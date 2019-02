Wittenbach: Es geht aufwärts im Zentrum Das Wittenbacher Zentrum ist eine einzige Baustelle. Die ersten Hochbauarbeiten haben begonnen. Die Autofahrer auf der Romanshornerstrasse müssen sich bald an einer Ampel gedulden.

Johannes Wey

Die Baustelle auf der Romanshornerstrasse wird bald auf die südliche Seite verlegt. (Bild: Urs Bucher, 21. Februar 2019)

Die Neugestaltung des Wittenbacher Zentrums ist eine Operation am offenen Herzen. Nur dass sie Jahre statt Stunden dauert. Begonnen hat sie im Herbst 2017 mit der Sanierung und Verlängerung des Bruggwaldtunnels, die Platz für die nun laufenden Bauprojekte schuf. Im Sommer 2020 sollen die neuen Mehrfamilienhäuser der Pensionskasse Appenzell Ausserrhoden bezugsbereit sein, 2021 das neue Einkaufszentrum der Migros eröffnet werden. Die Romanshornerstrasse als Hauptschlagader verläuft derzeit eingeengt an den Bauarbeiten vorbei. Denn zeitgleich mit den Millionenprojekten privater Investoren schafft die Gemeinde nach und nach die passende Infra­struktur.

Dabei kommt sie gut voran, wie Daniel Worni, Bauverwalter Tiefbau, erklärt. Der Studerswilenbach folgt bereits seinem neuen Lauf. Kälte und Schnee hätten die Arbeiten zwar gebremst, seit dieser Woche herrsche aber wieder Hochbetrieb. Der Belag auf der nördlichen Hälfte der Romanshornerstrasse soll kommende Woche fertiggestellt werden. Dann zügelt die Baustelle auf die südliche Hälfte. «Das wird die grösste Beeinträchtigung während der gesamten Bauzeit mit sich bringen», sagt Worni. Denn vom 4. März an wird ein Abschnitt der Strasse nur einspurig befahrbar sein. Der Verkehr wird mit einem Lichtsignal geregelt. Läuft alles nach Plan, werden die Arbeiten der Gemeinde – abgesehen vom Deckbelag – diesen Juli abgeschlossen.

Auch die Migros kommt voran

Gleich nebenan klafft anstelle des alten Einkaufszentrums Oedenhof eine grosse Grube. Der Abbruch sei wie geplant Ende des vergangenen Jahres abgeschlossen worden, sagt Migros-Sprecher Andreas Bühler. Auch hier haben die Arbeiten im Januar und Februar weitgehend geruht. Anfang März beginnen die Aushubarbeiten. Vorerst nur auf der Fläche der ehemaligen Migros. Mitte April soll dann auch das letzte Stündlein der Oedenhofstrasse auf ihrem bisherigen Verlauf geschlagen haben. Wenn die übrigen Strassenprojekte weit genug gediehen sind, werde die Oedenhofstrasse nicht mehr benötigt, sagt Bühler. Dann wird auch dort gebaggert. Den Beginn des Rohbaus markiert das Giessen der Bodenplatte für das zweite Untergeschoss, das laut Bühler diesen Sommer vorgesehen ist.

Achtstöckiger Turm sticht ins Auge

Wer von der St. Gallerstrasse in Richtung Zentrum fährt, wird ihn nicht übersehen können: den achtstöckigen Turm, der am südöstlichen Ende der Überbauung thronen wird. Darin entstehen unter anderem 40 Wohnungen. Das neue Einkaufszentrum bietet nicht nur dem Supermarkt 1500 Quadratmeter Platz. Insgesamt will die Migros auch 2500 Quadratmeter Verkaufs-, Büro- und Praxisflächen an Dritte vermieten. Unter dem Komplex kommt eine Tiefgarage mit über 200 Parkplätzen zu liegen. «Zum heutigen Zeitpunkt gehen wir weiterhin von einer Eröffnung der neuen Migros in der ersten Hälfte 2021 aus», sagt Bühler.

Nördlich des Einkaufszentrums baut die Ausserrhoder Pensionskasse drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 40 Wohnungen. Hier kann man bereits beobachten, wie ein Kran Schalungsplatten für den Rohbau an Ort und Stelle hievt. Die Blöcke sollen vor dem Einkaufszentrum fertig sein. Thomas Reich, Spezialist für Immobilienprojekte bei der Pensionskasse, ist zufrieden mit dem bisherigen Fortschritt:

«Auf das Bauprogramm haben wir sogar einen leichten Vorsprung.»

Die Häuser seien im Sommer 2020 bezugsbereit, die Umgebungsarbeiten würden dann im Herbst abgeschlossen, sagt Reich.

Gegen 100 Millionen Franken werden in das neue Zentrum investiert, alleine 60 davon von der Migros. Wenn die Arbeiten im Herzen der Gemeinde fertig sind, wird sich das Gesicht Wittenbachs verändert haben. Diesen Wandel will die ­Gemeinde festhalten und hat deswegen auf umliegenden Dächern ­Kameras montiert, um den Umbau im Zeitraffer zeigen zu können.