bereits 2028 mit dem Bau begonnen werden. Zwei, drei Jahre später könnten dann die ersten Autos dort fahren.

Wie Marcel John, leitender Kantonsingenieur und Chef des Tiefbauamts St.Gallen, gegenüber FM1 erwähnte, ginge es sogar noch schneller. «Es wäre möglich, dass wir lange vor 2028 bereit sind. Der Bund hat recht grosszügig gerechnet.»

Nach Einschätzung von Dominik Gemperli hängt es letztlich von den öffentlichen Auflagen und von den nötigen Landverhandlungen ab. Einsprachen bis vor das Bundesgericht könnten den Baubeginn massgeblich verzögern. Ob das Projekt Autobahnanschluss Plus in Etappen oder als Ganzes aufgelegt wird, kann der Sprecher der drei Gemeinden noch nicht sagen. «Ich gehe aber davon aus, dass es ganzheitlich aufgelegt wird.»

Für VCS ein gigantisches umweltfeindliches Bauwerk

Zu Wort gemeldet hat sich mittlerweile auch der Verkehrs-Club St.Gallen-Appenzell. In seiner Mitteilung zeigt sich der VCS enttäuscht vom Abstimmungsergebnis in Rorschach und Goldach. Da mit dem Bau des Autobahnanschlusses frühestens in zehn Jahren begonnen werden könne und das gigantische umweltfeindliche Bauwerk wohl kaum vor 2035 fertig erstellt sei, brauche es Lösungen, die früher greifen. «Wirkungsvolle Sofort- und Mittelfristmassnahmen wie Bahnunterführungen, Ausbau der Velo- und Bahninfrastruktur dienen der Bevölkerung, der Wirtschaft und der Umwelt viel mehr als Warten auf einen Strassendinosaurier», so der VCS. Alles Massnahmen übrigens, die im Masterplan von Autobahnanschluss Plus bereits beinhaltet sind.

Aus Sicht des VCS ist die Ja-Mehrheit vor allem damit zu begründen, dass die Gemeinden an das 315 Mio-Projekt nur ein paar wenige Milliönchen bezahlen müssen. Genau damit hätten die Befürworter auch kräftig geworben.

«Das erinnert ans Sprichwort vom geschenkten Gaul, dem man nicht ins Maul schaut.»

Die IG mobil ihrerseits betont die Breite des Projektes. «Es müssen alle Verkehrsträger geachtet und gefördert werden. Die IG mobil wird sich deshalb auch weiterhin aktiv für den Fortschritt des gesamten Vorhabens einsetzen», so IG-Sprecher Raphael Frei.