Wie vor 100 Jahren St.Gallen entstand: Auf den Spuren eines Jubiläums

Die öffentlichen Anlässe zu den Europäischen Tagen des Denkmals finden in der Stadt St.Gallen am kommenden Wochenende statt. Der Startschuss fällt am Freitag, 17.30 Uhr, in der Mülenenschlucht mit der Vernissage einer Fotoausstellung.

Die kantonale Denkmalpflege hat zum diesjährigen Tag des Denkmals einen Wettbewerb ausgeschrieben. Gesucht wurden Bilder zum Stichwort «Industriearchitektur». Die zehn besten sind ab diesem Samstag bis Sonntag, 7. Oktober, in der Mülenenschlucht zwischen der südlichen St.Galler Altstadt und St.Georgen ausgestellt.

Am Samstag und Sonntag, je 11 und 14 Uhr, bietet das Kunstmuseum Architekturführungen durch seine Gebäude im und am Stadtpark an. An beiden Tagen ist zudem der Eintritt ins Kunstmuseum gratis. Am Sonntag, 13 Uhr, gibt’s zudem noch eine öffentliche Führung durch die Ausstellung von Nina Canell. Anmeldung zu den Führungen ist erwünscht unter info@kunstmuseumsg.ch.

Am Samstag präsentiert die städtische Denkmalpflege auf einem Spaziergang zuerst die Brückenlandschaft im Sittergraben. Start ist um 14 Uhr bei der «Hüslibrücke» in der Spisegg, Ende um etwa 16 Uhr im Kubel.

Auch auf Einladung der städtischen Denkmalpflege kann man am Sonntag auf zwei Führungen die Gemeinden kennen lernen, die 1918 mit der alten Stadt St.Gallen zu Gross-St.Gallen fusioniert haben. Am Vormittag wird auf den Spuren von Straubenzell gewandelt. Start ist um 10 Uhr an der VBSG-Endhaltestelle Riethüsli, Ende um etwa 11.30 Uhr auf der anderen «Talseite» am Höhenweg 33.

Am Nachmittag wird Tablat erkundet: Treffpunkt dafür ist um 13.30 Uhr an der Bushaltestelle Leimat an der Peter-und-Paul-Strasse. Ziel ist das Familienbad Dreilinden auf dem gegenüberliegenden Hügelzug. (vre)

Programm Denkmalpflegetag Region St.Gallen



www.kunstmuseumsg.ch