Wetterpech fürs «Aufgetischt» in St.Gallen An diesem Wochenende findet in der St.Galler Altstadt das «Aufgetischt» statt. Während der Freitag trocken ausfiel, ist es am Samstag kalt und nass.

Bilder Fahne des «Aufgetischt» in der Marktgasse am Freitag. (Bilder: Adriana Ortiz Cardozo) 10 Bilder Der Freitag am «Aufgetischt» in St.Gallen

(red) Insgesamt 103 Künstler aus 23 Nationen treten am St.Galler «Aufgetischt» in der südlichen Altstadt auf. Vergangenes Jahr gab es Schätzungen zufolge gut 30'000 Besucher.

In diesem Jahr spielt das Wetter nicht mit. Während es am Freitagabend noch trocken war, ist es am Samstag kalt und regnerisch. Trotzdem lohnt sich ein Besuch am «Aufgetischt»: Neben Künstlern aus aller Welt sind auch über zwei Dutzend kulinarische Artisten mit Foodtrucks und Streetfood-Ständen Teil des Festivals.

Der Eintritt ist kostenlos, es können jedoch Festivalbändel für 10 Franken gekauft werden, um das Festival zu unterstützen. Gönnerbändel sind für 20 Franken erhältlich.

Das Festival übernimmt die Reisespesen, sowie die Kosten für Unterkunft und Verpflegung. Die eigentliche Gage, also den Lohn der Artisten, bestimmt das Publikum, indem es Geld in den Hut legt.