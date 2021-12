Am Mittwochabend, kurz vor 22 Uhr, haben zwei unbekannte Täter eine Tankstelle an der Grünaustrasse in Wittenbach überfallen. Sie bedrohten die Verkäuferin mit einer mutmasslichen Handfeuerwaffe und erbeuteten einige hundert Franken Bargeld. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung.