WITTENBACH Konzerte, Ausstellungen und Ostereiermalen: Schloss Dottenwil kündigt die diesjährigen Veranstaltungen an Das Schloss Dottenwil veranstaltet wieder eine Reihe von kulturellen Anlässen: Von Januar bis Juli 2023 gibt es in Wittenbach Konzerte und Kunstausstellungen. Zu Gast ist unter anderem die Invade Blues Band.

Hans-Peter Lang ist für die Events im Schloss Dottenwil in Wittenbach zuständig. PD

Das Schloss Dottenwil in Wittenbach lädt jedes Jahr zu kulturellen Anlässen. Dazu gehören unter anderem Konzerte, Kunstausstellungen und andere Veranstaltungen. Verantwortlich für die Planung sind zwei ehrenamtlich arbeitende Teams, geleitet von Hans-Peter Lang.

Für dieses Jahr haben die Teams wieder ein Programm mit Schweizer Künstlerinnen und Künstlern aufgestellt. «Der regionale Bezug ist sehr wichtig für uns», sagt Lang.

Von Swing bis zum Ostereiermalen

Der Startschuss am 25. Februar macht Daniel Weber mit seiner Ausstellung «Are you a robot?». Der Künstler ist laut Programm in der Idylle aufgewachsen und bricht in seiner künstlerischen Arbeit daraus aus. Die Finissage ist am 2. April.

Am 4. März kommt das Quintett Les Chouettes nach Wittenbach. Mit Swing der 1920er- und 1930er-Jahre will es das Publikum in alte Zeiten versetzen. Das Duo Harder & Sigrist tritt am 25. März auf. Am Konzertabend im Schloss Dottenwil, heisst es im Programm, spielen die beiden Musiker hauptsächlich Eigenkompositionen. Am nächsten Morgen organisiert das Schloss, wie in der Vorjahren, ein Ostereiermalen für die jungen Gäste. Bei gutem Wetter gibt es anschliessend einen Oster-Spaziergang.

Andere Welten und 25-Jahr-Jubiläum

Künstlerin Annette Grunert ist vom 22. April bis 28. Mai zu Gast. In ihrer Ausstellung «Sichten in Schichten erzählen Geschichten» präsentiert sie farbenprächtige Bilder und Objekte.

Am 21. Mai lädt Schloss Dottenwil zu einer Klassik-Matinée mit Auftritt des Duos Harparimba. Patricia Meier an der Harfe und Doris Affentranger an der Marimba. Die Veranstalter schreiben: Das Duo lässt die Zuhörerinnen und Zuhörer in eine andere Welt tauchen.

Den Abschluss des Halbjahresprogramms am 17. Juli macht die Invade Blues Band aus dem Toggenburg. Mit «25 Years Blues Passion» blicken sie gemeinsam mit der IG Schloss Dottenwil auf ihr 25-jähriges Bestehen zurück.