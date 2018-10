Wieder ein Schaden am Rorschacher Marktplatz Der Brunnen am Marktplatz ist beschädigt worden, vermutlich durch ein Fahrzeug. Dieses Jahr hat es auf dem Platz schon mehrere Vorfälle mit Autos und Lastwagen gegeben. Martin Rechsteiner

Eine Randplatte des Brunnens ist herausgebrochen. (Bild: mre)

Aus dem Rand eines der vier Brunnen am Marktplatz ist am Freitagmorgen ein Stück herausgebrochen, Wasser lief auf die Strasse. Inzwischen ist der Schaden behelfsmässig mit einem Holzbrett repariert. «Ich habe den Brunnen am Mittag persönlich begutachtet. Vermutlich ist ein Auto hineingefahren. Wir wissen aber nicht, wer es war. Zeugen konnten wir auch keine ausmachen», schrieb Stadtschreiber Marcel Aeple am Freitagabend. Wie hoch der Schaden am Brunnen ist und wann er repariert werde, sei unklar. «Zuständig ist der Werkhof. Dort sind derzeit Ferien.» Jedoch werde der Brunnen, mit Blick auf den Winter, sowieso bald geleert. Dann finde wahrscheinlich auch die Reparatur statt.

Beschädigte Bäume, verbogene Tafeln

Am Marktplatz kommt es immer wieder zu Schäden, verursacht durch Verkehrsteilnehmer. Diesen Sommer beschädigte ein grösseres Fahrzeug einen der Bäume erheblich. Nicht weit davon waren zuvor Tafeln geknickt worden – wahrscheinlich ebenfalls durch Fahrzeuge. Und im Frühjahr blieb ein Mann mit seinem Auto auf der Treppe vor dem Brunnen stecken, sie erlitt dadurch Schäden. Ein Fahrverbot auf dem Areal kommt für die Stadt aber nicht in Frage. «Es ist ein Marktplatz. Der muss belebt sein», sagt Aeple. Dazu sei der Verkehr nötig, zum Beispiel von Lieferanten.