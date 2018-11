Wittenbach: Gemeindepräsidiums-Kandidaten kreuzten die Klingen

Grosses Interesse an der Ausmarchung um das Wittenbacher Gemeindepräsidium: Zum «Tagblatt»-Podium vor dem zweiten Wahlgang erschienen rund 300 Zuhörerinnen und Zuhörer. Beide Kandidaten gaben an, dass ihre Kündigungsfrist über den Amtsantritt am 1. Januar 2019 hinaus laufen würde.