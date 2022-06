Wiederbelebung Überraschung nach der Schliessung im Herbst: Rorschacherberg bekommt seine Post zurück Die Landi Goldach-Mörschwil plant, am ehemaligen Standort der Post Rorschacherberg an der Goldacherstrasse eine kleine Volg-Filiale zu betreiben. Neben Artikeln des täglichen Bedarfs sollen dort im günstigsten Fall bereits ab kommenden Herbst auch Postdienstleistungen angeboten werden.

Noch versteckt sich die alte Postfiliale in Rorschachberg hinter Glasscheiben. Ab Herbst soll es dort wieder geschäftig zu und her gehen. Bild: Rudolf Hirtl

Die Räumlichkeiten der ehemaligen Post Rorschacherberg stehen seit Herbst 2021 leer, die Filiale ist geschlossen. Die Anzahl der Schaltergeschäfte in der Postfiliale in Rorschacherberg sei tief und die Nutzung rückläufig, teilte Post Ostschweiz im April desselben Jahres mit. Diese Entwicklung zwinge die Post zu einer Anpassung des Filialnetzes. Deshalb habe die Post nach einer Lösung für die künftige Postversorgung in Rorschacherberg gesucht. Aus einer Filiale mit Partner, wie beispielsweise im nahen Staad mit Volg, wurde nichts, da trotz Gesprächen, auch mit dem Gemeinderat, kein Detaillist gefunden wurde, der in seinem Laden Postgeschäfte anbieten wollte.

Die alte Poststelle gehört im Stockwerkeigentum der Post. Rorschacherbergs Gemeindepräsident Beat Hirs sagte damals: «Die Chance, dort einen neuen Betreiber anzusiedeln, scheint leider minimal. Die Post wäre dafür aber offen.» Nun bahnt sich aber doch eine Lösung an, denn nach Mitteilung der Landi Goldach-Mörschwil hat der Verwaltungsrat nach einer Potenzialanalyse beschlossen, in der ehemaligen Post eine kleine Volg-Filiale zu betreiben.

Attraktives Angebot für die Bevölkerung

Für Verwaltungsratspräsident Gregor Lehner ist der Entscheid von strategischer Bedeutung: «Wir haben die Marktsituation genau untersucht und sind zum Schluss gekommen, dass eine Volg-Filiale eine Chance für uns ist. Der Standort hat Potenzial, und für die Bevölkerung von Rorschacherberg ist das Angebot, ergänzt durch Postdienstleistungen, attraktiv. Zudem ermöglicht uns dieser Schritt, unsere Position im Markt zu stärken.»

Landi Goldach-Mörschwil-Geschäftsführer Hans Popp. Bild: PD

Auch Landi Goldach-Mörschwil-Geschäftsführer Hans Popp ist davon überzeugt, dass das geplante Angebot einen Mehrwert für die Bevölkerung schafft: «Ein Volg-Laden mit einem Grundsortiment sowie einem kleinen Angebot an regionalen Produkten kommt bei unserer Kundschaft gut an und ist eine Bereicherung für die Gemeinde. Zudem ist der Standort gut erschlossen.»

Ein weiterer Vorteil ist für Geschäftsführer Popp, dass es gelungen ist, auch Postdienstleistungen in die Volg-Filiale zu integrieren: «Für die Bevölkerung ist das Angebot von Nahrungsmitteln und Postdienstleistungen eine ideale Kombination, die in Rorschacherberg sicherlich Potenzial hat», sagt er und ergänzt:

«Im Kontakt mit der Gemeinde und den Behörden haben wir gespürt, dass es ein grosses Interesse für eine gut funktionierende Grundversorgung in diesem Bereich gibt.»

Laut Hans Popp haben zuerst Gespräche zwischen der Gemeinde und Volg stattgefunden, ehe Volg bei Landi Goldach-Mörschwil angefragt habe, ob Interesse für die Führung der Volg-Filiale vorhanden wäre. «Wir betreiben ja bereits in Mörschwil eine Filiale mit Postdienstleistungen, weshalb wir den Ball gerne aufgenommen haben.» Zudem habe auch Post Ostschweiz Hand geboten, sollte innert zwei Jahren nach der Schliessung eine Lösung gefunden werden. Es sei möglich, dass Angestellte von Mörschwil in Rorschacherberg temporär aushelfen würden, so Popp. Es müssten aber dennoch drei bis vier neue Stellen geschaffen werden, wobei künftige Angestellte eine spezielle Ausbildung bezüglich der Postgeschäfte zu absolvieren hätten.

Ein Mietvertrag für die Dauer von fünf Jahren mit der Option auf Verlängerung ist laut Landi Goldach-Mörschwil am Dienstag dieser Woche unterzeichnet worden. Noch fehle jedoch die Baubewilligung sowie die Betriebsbewilligung für die Umnutzung der ehemaligen Posträumlichkeiten. Falls diese nicht erteilt werde, könne die Landi Goldach-Mörschwil ohne Kostenfolgen vom Mietvertrag zurücktreten.

Petition mit über 1000 Unterschriften blieb wirkungslos

Im günstigsten Fall ist mit der Eröffnung des Volg-Ladens in Rorschacherberg im Verlauf des vierten Quartals 2022 zu rechnen. Ginge es nach Anna Viola Bleichenbacher und 1165 Personen, die ihre Petition für den Erhalt der Poststelle in Rorschacherberg unterschrieben haben, dann wäre die Filiale allerdings gar nie geschlossen worden. Im Oktober 2017 hatte sie die Petition der Gemeinde überreicht. «Es ist nicht so, dass ich nicht auch ein Stück weit erwartet habe, dass es zu einer Schliessung kommen könnte. Doch das hohe Tempo, das nun von den Verantwortlichen der Post angeschlagen wird, ist schon überraschend, zumal sich der Entscheid gegen den Willen eines grossen Teils der Bevölkerung richtet, wie die Unterschriften zeigen», sagte die SP-Politikerin im Frühling 2021 als die Schliessung bekannt wurde. Es sei doch sehr enttäuschend, dass die Botschaft an Gemeinderat und Post nichts bewirkt hätte.

«Die aktuelle Entwicklung ist grundsätzlich sicherlich zu begrüssen, gerade vor dem Hintergrund, dass ja momentan gar kein Angebot mehr besteht, sagt sie nun, mahnt aber gleichzeitig:

«Wichtig erscheint mir aber dennoch festzuhalten, dass sich die Post nicht einfach mit dem Eröffnen von Postagenturen aus ihrem Service public-Auftrag stehlen kann.»

Dazu gehört nach Meinung von Anna Viola Bleichenbacher auch das Gewähren einer möglichst breiten Palette von Postdienstleistungen für die Kundinnen und Kunden sowie von guten Arbeitsbedingungen für die Angestellten.