«Wir leben zähneknirschend damit»: Die Gewerbler am St.Galler Marktplatz trauern den Parkplätzen nach Die Stadt wollte eine «günstige Verschönerung» des Platzes. Vielen Gewerblern stösst das immer noch sauer auf. Nebst Umsatzeinbrüchen beklagen sie, dass der Platz jetzt nicht mehr genutzt werde.

Farbige Striche statt weisse Parkplatzlinien: Der Marktplatz ist seit rund einem Jahr autofrei. Das passt nicht allen. Bild: Ralph Ribi (20. Mai 2019)

Seit rund einem Jahr darf man sein Auto nicht mehr auf dem Marktplatz abstellen. 38 Parkplätze entlang der Bank Acrevis, auf dem Blumenmarkt und auf der gegenüberliegenden Strassenseite hatte die Stadt Ende März 2019 aufgehoben. Dies löste Ärger bei den umliegenden Gastronomen und Geschäften aus. Roland Wagner, Inhaber der Alpstein-Drogerie, sagte im Juli:

«Unser Umsatz ist um 15 bis 20 Prozent zurückgegangen.»

Auch das Restaurant Marktplätzli sprach von Umsatzeinbussen von rund 20 Prozent.

Am Anfang gab's noch keine Bussen

In der Anfangsphase war die Stadtpolizei am Marktplatz präsenter, verteilte Flyer und wies auf alternative Parkiermöglichkeiten in der Nähe hin. Seither hätten sich die Verkehrsteilnehmer an die neue Situation gewöhnt, sagt Mediensprecher Dionys Widmer. Speziell kontrolliert werde nicht. «Es kam zu keinen besonderen Vorkommnissen mehr.»

Dionys Widmer, Sprecher Stadtpolizei St.Gallen Bild: pd

Seit dem Ende der Kulanzzeit am 17. April bis Mitte Mai 2019 wurden 100 Ordnungsbussen in Zusammenhang mit dem neuen Parkplatz-Regime ausgestellt. Im September waren es noch 15 Bussen, im Januar 20. «Die Monate März und April kann man jedoch wegen der Coronapandemie kaum vergleichen», sagt Widmer. Wegen der Anweisungen des Bundes sind Bars und Restaurants sowie die meisten Geschäfte seit Wochen geschlossen.

«Wir leben zähneknirschend damit»

Gastronomen und Gewerbler hätten heute noch mit den Parkplatzaufhebungen zu kämpfen, sagt Ralph Bleuer, Präsident von Pro City St.Gallen. «Die Situation rund um den Marktplatz ist nicht besser geworden, seit die Parkplätze aufgehoben wurden. Man hat sich einfach daran gewöhnt.» Bleuer ist der Meinung, die Stadt hätte dem Gewerbe mehr entgegenkommen müssen. Man habe alles versucht, um eine andere Lösung zu finden, jetzt lebe man zähneknirschend damit. «Für mich ist das eigentlich kein Thema mehr.»

Ralph Bleuer, Präsident Pro City St.Gallen, ist mit der Parking-Situation am Marktplatz unzufireden.

Bild: Michel Canonica

Die Alpstein-Drogerie hat auch während des Lockdowns geöffnet. Am Vormittag laufe das Geschäft einigermassen, sagt der Inhaber Roland Wagner. «Am Nachmittag ist die Stadt wie ausgestorben.» Doch dass direkt nebenan keine Parkplätze mehr vorhanden sind, setzt dem Geschäft immer noch zu. «Es gibt Menschen, die machen keinen Schritt zu viel.»

Der Umsatz habe sich jedoch etwas erholt, Wagner spricht von Einbussen im tiefen zweistelligen Bereich. Ihn stört, dass der Marktplatz meist leer sei und nicht anderweitig genutzt werde, obwohl die Parkplätze verschwunden sind. «Niemand sitzt auf den Bänken, niemand spielt auf dem Platz.»

Mehr Gäste kommen mit dem Velo

Dieselbe Beobachtung macht auch Markthändler Peter Wetli. Bestrebungen, den Platz zu beleben, etwa die Märlikabine oder das Spiel mit den bunten Linien am Boden, seien gut gemeint. Wetli ist sich aber sicher:

«Ein Spielplatz hätte der Innenstadt mehr gebracht und wäre von den Kindern intensiver genutzt worden.»

Positiv streicht er den Auftritt des Markts hervor, der seit der Aufhebung der Parkplätze schöner und kompakter sei. Er bedauert jedoch, dass das Projekt für ein Parkhaus unter dem Marktplatz gestorben ist. «Davon hätten der ganze Detailhandel und die Gastronomie rund um den Marktplatz profitieren können.»

Restaurants leiden stärker

Nicht alle Befürchtungen der Markthändler sind jedoch eingetreten. «Einige unserer Kunden sagten, sie kämen nicht mehr, wenn es keine Parkplätze in der Nähe habe», sagt Wetli. Viele hätten sich aber anders organisiert und kauften auch heute noch bei ihm ein. Sein Umsatz blieb stabil. «Take-aways oder Restaurants haben die weggefallene Frequenz stärker gemerkt.»

Einer davon ist der Imbissstand «Chez Fritz» am Blumenmarkt. Inhaber Ameti Fazli sagt, er habe treue Kundschaft verloren:

«Das Geschäft hat sich im vergangenen Jahr nicht erholt.»

Ruedi Gamper von der nahe gelegenen Süd Bar hat hingegen keine Einbussen hinnehmen müssen. «Man gewöhnt sich an alles», sagt er. «Vielleicht kommen ein paar Gäste weniger mit dem Auto, dafür mehr mit dem Velo».

Ruedi Gamper, Inhaber Süd Bar Bild: PD

Die zusätzlichen Veloabstellplätze findet Gamper deswegen positiv. Wenig Begeisterung kann er aber für den Marktplatz aufbringen, den er als leer und trostlos bezeichnet. Er wünscht sich, die freie Fläche gemeinsam mit den anderen Gastronomen nutzen zu können, etwa für Konzerte oder Beachvolleyball. Das habe man bisher aber nicht in Angriff genommen.

Eine Lösung auf Zeit

Stadträtin Maria Pappa kann die Kritik an der Gestaltung des Marktplatzes nur teilweise nachvollziehen:

«Wir haben versucht, den Marktplatz zu verschönern, ohne grosse finanzielle Investitionen zu tätigen.»

Im vergangenen Jahr wurden die Marktstände aufgefrischt. Das Spielfeld mit den farbigen Linien und Punkten sei der Versuch gewesen, kostengünstig etwas temporäres für die Kinder zu realisieren. «Dabei mussten wir Sicherheitsaspekte und den Wochenmarkt beachten. Es war nicht möglich, etwas Permanentes zu installieren», sagt die Baudirektorin.

Maria Pappa, Stadträtin und Vorsteherin St.Galler Direktion Planung und Bau Bild: PD

Es ist ohnehin eine Lösung auf Zeit. Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt sollen in den kommenden Jahren neu gestaltet werden – unter anderem mit zwei Marktpavillons. Die Abstimmung über den Rahmenkredit von 27,7 Millionen Franken war für den 17. Mai vorgesehen. Wegen der Coronakrise findet sie am 27. September statt.