Wirtewechsel Nach Ende der Runge-Ära: Neue Pächter für die «Villa am See» in Goldach Der Goldacher Gemeinderat hat sich auf die Nachfolge von Silvia und Peter Runge geeinigt, will die Katze aber noch nicht aus dem Sack lassen. Neueröffnung ist voraussichtlich im Frühling 2024.

Die «Villa am See» in Goldach soll weiterhin für kulinarische Erlebnisse stehen. Bild: PD

Anfang April beendeten Silvia und Peter Runge ihr Gastspiel am Seeufer und verliessen das während zwei Jahrzehnten bestbewertete Restaurant in der Region Rorschach. Nun gibt der Gemeinderat bekannt, dass er sich mit der Nachfolge für die Restauration auseinandergesetzt und verschiedene Interessenten zur Vorstellung ihrer Person und ihres künftigen Konzepts eingeladen hat. Vier hervorragende Bewerberinnen und Bewerber seien in die engste Auswahl gelangt.

Wer es ist, darüber schweigt sich der Goldacher Gemeinderat derzeit noch aus. «Wir werden den Namen erst nach Vertragsabschluss bekannt geben, was voraussichtlich nach den Sommerferien der Fall sein wird», sagt Gemeindepräsident Dominik Gemperli. Mit den Pächtern würden zuvor die vertraglichen und konzeptionellen Details ausgearbeitet.

Eröffnung voraussichtlich im Frühling 2024

Mit einer Wiedereröffnung sei nach den Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten für das Restaurant und der dazu gehörenden Wohnung zu rechnen. «Die Abklärungen dazu laufen noch, spätestens im nächsten Frühjahr soll die ‹Villa› in neuem Glanz und mit neuen Pächtern wiedereröffnet werden.» Denkbar sei aber auch ein früherer Zeitpunkt, dies hänge von Umständen ab, die heute noch nicht abschliessend bekannt seien. Auch hierzu werde zu einem späteren Zeitpunkt informiert.

Laut Dominik Gemperli laufen Überlegungen, den Wintergarten zu beheizen, damit dieser das ganze Jahr hindurch genutzt werden kann. Die Sanierung des Pavillons könnte aber auch erst später, nach der Wiedereröffnung erfolgen. Zu beachten sei, dass die «Villa am See» mit ihrer eher kleinen Kücheninfrastruktur und dem beschränkten Raumangebot keine «Skihütten-Atmosphäre» anbieten könne. Sie solle ein Bijou für kulinarische Erlebnisse in schönem Ambiente sein.