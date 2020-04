Wittenbach schreibt anstelle einer schwarzen Null 3,5 Millionen Gewinn Zum Geldsegen tragen tiefere Ausgaben und höhere Steuereinnahmen je rund die Hälfte bei. Für den Gemeindepräsidenten Oliver Gröble angesichts der Coronakrise ein willkommenes Polster.

Gemeindepräsident Oliver Gröble kann sich über rund 1,5 Millionen höhere Steuereinnahmen freuen. Urs Bucher (13. Februar 2020)

(gk/jw) Budgetiert war mit einem Ertragsüberschuss von gut 17'000 Franken eine schwarze Null. Doch wie in vielen anderen Gemeinden der Region schiesst die Jahresrechnung 2019 auch in Wittenbach weit über das Budget hinaus: 3,5 Millionen Franken beträgt am Ende der Ertragsüberschuss.

«Ein hervorragendes Ergebnis», lässt sich Gemeindepräsident Oliver Gröble in einer Mitteilung zitieren, um dann gleich auf die Euphoriebremse zu treten: Die Coronakrise dürfte sich in der kommenden Jahresrechnung deutlich bemerkbar machen. Umso wichtiger sei es, dass jetzt ein Polster resultiere.

Tiefere Ausgabe im Bildungs- und Sozialwesen

Die Besserstellung des Jahresergebnisses ist gemäss Mitteilung insbesondere auf höhere Steuereingänge und geringere Aufwände zurückzuführen.

Die Bildung macht in der Jahresrechnung mit über 20 Millionen Franken mit Abstand den grössten Aufwandposten aus. Im vergangenen Jahr benötigten die Schulgemeinden jedoch über 830'000 Franken weniger Finanzen als ursprünglich geplant.

Ein weiterer Minderaufwand liegt mit knapp 855'000 Franken im Sozialbereich, wobei insbesondere tiefere Ausgaben im Asylwesen ins Gewicht fallen.

Zusammen mit tieferen Ausgaben kann die Gemeinde um knapp 1,5 Millionen Franken höhere Steuereinnahmen verbuchen.

Am 24. Mai an der Urne

Da aufgrund der Situation um das Coronavirus die Bürgerversammlung nicht stattfinden kann, findet am 24. Mai eine Urnenabstimmung über die Jahresrechnung und den Bilanzanpassungsbericht statt. Letzterer wurde im Zuge der Einführung des neuen Rechnungslegungsmodells RMSG nötig.

Ab 20. April kann die Jahresrechnung auf www.wittenbach.ch heruntergeladen oder in der Ratskanzlei in gedruckter Form bestellt werden, heisst es in der Mitteilung weiter.