Wildpinkler finden am Bahnhof St.Gallen das WC nicht Olma-Besucher haben ans Bahnhofgebäude uriniert. Kritik wird laut, in der Stadt gebe es zu wenige öffentliche Toiletten. Christroph Renn

Das kostenpflichtige WC am Bahnhof steht von 5.30 bis 23.30 Uhr offen. (Bild: Benjamin Manser)

Die Spuren der Olma sind fast alle verschwunden. Einige Hinterlassenschaften von Besuchern geben aber immer noch zu reden: «Rund um die Post und das Bahnhofgebäude wurde massiv an die Wände uriniert», beklagt sich ein Anwohner im St.Galler Stadtmelder. Er sucht den Fehler jedoch nicht bei den Männern mit schwacher Blase, sondern bei Stadt und SBB. «Am Bahnhof gibt es keine kostenlosen Toiletten, die rund um die Uhr benutzt werden können», beklagt er sich weiter. So sei die WC-Anlage bei der Rathausunterführung kostenpflichtig und die anderen schlecht beschriftet. Sie seien für Auswärtige kaum zu finden.

Bei der Stadt weiss man von dem Problem. Dass es zu wenige öffentliche Toiletten rund um den Bahnhof gebe, verneint Stadtbaumeister Hansueli Rechsteiner. Es gibt eine 24-Stunden-WC-Anlage in der Tiefgarage der Fachhochschule sowie im Rathausgebäude auf der Seite der Gleise. Zudem gibt es das kostenpflichtige WC bei der Rathausunterführung die von 5.30 bis 23.30 Uhr offen hat und eine behindertengerechte Anlage im Gaiserbahnhof. In einem Punkt ist er aber einig mit der Kritik im Stadtmelder: «Wir müssen die Anlagen besser kennzeichnen», sagt Rechsteiner. Dazu laufen im Moment Abklärungen. Er verspricht Verbesserung.

Kein Ausbau der öffentlichen Toiletten

Vor allem in der Sommerzeit gibt es laut Rechsteiner vermehrt «Wildpinkler». Am Car- und Bahnhof sei zudem der Busbahnhof neben der Fachhochschule ein Problem. Doch gebe es Fälle in der ganzen Stadt. Mehr öffentliche Toiletten sollen deswegen aber nicht gebaut werden. «Wir haben ein Gesamtkonzept erarbeitet und bereits umgesetzt», sagt Rechsteiner. Sprich, die Stadt hat für vier Millionen Franken WC-Anlagen auf dem ganzen Stadtgebiet gebaut. Dabei habe man geschaut, wo die Nutzungsdichte am grössten sei und entsprechend mehr Anlagen installiert. Zwei Chromstahlmodule kosteten dabei rund 250'000 Franken.

Insgesamt gibt es auf Stadtgebiet 36 öffentliche Toiletten-Anlagen. Damit ist St.Gallen im Städtevergleich zwar nicht Spitzenreiter, aber auch nicht das Schlusslicht. Basel zum Beispiel verfügt über 72 öffentliche Anlagen. «Basel rühmt sich sogar damit.» Doch rechnet man die Anlagen pro Kopf, dann sieht es in St.Gallen wieder gut aus – in der Stadt Basel wohnen rund 170'000 Personen.

Doppelt so viele Bussen wie im Vorjahr

Die Wildpinkler am Bahnhof sind auch bei der Stadtpolizei Thema. Wie viele Bussen sie deswegen ausstellen mussten, kann Sprecher Dionys Widmer nicht beziffern.

«Wir wissen aber, dass es am Herbstjahrmarkt deutlich mehr Fälle gegeben hat.»

So hätte die Polizei im vergangenen Jahr 30 Bussen wegen öffentlichen Urinierens ausstellen müssen. «In diesem Jahr waren es 84 Fälle.» Wer auf frischer Tat erwischt wird, zahlt eine Busse von 60 Franken wegen mutwilliger Belästigung.

Die Polizei versuche primär rund ums Festgelände mit erhöhter Präsenz und zusätzlichen Toiletten gegen Urinierer vorzugehen. Dionys Widmer sagt:

«Doch wir können nicht die ganze Stadt mit mobilen WC-Anlagen abdecken.»

Am Herbstjahrmarkt seien in den vergangenen Jahren mehr Anlagen aufgestellt worden. Doch gebe es immer Unbelehrbare, die wenige Meter neben die Toiletten urinieren.

Sicherheitszirkel sucht nach Lösungen

Auch am Bahnhof erwischen Polizisten immer wieder Personen beim Urinieren in der Öffentlichkeit. Deshalb soll im Rahmen der nächsten Sitzung des Sicherheitszirkels HBSG nach Lösungen gesucht werden. An dem Tisch sitzen Vertreter von SBB, Tiefbauamt, Securitrans und Polizei. «Die Sitzung findet am Mittwoch statt,» sagt Widmer. Über mögliche Lösungen werde dann diskutiert.

Bei den SBB klingt es weniger dramatisch: «Wir stellen keine grundsätzlichen Probleme fest, was die Sauberkeit am Bahnhof St.Gallen anbelangt», sagt Mediensprecherin Sabine Baumgartner. Dabei handle es sich auch nicht um ein SBB-spezifisches Problem, sondern es betrifft sämtliche öffentliche Anlagen wie Parks oder Plätze.