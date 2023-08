Wittenbach Musik, Kunst und Wein: Die IG Schloss Dottenwil feiert ihr 25-jähriges Bestehen Auf dem kleinen Schloss in Wittenbach wird am 9. und 10. September gefeiert. Die Besucherinnen und Besucher erwarten Konzerte, Führungen und eine Weindegustation.

Seit 25 Jahren wird das Schloss von der IG Dottenwil geführt. Bild: Urs Bucher

In den knapp 500 Jahren seines Bestehens erfüllte das Schloss Dottenwil in Wittenbach schon viele Funktionen. Zu Anfang diente es als Wohnhaus, danach für eine kurze Zeit als Kurhaus und bis 1997 als Alten- und Armenheim. 1998 läutete die IG Schloss Dottenwil eine neue Ära für den herrschaftlichen Landsitz ein.

Seit 25 Jahren führt die Interessengemeinschaft das Schloss Dottenwil als Museum, Veranstaltungsort für kulturelle Anlässe und Gastronomiebetrieb. Und das mit Erfolg: Die Aussicht auf eine Glace, einen Kaffee oder ein Apéroplättli im idyllischen Schlossgarten bewegt am Wochenende zahlreiche Familien dazu, dem kleinen Schloss einen Besuch abzustatten.

Das Programm bieten einen bunten Mix an Konzerten

Am Wochenende vom 9. und 10. September wird zur Feier des 25-jährigen Bestehens der IG Schloss Dottenwil ein spezielles Programm geboten. Der Besuch am Anlass ist kostenlos. Eröffnet wird das Programm des Jubiläumsfests am Samstag um 14 Uhr mit einem Konzert des Bläser-Sextetts der Musikgesellschaft Konkordia Wittenbach.

Weiter geht es um 15 Uhr mit der Familienkapelle Tüüfner Gruess, die 2021 die SRF-Show «Stadt Land Talent» gewann. Das Trio aus Vater und Söhnen präsentiert Appenzeller Musik. Auch die Little Chevy Band kehrt für die Feier ins Schloss zurück. Dort wird das Quintett ab 19 Uhr selbst komponierten Musik-Sound aus den 1950er- und 1960er-Jahren für das Publikum spielen. In die Kompositionen fliessen Elemente des Rhythm and Blues, Country, Rock, Folk, Tango und Pop ein. Am Samstag endet das Fest um 22.30 Uhr. Wer nicht zu Fuss nach Hause möchte oder nicht in Gehdistanz wohnt, kann mit dem Shuttlebus zum Parkplatz Spühl fahren.

Von kulinarischen Angebot können sich die Gäste überraschen lassen

Auch am Sonntag gibt es wieder die Möglichkeit, Musikerinnen und Musiker aus dem Dorf zu hören. Um 10.30 Uhr eröffnen die Bands der Schule für Musik Wittenbach das musikalische Programm des zweiten Tags des Jubiläumsfests. Die Band Funky Staff bringt einen Mix aus Funk und Soul mit, von dem sich die Besucherinnen und Besucher ab 14.30 Uhr überzeugen lassen können. Um 17.30 Uhr beginnt der Ausklang des Jubiläumsfests.

Neben den Konzerten und der Festwirtschaft gibt es das ganze Wochenende über ein durchgehendes Rahmenprogramm. Die Besucherinnen und Besucher, die Action mögen, können sich in einem Spielparcours versuchen. Wer sich für Geschichte interessiert, ist bei den Museumsführungen richtig. Für die Weinliebhaberinnen und -liebhaber gibt es regelmässige Rebbergführungen und eine Degustation des selbst produzierten Schlossweins.

Auch kulinarisch wird für das Wohl der Gäste gesorgt. Für die Feier wurde extra eine spezielle Jubiläumsspeisekarte entworfen. Vom Speiseangebot können sich die Besucherinnen und Besucher dann am Fest überraschen lassen. So viel sei vorab verraten: Auf den Schlosswein müssen sie nicht verzichten.