Weisse Pracht «Mit dem ersten Schnee haben viele das Reissen»: Der Skilift an der Beckenhalde läuft – für die Loipen in der Stadt St.Gallen hat es noch zu wenig Schnee Der erste Schnee ist da. Die Menge reicht knapp aus, um den Skilift an der Beckenhalde in St.Gallen laufen zu lassen. Langläuferinnen und Langläufer in der Stadt müssen sich dagegen noch gedulden. Um die Loipen zu spuren, fehlen noch zehn bis fünfzehn Zentimeter.

Kleine Snowboarderinnen und Skifahrer ziehen am Montagnachmittag ihre Schwünge auf der Piste an der Beckenhalde. Bild: Donato Caspari

Die Stadt erinnert an ein Winterwunderland. Es herrschen Temperaturen wie im Gefrierfach. Alles ist weiss überzuckert. Zum ersten Mal in diesem Winter werden die Schlitten und Bobs aus den Kellern geholt. Abhänge in der Stadt verwandeln sich in Schlittelpisten. Und auf den Hügeln der Stadt sind die ersten Spaziergängerinnen und Spaziergänger mit Schneeschuhen unterwegs.

Der erste Schnee kam zwar nicht in Massen. Zwischen 10 und 15 Zentimeter wurden am Sonntag gemessen. Das reichte immerhin, um den Skilift Beckenhalde im Quartier St.Georgen ein erstes Mal in Betrieb zu nehmen. Betriebsleiter Marcel Hurter sagt, am Samstagabend habe er noch nicht daran geglaubt. Doch als er am frühen Sonntagmorgen den Pfadschlitten gehört habe, sei er aufgestanden, um die Piste zu präparieren.

Marcel Hurter, Betriebsleiter Skilift Beckenhalde. Bild: PD

«Es ist das Minimum Schnee, das es braucht, um die Piste zu öffnen.» Die ersten Kinder warteten am Sonntag schon vor 10 Uhr mit ihren Skiern und Snowboards vor dem Skilift. «Am ersten Schneetag haben viele das Reissen. Da hält sie nichts mehr zurück.» Bis am Abend wurden 110 Skitickets verkauft. «Ein Superstart», sagt Hurter.

Pech mit der Schneekanone

Der Skilift war auch am Montagnachmittag in Betrieb – bei prächtigem Winterwetter. «Am Dienstag wollen wir ihn auch laufen lassen.» Die Pistenverhältnisse seien zwar nicht perfekt, aber man könne fahren. Zusätzliches Beschneien ist laut Hurter im Moment nicht möglich. Damit die Schneekanone funktioniert, muss es minus fünf Grad und kälter sein. Das ist zwar der Fall, doch die Kanone ist gerade defekt. Das Ersatzteil lässt auf sich warten.

11 Bilder 11 Bilder Bilder: Donato Caspari

Hurter hofft, dass Mitte Woche nochmals Schnee fällt und sich die Pistenverhältnisse verbessern. «Für uns ist es schön, wenn wir den Lift vor Weihnachten laufen lassen können. Das freut die Gäste.» Wenn es dagegen erst im Januar schneie, hätten viele schon genug vom Winter.

Piste am Schlösslihang ist noch nicht frei

Dagegen sind die beiden Skilifte am Schlösslihang im Quartier Haggen noch nicht in Betrieb. Sie liegen rund 100 Höhenmeter tiefer. Kathrin Schmid Dronjak, die beim Einwohnerverein Bruggen für den Betrieb der Lifte zuständig ist, sagt: «Die Schneemenge reicht noch nicht aus.» Sobald die Lifte laufen, wird dies auf der Website des Einwohnervereins Bruggen ersichtlich sein.

Auch die Langläuferinnen und Langläufer in der Stadt müssen sich noch gedulden. Um die fünf Loipen auf Stadtgebiet zu spuren, ist ebenfalls mehr Schnee nötig, wie Roman Bottlang vom städtischen Sportamt sagt. Es brauche dafür mindestens 25 bis 30 Zentimeter. «Wir wären parat», sagt Bottlang. Doch vorerst heisst es: warten auf mehr Schnee. Wenn die Loipen gespurt sind, ist dies im Loipenbericht der Stadt zu erfahren.