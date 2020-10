«Wir müssen nun die Moral der Bevölkerung pflegen»: St.Galler Stadtpräsident ruft zu gegenseitiger Solidarität auf «Mit vereinten Kräften den zweiten Lockdown verhindern»: Der Stadtregierung schwört die Bevölkerung auf schwierige Zeiten ein.

Mit gutem Beispiel voran: In der Öffentlichkeit sind auch die Mitglieder der St.Galler Stadtregierung – Schuldirektor Markus Buschor und Stadtpräsident Thomas Scheitlin – mit Hygienemaske unterwegs. Bild: Michel Canonica (27. September 2020)

«Wir müssen feststellen, dass die Infektionszahlen stark zunehmen und müssen deshalb vorsichtig sein», mahnt Stadtpräsident Thomas Scheitlin. Er und seine Stadtratskolleginnen und -kollegen zeigen sich in einer gestern verbreiteten Mitteilung besorgt über die Verschärfung der Coronakrise. Es gelte jetzt, mit vereinten Kräften einen zweiten Lockdown zu verhindern. Der Stadtrat dankt der Bevölkerung für die Einhaltung der bewährten Abstands- und Hygieneregeln, gleichzeitig appelliert er an die Solidarität untereinander. Es gelte der Grundsatz: «Schützen Sie sich, so schützen Sie auch andere.»

Der Appell sei gerade jetzt wichtig, sagt Scheitlin: Denn es liege nun an der Eigenverantwortung eines jeden und jeder.

«Wir wollen alles unternehmen

und einer zweiten Welle

keine Chance geben.»

An den Stadtschulen gilt für Erwachsene Maskenpflicht

Die St.Galler Stadtregierung hat sich an ihrer Sitzung vom Dienstag zur Coronasituation ausgesprochen. Dabei wurden verschiedene interne Massnahmen zur Eindämmung des Virus beschlossen. So sollen bis Ende Januar 2021 keine Anlässe fürs städtische Personal stattfinden. Weiter werden alle Dienststellen angewiesen, Homeoffice einzuführen, soweit dies aus betrieblicher Sicht möglich ist. Die Öffnungszeiten der Stadtverwaltung bleiben vorderhand aber unverändert.

Massnahmen ergreift der St.Galler Stadtrat auch, um die Schliessung von Schulen zu verhindern. So hat er verfügt, dass die städtischen Schulhäuser der Empfehlung der Regierung Folge leisten und auf «Verkehrsflächen» die Maskenpflicht für Erwachsene einführen. Die Schulleitungen wurden vom kantonalen Amt für Volksschule direkt über diese Massnahme informiert.

Stadtrat reagiert auf Kritik

Thomas Scheitlin, Stadtpräsident von St.Gallen, Direktion Inneres und Finanzen Bild: Benjamin Manser (15. September 2020)

Mit dem Appell an die Bevölkerung reagiert der Stadtrat auch auf Kritik, die nach dem Lockdown im Frühjahr aufkam. Der Stadtrat sei nicht präsent gewesen, so der Vorwurf. «Wir fanden damals, es sei nicht sinnvoll, das, was der Bundesrat gesagt hat, zu wiederholen», sagt Scheitlin. Der Stadtrat hatte sich jedoch im März mit einem Brief an die Bevölkerung gewandt.

«Dem Stadtrat war es nun wichtig, dem Wunsch der Bevölkerung nachzukommen und rasch präsent zu sein.»

Auch deshalb habe sich der Stadtrat nun dazu entschieden, über die Medien zu kommunizieren.

Aktuell seien alle Mitglieder des Stadtrats gesund. Doch das Virus beschäftigt den abtretenden Stadtpräsidenten auch persönlich. Er gehört mit 67 Jahren ebenfalls zur Risikogruppe. «Wir haben deshalb keine zusätzlichen Massnahmen getroffen. Natürlich halte ich mich an die Hygiene- und Abstandsregeln.» Der Stadtrat bespricht die Coronasituation wöchentlich – an der jeweils am Dienstag stattfindenden Sitzung des fünfköpfigen Gremiums. Dort ist die Lagebeurteilung zu einem fixen Traktandum geworden. «Falls es notwendig wird, können wir auch wieder zu einem engeren Führungsrhythmus wechseln.»

Ein Bild aus früheren Zeiten: Der St.Galler Stadtrat. Von links Peter Jans, Maria Pappa, Thomas Scheitlin, Sonja Lüthi, Markus Buschor.

Bild: Daniel Ammann (14. Dezember 2018)

So hatte der Stadtrat zwischen März und Mai jeden zweiten Tag die Coronasituation neu beurteilt.

«Wir fünf sind in einem Whatsapp-Chat verbunden und können so kurzfristig reagieren.»

So etwa am Sonntag, als der Bundesrat die Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Gebäuden beschloss. «In einer kurzfristig einberufenen Telefonkonferenz mit den zuständigen Dienststellenleitungen wurden dann die Massnahmen festgelegt, sodass am Montag alles klar war.»

In seiner Standortbestimmung am Dienstag ist der Stadtrat zum Schluss gekommen, dass die vom Bundesrat am Sonntag national verordnete Maskentragpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen gut angelaufen ist. Sie gilt auch in öffentlich zugänglichen Innenräumen der Stadtverwaltung. In der Mitteilung der Stadt wird zudem darauf hingewiesen, dass die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln ein wichtiger Beitrag zur Eindämmung der Pandemie ist.

Ein zweiter Lockdown hätte wirtschaftlich harte Folgen

«Wir müssen alles tun, um einen zweiten Lockdown zu verhindern», betont Scheitlin. Denn ein solcher hätte laut dem Stadtpräsidenten für die lokale Wirtschaft harte Folgen.

«Ein zweiter Lockdown würde sich längerfristig und nachhaltig auf Gewerbe und Unternehmen in der Region auswirken.»

Deshalb müssten nun alle mitziehen. «Damit wir mit den getroffenen Massnahmen – etwa der Maskenpflicht und dem kantonal erlassenen Tanzverbot – die Infektionsraten in den Griff bekommen.»

Scheitlins Appell: Jeder und jede müsse sich dazu zwingen, die Massnahmen einzuhalten. «Auch lernen, damit zu leben.» Denn Corona werde St.Gallen und seine Bewohnerinnen und Bewohner auch in der Winterzeit begleiten. Ein zentraler Punkt dabei:

«Wir müssen nun die Psyche und die Moral der Bevölkerung pflegen.»

Man könne immer noch Freunde, Verwandte und Bekannte treffen, ins Restaurant essen gehen, sich unterwegs begegnen. «Das wollen wir aufrechterhalten. Deshalb müssen wir nun solidarisch und diszipliniert handeln.»