In Rheineck wächst Widerstand gegen das Kindergartenzentrum Rheineck will einen zentralen Kindergarten für 3,49 Millionen Franken bauen. Alle Ortsparteien empfehlen den Bürgern ein Ja in die Urne zu legen. Kritiker hinterfragen nun die Informationspolitik der Stadt. Jolanda Riedener

So könnte der zentrale Kindergarten aussehen, falls die Rheinecker am 23. September ein Ja in die Urne legen.

Ein zentrales Kindergartenzentrum bauen, statt die drei bestehenden Kindergärten renovieren, das will der Rheinecker Stadtrat, und lässt die Bürger am 23. September über einen entsprechenden Kredit von 3,49 Millionen Franken abstimmen (Ausgabe vom Mittwoch). Die Kosten für den neuen Kindergarten und die Renovation der Bestehenden halten sich in etwa die Waage, so die Ergebnisse des Stadtrats.

Für den Vorschlag sprechen sich auch alle Regionalparteien (SP, CVP, FDP und SVP) des 3500-Einwohner-Städtlis sowie die Ortsgemeinde aus. «Mit dem Neubau des Kindergartenzentrums macht sich Rheineck noch attraktiver für junge Familien», heisst es in der breit abgestützten Mitteilung. Für das Kindergartenzentrum würden weiter sowohl pädagogische als auch wirtschaftliche Gründe sprechen.

Bürger kritisieren Kommunikation der Stadt

Allerdings machen nun Leute aus der Bevölkerung mobil: Sie wollen die drei Kindergärten erhalten und sanieren, anstatt eine teure Investition «zum Nachteil aller» tätigen. Seit kurzem verteilen sie entsprechende Flugblätter im Städtli. Über die Informationspolitik des Stadtrats zeigen sie sich enttäuscht. «Die Infobroschüre wurde erst einen Tag vor der Orientierungsversammlung verteilt», kritisiert Sabine Irion, die als eine von mehreren Bürgern, Eltern und Grosseltern den Flyer unterzeichnete. Die Bevölkerung habe nur einen Tag Zeit gehabt, um die Unterlagen vor der Informationsveranstaltung zu studieren. Gemäss Stadtpräsident Hans Pfäffli könne die Zustellung des Abstimmungsmaterials jeweils nicht genau vorbestimmt werden. «Die Infoveranstaltung sollte nicht erst stattfinden, wenn einige ihre Unterlagen bereits ausgefüllt haben», sagt Pfäffli.

Details zum Zustand der Kindergärten Kugelwis, Löwenhof und Bushof habe man keine erhalten, auch bezüglich des geplanten Neubaus seien viele Fragen offen, so die Gegner. Weiter würden den Bürgern keine Analysen und Kostenvoranschläge für die Sanierung oder den Ersatzbau an bestehenden Standorten vorliegen.

«Warum hat man den Erhalt und die Modernisierung des Kindergartens jahrelang vernachlässigt?»

, so Irion. «Die Kindergärten wurden regelmässig unterhalten, Reparaturen erfolgten ebenfalls», entgegnet Pfäffli.

«Das Projekt ist unausgereift unnötig und unvollständig»

Auch zum Neubau fühlen sich die Gegner zu wenig gut informiert. Es würden Angaben zur Anbindung ans umliegende Quartier fehlen, sowie zur Ermittlung der Kosten. Dass keine Ausschreibung des Planungsauftrags erfolgte, stattdessen das Architekturbüro RLC beauftragt wurde, werfe Fragen auf. «Beim Neubau handelt es sich um ein Konzept, das unausgereift und im schweizweiten Vergleich zu teuer ist», so die Meinung der Kritiker. «Das Projekt wurde erarbeitet, ohne die betroffenen Eltern, Pädagogen und Anwohner genügend einzubeziehen», sagt Irion. Da die Aussenflächen durch den Neubau verkleinert werden, könnte der kantonale Schulsporttag dort zum Beispiel nicht mehr stattfinden.

«Die RLC ist eine ortsansässige, qualitativ hochwertige Firma, die regelmässig solche Bauten realisiert»

, sagt Pfäffli. Ein solch kompetentes Architekturbüro, das auch die Situation vor Ort kenne, sei ein Gewinn. Weiter seien Kindergarten- und Primarlehrpersonen in die Planung einbezogen worden. «90 Prozent ihrer Inputs sind nun in die aktuelle Planung eingeflossen.»