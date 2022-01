Wil 30 Minuten gratis parkieren oder Stadtfonds? Das sind die Fakten zur umstrittenen Abstimmung Die SVP-Initiative «30 Minuten Gratisparkieren» wirft in Wil bereits im Vorfeld Wellen. Und es gibt einen Gegenvorschlag des Stadtparlaments und des Stadtrates. Am 13. Februar wird abgestimmt. Darum geht es.

Die SVP möchte mit ihrer Initiative die Einkaufsattraktivität in Wil erhöhen. Der Stadtrat und das Stadtparlament sehen einen anderen Weg dafür vor. Bild: Alex Spichale

Soll man in Wil auf städtischem Gebiet 30 Minuten gratis parkieren dürfen? Oder sollen mit einem Stadtfonds verschiedene Projekte zur Förderung der Standortattraktivität finanziert werden? Oder soll alles beim Alten bleiben? Darüber befinden die Wilerinnen und Wiler am 13. Februar an der Urne.

Mit der Volksinitiative «30 Minuten Gratisparkieren auf dem Gebiet der Stadt Wil» will das Initiativkomitee die Einkaufsattraktivität der Stadt Wil erhöhen. Das Initiativbegehren lautet: «Auf dem Gebiet der Stadt Wil ist das Parkieren auf öffentlichem Grund in Zonen mit Gebührenpflicht während der ersten 30 Minuten gratis.» Man wolle sich damit den Gratisparkplätzen der umliegenden Thurgauer Gemeinden anpassen.

Die Initiative würde jährlich 600'000 Franken kosten, wie eine Hochrechnung der Stadt zeigt. Etwa 1200 Parkplätze des städtischen Gebiets wären von dem neuen Tarif betroffen. Würde die Wiler Parkhaus AG (WIPA) mit 750 Parkplätzen die Gebühren ebenfalls anpassen, generierte dies einen Kostenaufwand von jährlich 460'000 Franken.

Der Gegenvorschlag des Parlaments verfolgt dasselbe Ziel: Die Attraktivität der Innenstadt steigern. Dies mit einem Stadtfonds von 200'000 Franken. Dieser ist bereits budgetiert. Der Fonds soll innovative Projekte finanzieren oder Kooperationen zwischen Unternehmen, Privaten und Stadt fördern, einen Nutzen für die Allgemeinheit schaffen sowie nachhaltig sein. Vom Betrag sollen maximal 50'000 Franken für die Vergünstigung von Parkgebühren eingesetzt werden. Der Stadtfonds ist auf 10 Jahre befristet.

Projekte, die den oben genannten Anforderungen entsprechen, können bei der Stadt eingereicht werden. Ein Kommission bewertet dann diese. «Es sollen nicht Projekte einzelner Geschäfte finanziert werden, sondern Ideen für die Allgemeinheit», sagt Stadtpräsident Hans Mäder an einer Pressekonferenz zur Abstimmung.

Als Beispiel für Projekte, die aus dem Stadtfonds finanziert werden, nennt der Stadtrat die Applikation «E-City» oder den Hauslieferdienst «Via Velo». Projekte müssten aber in absehbarer Zeit selbsttragend sein und würden nicht dauerhaft von der Stadt finanziert, sagt Mäder.

Hans Mäder, Wiler Stadtpräsident. Bild: Andrea Stalder

Der Stadtrat und das Stadtparlament empfehlen, den Gegenvorschlag anzunehmen. Die Initiative stehe im Widerspruch zu gefällten Entscheiden und setze falsche verkehrs- und umweltpolitische Signale. Die unterschiedlichen Tarifsysteme würden ebenso zu mehr Suchverkehr führen.

Mit dem Fonds wolle man zudem nachhaltige Projekte fördern, die mit den Klimaschutzzielen kompatibel seien, sagt Mäder. Und weiter: «Der Gegenvorschlag soll den Wir-Gedanken fördern.» Die Innenstadt sei als Ganzes wahrzunehmen. Ebenso möchte man mit dem Stadtfonds Projekte für die Allgemeinheit und nicht nur für Autofahrerinnen und Autofahrer ermöglichen.

Hinzu kommen die tieferen Kosten des Gegenvorschlags im Gegensatz zur Initiative. Mäder sagt:

«Bei der jetzigen Finanzlage ist es nicht angezeigt, auf so viel Geld zu verzichten.»

Für das Jahr 2022 hat die Stadt ein Defizit von 8,1 Millionen Franken budgetiert.

Mit der Initiative «30 Minuten Gratisparkieren» möchte das Komitee dem fortschreitenden Ladensterben entgegenwirken und das Gewerbe sowie die Gastronomie unterstützen. Dies auf direktem Weg, wie SVP-Fraktionspräsident Benjamin Büsser betont. Es brauche bei der Initiative kein Gesuch, keine beratende Kommission. Im Gegensatz zum Gegenvorschlag. Dieser bringe einen bürokratischen Aufwand mit sich, sagt Büsser. «Über Gebühren etwas zu steuern, ist der einfachste Weg.» Zudem sei unklar, welche genauen Projekte mit dem Fonds finanziert werden.

Benjamin Büsser, Fraktionspräsident SVP. Bild: PD

Nach Angaben der Stadt soll die Initiative 600'000 Franken kosten. «Es ist müssig immer über die Kosten zu reden», sagt Büsser. Denn:

«Es kann nicht genau prognostiziert werden, wie viel die Initiative kostet.»

Die Bezugszahlen der Hochrechnung seien nicht verlässlich, zudem seien die Einnahmen der Parkgebühren wegen der Pandemie eingebrochen. Ebenso wisse man noch nicht, was der Gegenwert sei, also wie viel Mehreinnahmen die 30 Minuten Gratisparkieren für das Gewerbe und die Gastronomie generieren würden.

Gegner der Initiative argumentieren zudem, dass die 30 Minuten Gratisparkieren mehr Verkehr in der Stadt verursachen würden. Das Komitee betont, dass die Wirtschaft auf die autofahrende Kundschaft angewiesen ist.

Derzeit ist noch offen, inwiefern die Initiative Bundesbeiträge für das Agglomerationsprogramm gefährdet. Mit dieser Frage wandte sich Guido Wick, Grüne Prowil, an den Stadtrat. «Die Auswirkungen sind noch nicht ganz klar», sagt Hans Mäder an der Pressekonferenz. Man versuche, die Anfrage noch vor der Abstimmung am 13. Februar zu beantworten.

Für Benjamin Büsser stellt die Initiative kaum Risiko für die Bundesbeiträge dar. «Das ist für mich eine Ausrede», sagt Büsser. «Dann dürften Flawil oder die umliegenden Thurgauer Gemeinden, die auch gratis Parkplätze anbieten, keine Bundesbeiträge mehr erhalten.»

Bei der Abstimmung wird der Initiative ein direkter Gegenvorschlag gegenübergestellt. Mit einer Stichfrage entscheiden die Wilerinnen und Wiler, welche Vorlage angenommen wird, falls beide eine Mehrheit erhalten sollten.

Wer eine Änderung des heutigen Zustandes will, stimmt bei der Volksinitiative und dem Gegenvorschlag Ja und kreuzt bei der Stichfrage die bevorzugte Vorlage an. Wer beide Vorlagen ablehnt, stimmt zwei Mal Nein und wählt bei der Stichfrage das «geringere Übel» für den Fall, dass die Initiative und der Gegenvorschlag eine Mehrheiten erzielen. Als dritte Möglichkeit kann einer der beiden Vorlagen zugestimmt werden. Bei der Stichfrage kann nochmals die Präferenz angekreuzt werden.

Der Stadtrat und das Stadtparlament empfehlen, die Initiative abzulehnen, den Gegenvorschlag anzunehmen und in der Stichfrage den Gegenvorschlag vorzuziehen.