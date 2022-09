Wittenbach Auszeit auf unbestimmte Zeit: Gemeindepräsident Oliver Gröble leidet an Erschöpfung Wittenbachs Gemeindepräsident Oliver Gröble klärt die Öffentlichkeit über seinen gesundheitlichen Zustand auf: Er leide unter Erschöpfungserscheinungen und sei in ärztlicher Behandlung.

«Ich bitte die Bevölkerung um Verständnis»: Wittenbachs Gemeindepräsident Oliver Gröble nimmt sich eine Auszeit. Bild: Urs Bucher (12. Dezember 2019)

Gemeindepräsident Oliver Gröble ist ausgebrannt. Er fällt krankheitsbedingt auf unbestimmte Zeit aus, wie die Gemeinde Wittenbach Anfang September mitteilte. Seither war man im Unklaren und wusste nicht, woran er leidet. Jetzt wendet sich Gröble in einem offenen Brief im Gemeindeblatt «Puls» an die Wittenbacherinnen und Wittenbacher. «Mir ist wichtig, nun die Bevölkerung genauer über meinen Gesundheitszustand zu informieren», schreibt er und bekennt:

«Anfang September musste ich wegen Erschöpfungserscheinungen ärztliche Hilfe beanspruchen.»

Nach Rücksprache mit seinem Hausarzt habe er beschlossen, eine gesundheitsbedingte Auszeit zu nehmen und sich ärztlich behandeln zu lassen. Für weitere Auskünfte ist Gröble nicht erreichbar. Seine Frau Cornelia Gröble teilt auf Anfrage mit: «Mein Ehemann steht zurzeit nicht für Interviews zur Verfügung. Im Moment ist für uns das Wichtigste, dass er bald wieder gesund wird.»

Der Vize hat jetzt auch repräsentative Aufgaben

Solange Gröble ausfällt, führt sein Stellvertreter Urs Schnelli (SVP) die Amtsgeschäfte. Schnelli, seit 2013 im Amt, ist der dienstälteste Gemeinderat Wittenbachs.

Urs Schnelli, Wittenbacher Gemeindepräsident ad interim. Bild: Benjamin Manser

Bis anhin war der Vizepräsident für das Ressort Infrastruktur tätig. Als Gemeindepräsident ad interim übernimmt er weitere politische Funktionen und Aufgaben wie die Amtsführung und laufende Gemeinderatsgeschäfte.

Zudem ist er in der neuen Funktion zeichnungsberechtigt und kann Zahlungen auslösen. Während Schnelli als Gemeinderat im Hintergrund agierte, stehen nun auch repräsentative Auftritte auf seiner Agenda.

Er habe genügend Kapazitäten, um für Oliver Gröble einzuspringen, betonte Schnelli Anfang Monat. Er ist zwar Milizpolitiker und nur im Nebenamt als Gemeinderat tätig. Da er seinen Hauptberuf bei einer Versicherung aber im 50-Prozent-Pensum ausübe, habe er Zeit und sei flexibel.

«Ich danke Urs Schnelli und Ratsschreiberin Kathrin Kuhn für ihren ausserordentlichen Einsatz», schreibt Gröble in seinem Brief. Ebenso dankt er den übrigen Mitgliedern des Gemeinderates und dem ganzen Team der Wittenbacher Gemeindeverwaltung. «Die Bevölkerung bitte ich um Verständnis.»