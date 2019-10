Wimmen für das Seelenheil Am Buechberg in Thal werden in diesen Tagen die Trauben gelesen. Potenzielle Erntehelfer aus der ganzen Schweiz bombardieren die heimischen Winzer mit Anfragen. Der Zurück-zur-Natur-Trend ist auch am Weinberg zu spüren. Rudolf Hirtl

Christian Herzog erklärt bei den Chardonnay-Trauben, wieso Edelfäulnis nicht schlecht ist für den Weisswein. (Bild: Rudolf Hirtl)

Bei traumhaft schönem Wetter draussen in der Natur sein, ab und zu eine der zuckersüssen Traubenbeeren in den Mund stecken und nach getaner Arbeit ein Glas Wein geniessen: So stellt sich vermutlich so mancher Zeitgenosse die Wimmet im Weinberg vor. Und, es ist tatsächlich so. Zumindest am Montagnachmittag, als sich beim Torkel vom Weingut am Steinig Tisch 30 Erntehelferinnen und Helfer kurz nach 15 Uhr zuprosten.

«An engagieren Helferinnen und Helferinnen mangelt es uns nicht», sagt Winzer Roman Rutishauser. «Wir bekommen jedes Jahr mehr Anfragen von Frauen und Männern, die bei der Wimmet mithelfen möchten. Diesmal auch einige aus Zürich». Er habe dankend abgelehnt, so der 35-Jährig, der vom Gault-Millau zum «Rookie of the Year 2019» gekürt wurde. Schliesslich könne das Weingut schon seit Jahren auf ein bewährtes Ernte-Team zurückgreifen.

Die weissen Sorten sind bereits im Keller; die Ernte der Spätlesen ist am Buechberg bis Mitte kommender Woche abgeschlossen. (Bild: Rudolf Hirtl)

Das aktuelle Wetter ist gut für die Aromenbildung

Es sei wohl der Wunsch vieler Menschen, dem Alltag zu entfliehen und im Weinberg ein Stück heile Welt zu finden, der die zahlreichen Anfragen erkläre, so der Winzer. Doch auch dort würden sich die Probleme durch die vermehrten Wetterextreme mehren. So verursache die Kirschessigfliege nach wie vor Ernteausfälle oder mache sich die Traubenwelke bemerkbar. Dennoch ist Roman Rutishauser mit Qualität und Quantität der Ernte zufrieden. «Wir bewegen uns in einem guten Durchschnittsjahr. Einzig die Menge der blauen Trauben bewegt sich leicht darunter.»

Davon ist auch Christian Herzog von gleichnamigen Weingut in Thal überzeugt. Was der Laie beim Blick auf seine Chardonnay-Trauben als Fäulnis taxiert sei in Tat und Wahrheit sogenannte Edelfäule. «Einzelne Beeren sind überreif und haben daher zehn Öchsle mehr als das restliche Traubengut, was sich positiv auf den Wein auswirkt», erklärt der Winzer. Auch er spricht von einem guten durchschnittlichen Jahr. Als Faustregel gilt: 105 Tage nach der Traubenblüte ist der richtige Moment für die Wimmet. Je nach Sorte variiert dies allerdings. So wartet Herzog beim Pinot-Noir noch etwas zu, weil die aktuelle Wettersituation mit kalten Nächten und warmen Tagen sehr gut für die Aromenbildung sei.

Die Maschinen sind den besonderen Bedingungen im steilen Weinberg angepasst. (Bild: Rudolf Hirtl)

Die Arbeit im Keller ist entscheidend

Dass jede Traubensorte individuell zu behandeln ist, bestätigt auch Tom Kobel vom Ochsentorkel in Thal. Er hat alle Trauben bereits im Keller, mit Ausnahme der Spätlese. Nicht nur bei den blauen, auch bei den weissen Sorten erwartet er eine ausgezeichnete Qualität. «Den Sauvignon Blanc haben wir mit 93 Öchsle von den Stöcken geholt.

Das wird ein perfekter Wein werden», freut er sich. Gute Weine entstehen allerdings nicht von selber. Die Arbeit im Keller ist dabei von entscheidende Bedeutung. Ein Winzertag kann da gelegentlich schon mal von 6 Uhr früh bis 23 Uhr nachts dauern.