Wintersport Coronapandemie trübt die Freude über den frühen Schneefall: Betreiber vom Kinderskilift am Bischofsberg lässt sich nicht unterkriegen Beim Kinderskilift Bischofsberg ob Heiden ist alles bereit für die Skisaison. Es hat bereits Schnee und Betreiber Johannes Solenthaler kann auf ein motiviertes Team zurückgreifen. Nun hofft er, dass ihm Corona nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Wenn er ständig draufzahlt, muss er nämlich schlimmstenfalls die Betriebszeiten einschränken.

Am Montag hat Johannes Solenthaler die Fenster bei der Kinderskiliftkasse das erste Mal in dieser Saison geöffnet. Bild: Mareycke Frehner

Es war kalt in den vergangenen Nächten auf dem auf knapp 1000 Metern gelegenen Bischofsberg. Johannes Solenthaler konnte mit der leichtesten von drei Schneeraupen bereits eine kompakte Piste präparieren. Der Saisonstart wurde am Samstag in der 2015 eröffneten Skihütte mit Musik und Kinderprogramm gefeiert. Wobei «Hütte» ziemlich untertrieben ist, das schmucke Holzgebäude mit heimeliger Gaststube und warmen Skikeller würde auch in den mondänen Skiorten der Alpen eine gute Figur machen.

Erstmals gelaufen ist der Lift dank 15 Zentimeter Neuschnee gestern Montag. Für den Betrieb braucht es vom Fahrer des Gratisskibusses, über die Liftaufsicht bis hin zur Kassiererin im Kassenhäuschen mindestens fünf Personen. Gelohnt hat sich der Aufwand nicht, denn Skifahrerinnen oder Skifahrer sind keine gekommen.

Hat es Schnee, ist der Skilift im Betrieb

«Vermutlich hat niemand geglaubt, dass auf dem Bischofsberg bereits genügend Schnee liegt», sagt Johannes Solenthaler, der auf der Website www.sssheiden.ch jeden Tag um 8 Uhr darüber informiert, ob der Skilift in Betrieb ist und ob Skikurse angeboten werden. Der Landwirt und ehemalige technische Leiter des Skilifts Heiden hat vor 20 Jahren den Schlepplift auf dem Bischofsberg aufgestellt.

In den darauffolgenden Jahren hat er mehrere 100'000 Franken in Skihütte, Photovoltaikanlage, Schneekanonen, Pistenfahrzeuge, Wasserspeicher und weitere Infrastruktur investiert. Mittlerweile beschäftigt er 70 Teilzeitangestellte auf Abruf, davon 35 Skilehrerinnen und Skilehrer der Schneesportschule Heiden, die dem Dachverband Swiss Snowsports angehört.

Ob heute Mittwoch Skigefahren werden kann, hängt davon ab, ob das warme Wetter genügend Schnee übriglässt. Nicht gefahren werden durfte über die Weihnachtsfeiertage im vergangenen Winter. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden hatte wegen der schwierigen epidemiologischen Lage bestimmt, dass die Lifte ab dem 22. Dezember ihren Betrieb einstellen müssen. Solenthaler sagt:

«Die Ferientage zwischen Weihnachten und Neujahr sind normalerweise die besten Tage. Dass wir da schliessen mussten, hat den Betrieb getroffen wie ein Hammer.»

Johannes Solenthaler betreibt auf dem Bischofsberg den einzigen schneesicheren Kinderskilift in der Ostschweiz, inklusive anerkannter Schweizer Skischule. Bild: Mareycke Frehner

Und das bei besten Schneeverhältnissen. Gefahren ist der Kinderskilift im vergangenen Winter schliesslich trotzdem an 73 Tagen. Das wäre eigentlich erfreulich, doch laut Solenthaler ist nur der Ticketverkauf wirklich gut gelaufen, die Skischule war schlecht gebucht. «Die Eltern haben aufgrund der Unsicherheit wegen Corona keine Ausrüstung für ihre Kinder gekauft oder gemietet und auf das Skifahren verzichtet.» Dies habe dazu geführt, dass er an vielen dieser Tage rote Zahlen geschrieben habe, denn Unkosten, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, würden immer anfallen.

Die Schliessung war unter dem Strich kontraproduktiv

Für die angelaufene neue Saison hofft Johannes Solenthaler auf weniger Tage, die sich finanziell nicht lohnen. Sorge bereitet ihm dabei der Umstand, dass die vom Bundesrat heute angekündigte Massnahmenverschärfung auch den Sport unter freiem Himmel betreffen könnte. Seine Erfahrung würde jedenfalls dagegen sprechen. «Wir hatten vergangenen Winter ein wirkungsvolles Covid-Schutzkonzept für den Betrieb von Skihütte und Skilift. Als wir zusperren mussten, war der ganze Hügel voll mit Schlittlern. Da hat auch das Schild ‹Piste gesperrt› nichts genutzt. Die Massnahme des Kantons hat das ganze also nur unkontrollierter gemacht.»

Um Kunstschnee mit Wasser aus dem eigenen Speichersee produzieren zu können, muss die Temperatur auf unter minus 2 Grad sinken. Bild: Mareycke Frehner

Er brauche eine gut laufende Sportwoche, offene Tage um Weihnachten und ein paar starke Wochenenden, damit die Rechnung aufgehe. Auch wenn Corona die Situation nicht einfacher mache einen Gewinn zu erwirtschaften, denke er nicht daran aufzugeben. Aber, er sagt auch:

«Wenn es diesen Winter wieder zu viele Tage mit roten Zahlen gibt, dann muss ich die Betriebszeiten einschränken, um das Unternehmen zu schützen.»

Der umtriebige Landwirt hofft, dass die Gäste Verständnis haben, sollte er tatsächlich dazu gezwungen sein. Vorerst macht er aber, was er immer tut, sich mit Leidenschaft und Herzblut um den Betrieb kümmern. So plant er neu einen Selbstbedienungsbereich zu schaffen, wo unter anderem kalte und warme Getränke zur Verfügung stehen. So bekämen, je nach Massnahmensituation, auch Ungeimpfte etwas Warmes in den Bauch. Und das Engagement von Johannes Solenthaler dürfte auch belohnt werden, denn die Anmeldungen für die Skikurse haben im Vergleich zum vergangenen Winter deutlich zugenommen.