Wetterphänomene Ausstellung mit dem Prädikat sehenswert: Forum Würth zeigt Kunst zum Thema Wasser, Wolken und Wind Noch nie war eine Hauptausstellung im Forum Würth so authentisch wie diesmal. Was in Rorschach ab 28. Februar gezeigt wird, fasziniert die Menschheit nicht nur seit Urzeiten, alles, was die Werke zum Thema «Wasser, Wolken, Wind – Elementar- und Wetterphänomene» zeigen, ist vor dem Würth-Haus, direkt am Bodensee gelegen, im Laufe des Jahres auch real zu erleben.

Kuratorin Sonja Klee vor der Skulptur des Engländers Mark Quinn, dessen Atompilz ungewollt an Aktualität gewonnen hat. Bild: Rudolf Hirtl

Schon bevor man das markante Gebäude am Rorschacher Bodenseeufer betritt, ist Kunst allgegenwärtig. Im Jardin extraordinaire stehen Skulpturen, unter anderem von Niki de Saint Phalle und vor dem Eingang machen Plakate auf Ausstellungen und Veranstaltungen aufmerksam. Im Foyer begrüsst Martina Bohn, Leiterin Marketing und Kommunikation, eine handvoll Medienschaffende, ehe Barbara Rohner, die Leiterin vom Forum Würth, auf die neue Hauptausstellung «Wasser, Wolken, Wind – Elementar- und Wetterphänomene in Werken der Sammlung Würth» und das Würth-Haus generell zu sprechen kommt. «Wir feiern dieses Jahr ein Jubiläum. Vor 10 Jahren, am 20. April 2013, wurde das Würth-Haus eröffnet und der Reigen der Kunstausstellungen lanciert. Nun eröffnen wir die sechste Hauptausstellung, parallel dazu haben wir im Foyer bereits 21 Ausstellungen gezeigt. Seit der Eröffnung haben 507'000 Besucherinnen und Besucher die Ausstellungen besucht.»

Durch die Ausstellung führt Kuratorin Sonja Klee. Wetterphänomene würden uns jeden Tag touchieren, sagt sie, wobei Wasser zweifellos das wichtigste Element sei, zumal ja auch der Mensch zu Zweidritteln aus Wasser bestehe. Seit Urzeiten würden Wasser, Wolken und Wind in all ihren Ausprägungen den Menschen faszinieren. Ebenso lange fänden Wetterphänomene ihren Niederschlag in der Kunst.

Seh- und hörbare Kunstwerke

Die Bilder und Skulpturen der Hauptausstellung würden diese Mythen klassisch und modern wiedergeben. In der Ausstellung würden fliessende und flüchtige Elemente in den Vordergrund treten, die tagtäglich am malerischen Bodenseeufer beobachtet werden könnten. «Das Thema Wasser, Wolken und Wind hat sich seit dem 18. Jahrhundert verwissenschaftlicht, dennoch ist die Spiritualität der Elemente in der Kunst nach wie vor vorhanden», so die Kuratorin.

Sonja Klee überzeugt beim Rundgang mit ihrem Fachwissen und ihre Begeisterung für Kunst ist spürbar. Nur für einen kurzen Moment gerät sie leicht aus der Fassung, als der Rorschacher Stadtblogger Res Lerch auf die Skulptur «Panta rhei» von Klaus Horstmann-Czech seine Jacke ablegen will. Allerdings ähnelt diese tatsächlich einer Sitzbank.

Die Skulptur «Panta rhei» von Klaus Horstmann-Czech. Bild: zVg

Neben Bildern wie «Schwimmer» von Salomé, «Die Quelle» von Dieter Hacker oder «Friesische Landschaft mit Gewitterhimmel» von Emil Nolde, sind auch virtuelle Skulpturen zu sehen. Fabrizio Plessi, weltweit einer der Pioniere für Videokunst, lässt Wasser nicht nur fliessen, sondern untermalt es auch mit Geräuschen, welche die Urgewalt dieses Elementes hörbar machen.

«The Floating Piers» von Christo in der Hauptausstellung vom Würth-Haus. Bild: Rudolf Hirtl

Eingepackt hat er das Würth-Haus nicht, aber Christo ist in der Ausstellung ebenfalls präsent. In Sulzano am Lago d’Iseo hat er bei einer temporären Installation einen drei Kilometer langen Steg über das Wasser gebaut, auf dem Besucher im Takt der Wellen über den See schreiten konnten. Fotograf Wolfgang Volz hat «The Floating Piers» im Bild festgehalten, und neben der Fotografie ist eine der Projektskizzen des Verpackungskünstlers zu sehen.

Von der Realität eingeholt

Die Basis der Kunstaktivitäten im Würth-Haus sind die beinahe 19'000 Werke, die Reinhold Würth seit 1960 gesammelt hat. Wie hat Sonja Klee aus dieser Fülle die 70 Werke ausgewählt, die nun in Rorschach zu sehen sind? «Wir haben die Ausstellung zuerst in der Kunsthalle Würth in Schwäbisch Hall gezeigt. Da hatten wir 240 Exponate, aus denen ich auswählen durfte, um sie hier am Bodensee neu zu formieren.» Was ist ihr persönlicher Favorit? «Das ist immer schwierig mit dem Lieblingswerk, denn es gibt mehrere Sachen, die mir sehr gut gefallen. Besonders ist sicher die Videoskulptur von Fabrizio Plessi. Eine Arbeit, die das Natürliche mit Hightech in Verbindung setzt und mit seinem Archaischem eine ganz besondere Pointiertheit hat zum Thema Wasser.»

Eines der Werke, das sich der Facette «Wolken» widmet, hat leider eine politisch sehr dramatische Aussage. Der Engländer Mark Quinn hat einen weissen Marmorblock gelasert, der nun einen Atompilz darstellt. Spätestens seitdem der russische Kriegspolterer Medwedew von nuklearen Erstschlägen spricht, hat das mehrere Tonnen schwere Kunstwerk einen traurigen aktuellen Bezug bekommen. Namen wie Picasso, Kaminsky oder Ferdinand Hodler sind in der neuen Hauptausstellung zwar nicht zu finden, dennoch glänzt sie mit Kunstschwergewichten, etwa mit Josef Albers, Tomasz Ciecierski, Dieter Hacker, Anselm Kiefer, Nicolas de Staël oder Ken Kiff.

Blick in die neue Hauptausstellung: «Wasser, Wolken, Wind – Elementar- und Wetterphänomene in Werken der Sammlung Würth». Bild: Rudolf Hirtl

Mit Krawatte oder Velohelm

Das Rorschacher Forum ist die 15. Kunstdépendance der Würth-Gruppe in Europa, die dritte in der Schweiz, nebst jenen in Chur und Arlesheim. Alle Dépendancen sind ein integrativer Bestandteil der jeweiligen Verwaltungsgebäude. Die Idee dahinter: Kunst und geschäftlichen Alltag miteinander verweben. So vielseitig die Ausstellung ist, so bunt gemischt ist das Publikum. Nicht nur kommen die Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Schweiz, dem benachbarten Ausland und sogar aus Taiwan, Brasilien oder Kolumbien. Auch mischen sich in den Ausstellungsräumen Velofahrer in ihrer Montur und dem Helm unter dem Arm ganz zwanglos mit elegant gekleideten Kunstliebhabern. Das Würth-Haus hat sich in den vergangenen zehn Jahren nicht nur mit den Kunstausstellungen, sondern auch als Eventlocation einen Namen gemacht. Seit der Eröffnung haben schon beinahe 1000 Veranstaltungen stattgefunden.