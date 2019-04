«Wir verzeichnen einen leichten Rückgang in den letzten Jahren»: Die Ludothek Wittenbach zur ihrer derzeitigen Situation

Agi Sutter, Leiterin der Ludothek Gossau, blickt positiv in die Zukunft der städtischen Ludothek. Seit sieben Jahren nämlich steigen die jährlichen Ausleihen und die Anzahl Abonnemente kontinuierlich an. Sutter führt dies auf den attraktiven Standort neben der Bibliothek und lange Öffnungszeiten an sechs Wochentagen zurück. «Für eine Ludothek haben wir ideale Bedingungen.» So übernimmt die Stadt die Miete und unterstützt den Trägerverein der Ludothek. Dies ermöglicht eine Anstellung der Mitarbeitenden. Sie relativiert aber auch. «An vielen Orten fehlen Strukturen, wie sie die Stadt uns ermöglicht.» Ehrenamtliche Arbeit und oft kurze Öffnungszeiten an vereinzelten Tagen sind das Resultat. Deshalb sehe die Situation bestimmt nicht für alle Ludotheken ähnlich positiv aus wie für diejenige in Gossau, sagt Sutter. (dar)