Wirtewechsel in St.Galler Traditions-Restaurant: Betreiber des «Fondue-Beizli» übernehmen das «Naz» Die Traditionsbeiz «Naz» ist derzeit geschlossen. Bereits am 17. August wird sie neu eröffnet. Die Pächter setzten auf Bewährtes, wollen aber Neues wagen.

Das «Naz» bleibt bis am 17. August geschlossen. (Bild: David Gadze)

Mit dem «Goldenen Leuen», ehemals «Naz», hat ein traditionelles Restaurant seine Türen geschlossen. Deshalb dürfte der eine oder andere St. Galler in den vergangenen Tagen erschrocken vor dem leeren Restaurant gestanden sein. Doch der Schrecken ist nur von kurzer Dauer: Das «Naz» schliesst seine Türen nur vorübergehend. Am 17. August wird es pünktlich zum St. Galler Fest hin wiedereröffnet.

Grund für die vorübergehende Schliessung ist ein Wirtewechsel: Walter Tobler gibt nach über 18 Jahren seine Schlüssel ab. «Der ‹Goldene Leuen› braucht frisches Blut», sagt der Ehrenfödlerbürger und Präsident von Gastro St. Gallen. Mit dem Ehepaar Schmidhauser habe er die perfekten Nachfolger gefunden. Er konzentriere sich auf seine anderen Aufgaben in der Huus-Braui oder am Flughafen Altenrhein. Mit den Schmidhausers übernehmen zwei bekannte Gesichter das Traditionsrestaurant an der Schmiedgasse 30. Das Ehepaar führt das «Fondue-Beizli» an der Brühlgasse, wenige Gehminuten entfernt vom «Naz». Wie der «Goldene Leuen» gibt es das «Fondue-Beizli» schon seit mehreren Jahrzehnten. Die Schmidhausers bleiben weiterhin im «Fondue-Beizli».

Chäschüächli bleiben auf der Speisekarte

Laut Christine Schmidhauser werden sie im «Naz» die Tradition weiterführen. «Wir werden Chäschüächli anbieten und Bier von der Huus-Braui servieren.» Mit Bier-Tapas und anderen neuen Angeboten wollen sie jedoch vermehrt auch junges Publikum ins Restaurant locken. Bis dahin dauert es noch knapp zwei Monate. Zuerst wird der Boden saniert und die Küche wird auf den neuesten Stand gebracht. (ren)