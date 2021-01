St.Gallen «Wir richten unsere Arbeit nicht nach dem Budget aus»: Die Stadtpolizei rechnet 2021 mit weniger Einnahmen durch Bussgelder als in den Vorjahren Die Stadtpolizei St.Gallen budgetiert für 2021 Bussgeldeinnahmen in der Höhe von rund 5,7 Millionen Franken. Das ist deutlich weniger als in den Vorjahren. Die Gründe dafür liegen eher bei anständigeren Autofahrern als bei der Pandemie.

Jeden Tag blitzt es auf Stadtsanktgaller Strassen dutzendfach. Die Radarfallen spülen übers Jahr gesehen Millionen in die Stadtkasse. CH-Media-Recherchen haben gezeigt: Insgesamt rechnen die Deutschschweizer Polizeikorps mit Erträgen aus Bussgeldern in der Höhe von 279 Millionen Franken. Gegenüber den Voranschlägen vom Vorjahr rechnen die Behörden mit Mindereinnahmen von 8,7 Millionen Franken aus Ordnungsbussen – hauptsächlich coronabedingt.

Auch die St.Galler Stadtpolizei rechnet mit weniger Erträgen aus Bussgeldern, wie Sprecher Dionys Widmer auf Anfrage sagt. Hat das Korps 2015 6,2 Millionen Franken veranschlagt, sind es für 2021 noch rund 5,6 Millionen Franken. Dieser Rückgang lässt sich aber kaum mit zu erwartenden Ausfällen aufgrund der Coronarestriktionen begründen. Widmer: «Das Budget wird basierend auf der letzten abgeschlossenen Rechnung festgelegt.» Da der Budgetprozess während des Jahres laufe, handle es sich somit um den Rechnungsbetrag vor zwei Jahren gegenüber dem budgetierten Jahr. In anderen Worten: Die budgetierten rund 5,7 Millionen Franken resultieren aus dem Abschluss 2019. Damals nahm die Stadtpolizei 5,2 Millionen Franken in Bussgeldern ein. «Berücksichtigt werden dabei auch Wegfälle oder Zukäufe von Messanlagen.»

Einfluss von Corona noch unklar

Dass die Stadtpolizei also im Lauf der vergangenen Jahre tendenziell weniger Erträge aus Bussgeldern budgetiert hat, liegt also nicht unbedingt an der Coronapandemie als an einem langfristigeren Trend. Die Stadtpolizei hat immer weniger Bussen ausgestellt und entsprechend weniger Erträge dadurch generiert. «Das liegt aber nicht etwa daran, dass wir weniger kontrolliert haben.» Die Gründe dafür liegen laut Widmer in einer «hohen Einhaltungsquote». Anders ausgedrückt: Die Verkehrsteilnehmer haben sich in den vergangenen Jahren eher an die Regeln gehalten und haben weniger Geschwindigkeitsübertretungen begangen.

Diese sind nämlich die Haupteinnahmequelle für Ordnungsbussen der Stadtpolizei – neben Missachtungen von Park- oder Halteregelungen. Die Erträge aus den wenigen strafprozessualen Bussen und Privatanzeigen können unter ferner liefen abgebucht werden.

Obwohl die Stadtpolizei in den vergangenen Jahren also eher weniger Bussgelderträge budgetiert hat, fielen die effektiven Einnahmen dennoch stets tiefer aus. Das Rechnungsjahr 2020 ist noch nicht abgeschlossen, aber auch da rechnet die Stadtpolizei laut Widmer mit einem Rückgang. «Gerade während des Lockdowns ist der Verkehr auch auf Stadtgebiet stark zurückgegangen.»

Budgetiertes Bussgeld pro Kopf trotzdem hoch

Bricht man die budgetierten Bussen der Stadtpolizei auf jede einzelne Einwohnerin und jeden einzelnen Einwohner runter, belegt sie unter den Deutschschweizer Korps trotzdem einen Spitzenplatz. Rund 71 Franken pro Kopf bescheren der St.Galler Stadtpolizei im Ranking den sechsten Platz. Nur die Stadtpolizei Zürich, der Kanton Basel Stadt sowie die bevölkerungsarmen Kantone Uri, Schwyz und Solothurn budgetieren mehr pro Kopf.

«Wir haben keinen Einblick in die Budgetierungsgrundlagen von anderen Verwaltungen», sagt Widmer. Die Stadtpolizei führe ihre Tätigkeit nicht nach dem Budget aus. Viel eher sei das Budget ein Resultat der Rechnung und damit der geleisteten Arbeit in den Vorjahren. Schaue man sich die Zahlen der Vorjahre an, könne von einer vermeintlichen Quote oder dem Druck, das Budget einzuhalten, keine Rede sein. So wurden in den Jahren 2015 bis 2017 je etwa 6,2 Millionen Franken budgetiert, aber nur 5,2 bis 5,8 Millionen Franken eingezogen.

Für eine sichere und lebenswerte Stadt brauche es Regeln, sagt Widmer. Im Verkehr – woraus die meisten Busseneinnahmen eingehen – ist die Stadtpolizei St.Gallen dafür zuständig.

«Nebst Prävention braucht es auch Repression. Wir wollen eine möglichst hohe Verkehrssicherheit.»

Für diese höchstmögliche Sicherheit werde regelmässig beurteilt, wo welche Massnahmen notwendig sind. «Und aus den Massnahmen resultieren schliesslich die Bussen.» So zeige die Statistik zur Verkehrssicherheit regelmässig, dass die Stadt St.Gallen in diesem Punkt sehr gut abschneide.

Dass dies auch beim Ranking des budgetierten Bussgelds pro Kopf so sei, liege an der Eigenheit von Stadtpolizeien. Mehr Verkehr, mehr Einwohner und dichtere Bebauung führen laut Widmer zu mehr Konfliktpotenzial. «Das muss beim Vergleich der Bussenbudgets berücksichtigt werden.» Ein Blick auf die Statistik zeigt: Unter den Stadtpolizeikorps steht St.Gallen tatsächlich besser da und reiht sich unter dem Ausreisser Zürich (143 Franken pro Kopf) und dem Stadtkanton Basel Stadt (77 Franken), aber über Baden (61 Franken) und Aarau (30 Franken) ein.