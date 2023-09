Wettbewerb Steuern runter, Kitaplätze rauf: HSG-Studie macht zwölf Vorschläge, wie St.Gallen attraktiver wird Drei Wirtschaftsverbände wollen es noch mal wissen. Sie haben wie vor drei Jahren eine Studie in Auftrag gegeben: Wie attraktiv ist die Stadt St.Gallen? Ein Team um HSG-Professor Kuno Schedler hat nun die Ergebnisse präsentiert. Fazit: Da ist noch viel Luft nach oben.

Die Erwerbsquote von Frauen ist in der Stadt St.Gallen überdurchschnittlich tief. Ein Grund könnte sein, dass es nur wenige Betreuungsplätze für Kinder im Vorschulalter gibt. Bild: Getty

Die Studie wirft schon im Titel eine hübsche Frage auf: «Attraktiv, attraktiver, Stadt St.Gallen?», so nennen HSG-Ökonom Kuno Schedler und sein Team ihre Analyse. In Auftrag gegeben wurde die Studie vom Gewerbeverband Stadt St.Gallen, vom städtischen Hauseigentümerverband und vom Verband Wirtschaft Region St.Gallen. Ehrlicherweise müsste man diese Steigerungsfrage im Titel mit «Nein» beantworten.

Kuno Schedler, Professor für Betriebswirtschaftslehre HSG. Bild: Julia Nehmiz

Kuno Schedler drückt es anders aus: Es gebe viel zu tun. Deswegen haben die Studienautoren erneut Handlungsempfehlungen formuliert, zwölf sind es diesmal. Bei der letzten Studie vor drei Jahren waren es noch 15, und erfreulicherweise habe die Stadt acht davon schon umgesetzt, wie Gewerbepräsident Gian Bazzi zu Beginn ausführt. Drei der damaligen Empfehlungen seien in Arbeit, vier seien nicht umgesetzt worden.

Für die neue Studie wurden Daten zur Stadt St.Gallen mit den Daten zweier ähnlich grosser Referenzstädte, Luzern und Winterthur, verglichen, so Kuno Schedler. Die zwölf Punkte seien Empfehlungen, wie man gewisse Situationen verbessern könnte. Ob und wie man die Empfehlungen umsetzen wolle, müsse die Politik entscheiden. Und: Die Studie sei unabhängig erstellt worden. «Wir haben keinerlei Einfluss von Auftraggeberseite zu Inhalten erhalten.»

Im Dreiervergleich schneidet St.Gallen im Punkt Erwerbstätigkeit am schlechtesten ab. Von allem die Erwerbsquote von Frauen sei überdurchschnittlich tief.

Warum das so ist? Eine These: Betreuungsplätze für Kinder haben einen Einfluss darauf, ob Frauen erwerbstätig sind. Und in der Stadt St.Gallen ist die Betreuungsquote schlecht, so das Ergebnis der Studie. St.Gallen hat zwar in den letzten Jahren einiges verändert und Betreuungsplätze geschaffen, aber pro 1000 Kinder im Vorschulalter gibt es in St.Gallen noch immer die wenigsten Betreuungsplätze, verglichen mit acht anderen grossen Schweizer Städten.

Die Aussage der Studienautoren: Wenn man die Erwerbsquote von Frauen steigern möchte, dann braucht es mehr Betreuungsplätze.

Die Empfehlung: durch gezielte Investitionen in Betreuungsplätze die Lücken zu anderen Städten verkleinern und attraktiver werden für erwerbstätige Einwohnerinnen und Einwohner.

St.Gallen hat einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Zupendlern – also Menschen, die zum Arbeiten in die Stadt kommen, aber anderswo wohnen und damit auch anderswo Steuern zahlen. Viele Menschen mit hohen Einkommen wohnen in der St.Galler Agglomeration, in Gemeinden mit niedrigem Steuersatz wie Mörschwil oder Teufen. Sie profitieren aber trotzdem von der städtischen Infrastruktur und vom städtischen Kulturangebot.

Im Vergleich mit Winterthur und Luzern zeigt sich, dass in St.Gallen mehr Menschen in niedrigeren Einkommensklassen wohnen als in den beiden Vergleichsstädten. Luzern und Winterthur haben einen höheren Anteil an Menschen in hohen Einkommensklassen. Auch dies ein Puzzlestein, so Kuno Schedler, vielleicht könnte man als Stadt darauf achten, nicht nur für Familien etwas zu machen oder Sozialwohnungen zu bauen, sondern auch attraktiven Wohnraum für die anzubieten, die hohe Steuern zahlen. Kuno Schedler sagt: «Es fehlt nach meinem Dafürhalten eine klare Strategie, wie man sich steuertechnisch attraktiv machen will.»

Denn auch für juristische Personen ist St.Gallen nicht attraktiv. Der Steuerertrag juristischer Personen wächst in Luzern deutlich schneller als in St.Gallen. Ebenso habe St.Gallen Potenzial bei Neugründungen.

Die Empfehlung: Die Stadt sollte analysieren, wie sie sich steuertechnisch in Zukunft positionieren will, um attraktiv zu sein für Personen mit hohem Einkommen und für Unternehmen. Und: Die Stadt sollte die Steuern senken, um mehr Privatpersonen mit hohem Einkommen in die Stadt zu locken.

Mit einem Steuerfuss von 141 Prozent hat St.Gallen einen der höchsten Steuersätze im Kanton. Nur drei Gemeinden (Pfäfers, Degersheim, Wartau) haben einen noch höheren Steuerfuss. Kuno Schedler kommentiert dies mit den Worten: «Das ist ganz offensichtlich nicht attraktiv.»

Eine im Auftrag der Stadt erstellte Studie von Ecoplan ergab, dass diese Zentrumslasten eine zusätzliche Belastung von 20 Steuerprozenten darstellen. Wenn man diese abziehen würde, wäre man auf dem Niveau von Wil, also im kantonalen Durchschnitt, so Kuno Schedler. Die politische Diskussion zu den Zentrumslasten sei bereits lanciert worden. Es sei also etwas, was die Stadt zu Recht anschaue und beim Kanton zum Thema mache.

Deswegen die Empfehlung: Die Stadt St.Gallen sollte mit dem Kanton und den umliegenden Gemeinden eine Lösung finden, um die Zentrumslasten zu reduzieren und besser nach dem Verursacherprinzip zu verrechnen.

Die Standortförderung sollte sich mehr mit der Stadtplanung und dem Kanton abstimmen. Zentrale Kennzahl: die Entwicklung der Steuereinnahmen von Privaten und juristischen Personen.

Die Stadt sollte eine unabhängige Stelle beauftragen, die die Servicequalität im Bauwesen analysiert, um attraktiver für bauwillige Privatpersonen und Unternehmen zu werden.

Die Stadt sollte als Wohnstandort attraktiver werden.

Die Stadt sollte untersuchen, warum es zu einem solchen Investitionsstau gekommen ist – sie sollte den Investitionsstau abarbeiten und künftig mehr Projekte realisieren. Kuno Schedler sagt, die Stadt habe trotz tiefer Investitionen eine hohe Verschuldung – ein giftiger Cocktail.

Es sollte ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, wie wichtig gute Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sind.

Die politische Bewertung überlasse er der Politik, sagt Kuno Schedler. Die Studie sei eine Hilfestellung, man sei nicht auf Kollateralprovokation aus, wie Gian Bazzi, Präsident Gewerbe Stadt St.Gallen, betont. Die Studienergebnisse würden in den Vorständen der Verbände diskutiert und vertieft.

Gian Bazzi, Präsident Gewerbeverband Stadt St.Gallen. Bild: Julia Nehmiz

Man appelliere an die Politik, an Stadtrat und Stadtparlament, die Vorschläge ernsthaft zu prüfen und idealerweise zeitnah umzusetzen. Die Wirtschaftsgruppe des Stadtparlaments werde zu den Empfehlungen der Studie politische Vorstösse erarbeiten.