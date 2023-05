Widerstand Sieben Meter hohe Lärmschutzwand an der A1 am Rorschacherberg legt ganzes Quartier in den Schatten Entlang der Linkolnsbergstrasse in Rorschacherberg ist eine Überbauung mit 35 Wohneinheiten in Planung. Eine sieben Meter hohe und 460 Meter lange Lärmschutzwand soll die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner schützen. Gegen das Projekt läuft das darunterliegende Quartier Sturm, denn die Sonne wäre dort im Winter kaum mehr zu sehen.

Das Visier zeigt, wie hoch die Lärmschutzwand an der A1 werden soll. Bild: Rudolf Hirtl

Auf der grossen Wiese entlang der Linkolnsbergstrasse in Rorschacherberg steht seit dem Herbst ein ganzer Wald von Bauvisieren. Diese Zeitung berichtete im September darüber, dass dort auf dem 13'624 Quadratmeter grossen Grundstück drei Mehrfamilienhäuser, acht Doppeleinfamilienhäuser, drei Terrassenhäuser und ein Einfamilienhaus geplant sind.

Die öffentliche Auflage dauert noch bis 23. Mai. Seit die Pläne «Neubau Überbauung Langmoos mit Tiefgarage / Bau Lärmschutzwand entlang Autobahn A1, Langmoos, Rorschacherberg» zugänglich sind, wächst insbesondere der Lärmschutzwand beträchtlicher Widerstand entgegen. Sieben im Quartier darunter lebende Hausbesitzer haben schon oder werden noch Einsprache erheben. «Als die Bauvisiere aufgestellt wurden, haben wir mit dem ehemaligen Gemeindepräsidenten das Gespräch gesucht. Gebracht hat es nichts», sagt ein Einsprecher. Spätestens seit nun mit der öffentlichen Auflage die genauen Masse der Mauer bekannt wurden, sei klar:

«Im Winter werden wir vier bis fünf Stunden lang keine Sonne mehr sehen.»

Dies, weil die Sonne bereits jetzt nur kapp über den bestehenden Schallschutzwall steige. Ausgerechnet im Winter, wenn man jeden Sonnenstrahl geniesse und brauche, werde die riesige Mauer einen Schatten auf die Häuser werfen.

Auf die Frage, wieso eine Lärmschutzwand in dieser überrissenen Dimension gebaut wird, antwortet Julian Räss, Informationsbeauftragter beim Bundesamt für Strassen (Astra): «Bei der Lärmschutzwand handelt es sich um ein privates Bauvorhaben. Die Planung erfolgt durch eine private Bauherrschaft und nicht durch das Bundesamt für Strassen. Das Astra stellt die Parzelle gegen Entgelt zu Verfügung, was einer üblichen Vorgehensweise im Zusammenhang mit ‹Nutzungen des Areals im Eigentum der Nationalstrasse durch Dritte› entspricht.»

Ausbau der A1 findet erst in den Plänen statt

Weshalb wird die Lärmschutzwand im Vergleich zum bestehenden Damm drei Meter in Richtung See verschoben, ist dies so, weil dort eine dritte Fahrspur für die A1 vorgesehen ist? Räss sagt, das Astra sehe aktuell nicht vor, die A1 im Raum Rorschacherberg auszubauen. Mit dem einzuhaltenden Abstand der Lärmschutzwand zur Nationalstrasse werde jedoch die strategische Handlungsfähigkeit gewährleistet.

Auf Nachfrage präzisiert der Mediensprecher:

«Das Astra fordert im Rahmen der Planung des privaten Bauvorhabens den Nachweis, dass ein künftiger Ausbau der Nationalstrasse möglich bleibt.»

Stellt sich die Frage, wer bei diesem privaten Bau auf Astra-Boden für die Einhaltung der Baunormen zuständig ist, wie hoch darf die Lärmschutzwand aus Sicht des Astra sein? Räss sagt dazu, die Lärmschutzwand sei grundsätzlich nach den gesetzlichen Vorschriften, den Regeln der Baukunst sowie nach den Vorgaben und Standards des Astra zu planen und zu realisieren. Die maximale Wandhöhe dürfe ohne Fundation 6,5 Meter betragen. Dies werde im vorliegenden Fall eingehalten.

Dies trifft in diesem Fall aber nur auf der Seite bergwärts zu. Seeseitig ist das Fundament nämlich 2,30 Meter über Boden sichtbar, und darauf steht die 4,40 Meter hohe Stahlstütze, gesamt also 6,70 Meter und damit zu hoch. Wieso pocht das Astra nicht auf die Einhaltung der Masse, sondern nimmt sich in diesem Fall aus der Verantwortung? «Das Astra nimmt seine Verantwortung als Eigentümer der Nationalstrasse vollumfänglich wahr. Abschliessend ist darauf hinzuweisen, dass für das Baubewilligungsverfahren die betreffende Gemeinde und nicht das Astra zuständig ist», entgegnet Julian Räss.

Transparente Lärmschutzwand würde Situation entschärfen

Rorschacherbergs Gemeindepräsident Patrick Trochsler sagt, die Lärmschutzwand sei Teil des Bauvorhabens für die Mehr- und Einfamilienhäuser. Eine Lärmschutzwand sei erforderlich, um die Lärmschutzvorschriften einzuhalten. Die Höhe der Lärmschutzwand habe sich aus der Berechnung der beigezogenen Lärmschutzfachleute ergeben.

Einer der Einsprecher betont, dass die Anrainer nicht gegen die Bebauung per se seien, zumal es ja Bauland sei. Es sei primär die hohe Lärmschutzwand, die Sorge bereite. Er sagt: «Würde sich die Bauherrschaft bereit erklären, zumindest den oberen Bereich der Mauer transparent zu gestalten, damit das Sonnenlicht durchscheinen kann, wäre dies eine akzeptable Lösung.»

Ist es für den Gemeindepräsidenten vorstellbar, die Mauer transparent zu gestalten, um Licht durchzulassen? Seine Antwort: «Diese Frage wäre im Einspracheverfahren mit der Bauherrschaft und dem Astra zu klären, falls Einsprache erhoben wird.»

Bauherr ist einer transparenten Lösung nicht abgeneigt

Gesuchsteller und Bauherr ist die Aremo AG, ein Unternehmen der Arevo-Gruppe in St.Gallen. Die Gruppe hat in der Ostschweiz schon diverse grössere Projekte umgesetzt: Beispielsweise das neue Bürogebäude an der Lerchentalstrasse oder die in Holzelementbauweise erstellten Mehrfamilienhäuser an der Brauerstrasse, beides in St.Gallen. Einer der Verantwortlichen des Unternehmens sagt, dass die Arevo Immobilien AG einer teiltransparenten Lärmschutzwand nicht abgeneigt wäre, man wolle die neue Überbauung ja nicht unnötig verdunkeln.

Solche Lärmschutzwände müssten aber einerseits akustische Anforderungen erfüllen, und zudem seien Schallreflexion, Blendwirkung sowie Vogelschutz zu beachten. Areva sei mit den zuständigen Stellen und Experten bereits im Gespräch. Vonseiten der Gemeinde ist laut Trochsler ebenfalls die Bereitschaft da, Hand zu bieten: «Der Gemeinderat ist stets bestrebt, bei Einspracheverfahren für alle Beteiligten, wenn immer möglich, einvernehmliche Lösungen zu finden.»

Auf der «noch» durchs Grün führenden Linkolnsbergstrasse sind Autos flott unterwegs. Nicht nur wegen der geplanten Überbauung wünschen sich Anrainer dort schon länger eine Temporeduktion. Patrick Trochsler sagt, das vorliegende Strassenbauprojekt sei grundsätzlich technisch auf Tempo 30 ausgelegt. Derzeit sei jedoch keine signalisierte 30er-Zone geplant. Allerdings sei im Zufahrtsbereich zur geplanten Überbauung eine «Freiwillig Tempo 30»-Stele vorgesehen.