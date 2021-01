Wieso sich die St.Galler SP und ihre Stadträtin Maria Pappa in Sachen Veloförderung uneins sind Die St.Galler SP will mittels einer Initiative eine Stelle zur Beschleunigung von Veloprojekten schaffen – gegen den Willen ihrer eigenen Stadträtin.

Die SP der Stadt St.Gallen drückt beim Velo aufs Gaspedal: Weil sie die Infrastruktur für Velofahrer in der Stadt als mangelhaft betrachtet und es ihr mit der Realisierung der Projekte in den Agglomerationsprogrammen zu langsam vorwärtsgeht, hat sie eine Velo-Initiative lanciert. Die Unterschriftensammlung läuft bereits.

Mit der Velo-Initiative fordert die SP einen Kredit von 15 Millionen Franken. Das Geld soll in die Verbesserung der Veloinfrastruktur fliessen, aber auch in eine neue Stelle in der Bauverwaltung. Ein Velobeauftragter soll dazu beitragen, die verschiedenen Projekte schneller voranzutreiben.

Die grossen Wünsche sind noch nicht erfüllt

Das Besondere ist, dass die SP die Initiative lanciert hat, obwohl sich die «eigene» Stadträtin gegen eine solche Stelle ausspricht: Baudirektorin Maria Pappa hatte sich schon an der Budgetsitzung des Stadtparlaments im Dezember vehement dagegen gewehrt, die beantragte «Planungsstelle Langsam- und öffentlicher Verkehr» in der Bauverwaltung zu schaffen – mit Erfolg.

Das Parlament lehnte den Antrag mit Stichentscheid der damaligen Parlamentspräsidentin Barbara Frei (FDP) ab. Pappa verglich die Agglomerationsprogramme damals mit «Wunschzetteln». Die Stadt habe vor Jahren ein «massives Wunschprogramm» beim Bund eingereicht und seither viele Massnahmen umsetzen können. Dass das Parlament die noch nicht realisierten Projekte bemängle und von «Schneckentempo» rede, sei eine Beleidigung für das Personal.

Maria Pappa betont denn auch jetzt, dass die Stadt bereits vieles in Gang gebracht habe. Insbesondere die vielen kleineren Projekte, die sich vergleichsweise schnell und unkompliziert realisieren liessen, seien bereits abgeschlossen oder auf gutem Weg. Bei grösseren Projekten hingegen wie dem Tunnel zwischen der Reithalle und der Lokremise oder der Verbreiterung des Fussgänger- und Veloweges auf dem Sitterviadukt seien die Schwierigkeiten auf verschiedenen Ebenen angesiedelt. «Je komplexer ein Projekt ist, desto vielfältiger sind die Fragestellungen», sagt Pappa. Diese würden nicht nur vom Tiefbauamt bearbeitet. Viele Projekte entstünden in Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen oder mit dem Kanton – beispielsweise mit der Stadtplanung, die an «unzähligen andren Projekten» dran sei.

Der Stadtrat habe deswegen für die Stadtplanung eine Prioritätenliste beschlossen. Ganz oben stünden vor allem die grossen Stadtentwicklungsprojekte wie die Neugestaltung des Areals rund um den Bahnhof St.Fiden oder des Industriegebiets zwischen Winkeln und Gossau. Oft dauerten auch die Verhandlungen mit Grundeigentümern oder anderen Betroffenen länger als vorgesehen. Ein zusätzlicher Velobeauftragter würde die Realisierung der diversen Projekte deshalb auch nicht beschleunigen können.

Letztlich spielten auch finanzielle Aspekte eine Rolle, sagt Pappa. Denn obwohl der Bund die Projekte massgeblich mitfinanziert, erhöht jedes einzelne die Ausgaben der Stadt:

«Wir müssen uns immer auch die Frage stellen, welches Investitionsvolumen sich die Stadt pro Jahr leisten kann.»

Dementsprechend gelte es auch diesbezüglich, Prioritäten zu setzen.

Ausserdem sei angesichts des Sparprogramms, welches der Stadtrat vergangene Woche vorgestellt hat, ein Personalausbau in der Baudirektion nicht angebracht, wenn gleichzeitig in anderen Direktionen ebenfalls dringende Stellen nicht gewährt werden könnten. Erst recht nicht, wenn der Stadtrat den Nutzen eines zusätzlichen Planers hinsichtlich der Geschwindigkeit der Projekte als gering einschätze.

SP kritisiert Stellenwert des Velos in der Verwaltung

Als Kritik ihrer Partei an der Arbeit der Baudirektion will Maria Pappa die Initiative nicht interpretieren. Es gehöre zum politischen Prozess, dass sich eine Partei für ihre Anliegen einsetze und auf dem Initiativweg Forderungen stelle – auch wenn der Stadtrat anderer Meinung sei. «Als Exekutivpolitikerin in einem Gremium stehe ich in der Verantwortung, das Gesamtsystem im Blick zu haben.»

Doch letztlich ist die Velo-Initiative genau das: eine Kritik an der Baudirektion.

«Die Baudirektion macht schlicht zu wenig für die Veloförderung. Das ist stossend.»

Das sagt SP-Parteipräsident Peter Olibet. Allgemein behandle die Verwaltung dieses Thema sehr stiefmütterlich. Es sei erstaunlich, wie schnell der Olma-Deckel zusammen mit Bund und Kanton aufgegleist worden sei, während Veloinfrastrukturprojekte stockten. Dieser Unmut habe sich auch im Postulat «Velostadt St.Gallen» der Grünliberalen geäussert. Dank der zusätzlichen personellen Ressourcen, welche die Initiative schaffen soll, könnten gemäss Olibet grössere Veloinfrastrukturprojekte parallel bearbeitet werden. Ob diese Ressourcen im Tiefbauamt oder in der Stadtplanung dringender benötigt seien, sei der Baudirektion überlassen.