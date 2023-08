Wettbewerb Ostschweizer Komponistin Sara Bucher erobert Männerdomäne: Sie gewinnt mit Chormusik Kompositionswettbewerb Weil es noch immer kaum Frauen gibt, die Chorliteratur schreiben, hat der «Schweizer Jugendchor» einen Wettbewerb ausgeschrieben. Die junge Sara Bucher aus Horn hat ihn gewonnen.

Sara Bucher aus Horn ist die Gewinnerin des Kompositionswettbewerbes. Bild: Ramona Riedener

Über Jahrhunderte hinweg wurde den Frauen die Entfaltung in der Musikwelt von männlicher Seite her mit Nachdruck verhindert. Den Ton angeben in der Öffentlichkeit sollte nur den Männern vorbehalten sein. Zwar duldeten die Herren gelegentlich auch das andere Geschlecht in ihren Gefiedern, doch herrschte bis in die Gegenwart ein herablassender Blick auf Komponistinnen: Tonkunst ist zwar für alle, aber Frauen sollen lieber interpretieren statt komponieren.

So mussten Frauen bis ins 20. Jahrhundert um Anerkennung als Komponistinnen kämpfen. Viele ihrer Werke blieben unentdeckt oder eroberten die Musikwelt unter dem Namen männlicher Federführung. Obwohl die Musikwelt dem weiblichen Geschlecht längst offensteht, gibt es bis heute nur wenige Frauen die Musikliteratur schreiben und das Repertoire an Chorlieder von Komponistinnen ist sehr bescheiden.

Ein Herz für die Musik

Sara Bucher aus Horn gehört zu den wenigen Frauen, deren Herzblut nicht nur für die interpretierende, sondern auch für die komponierende Tonkunst schlägt. Musik bestimmt seit der Kindheit das Leben der 22-jährige Medizinstudentin. Nachdem sie zuvor zwei Jahre im Blockflötenunterricht die Grundbegriffe der Musik gelernt hat, wagte sich das damals achtjährige Mädchen an die Königin der Streichinstrumente, die Geige. Die jüngere Tochter des Seelsorge-Ehepaars Susanne und Jürgen Bucher widmete sich fortan der Musik. Neben Geige spielt sie Klavier und singt in der Jugendband «Finally Sunday», einer Formation, die ihre Mutter vor rund 15 Jahren ins Leben gerufen hat.

Noch heute begeistern die sechs Bandmitglieder, unter ihnen auch ihre zwei Jahre ältere Schwester Debora, das Publikum im Sonntagsgottesdienst mit modernen, christlich geprägten Liedern. Nachdem das talentierte Mädchen zuerst die Begabtenförderung in Arbon, dann die Kunst- und Sport­klasse an der Pädagogischen Matu­ritätsschule Kreuzlingen und ­danach am Konservatorium Winterthur das Vorstudium absolviert hat, deutete alles auf eine musikalische Laufbahn hin.

Dass Sara Bucher nach einem Jahr das Musikstudium abbricht, um Medizin zu studieren, kam deshalb für viele überraschend. Jedoch galt ihr Interesse neben der Musik immer auch den naturwissenschaftlichen Fächern. «Das breit ge­fächerte Lernen in der Schule vermisste ich im Musikstu-dium sehr», begründet die Medi­zinstudentin ihren Entschluss. «Heute ist die Musik für mich ein sehr intensives Hobby, ein idealer Ausgleich zum Studium.»

Komponieren als Maturaarbeit

Nur ein klitzekleiner Teil der Menschheit ist musikresistent. Für den Rest gehört Musik einfach zum Leben. Welchen Stellenwert Musik einnimmt, ist sehr verschieden. Während für die einen Noten Hieroglyphen sind, beschäftigte sich Sara Bucher bereits als junges Mädchen mit der Entstehung und dem Aufbau von Musikkompositionen.

Die Musiktheorie faszinierte die Kantonsschülerin so sehr, dass sie ihre Maturaarbeit diesem Thema widmete. «Ich singe gerne und spiele parallel Geige dazu. Doch Kompositionen für eine singende Geigerin gibt es nur sehr wenige. Deshalb habe ich als Maturaarbeit unter dem Titel «Die singende Geigerin» in der Komposition «La Flâneuse» einen Stadtrundgang mit unterschiedlichen Eindrücken und Bildern vertont. Zum Beispiel eine Szene auf dem Markt, das Läuten von Kirchenglocken oder Vogelgezwitscher im Park. Die Umsetzung vom Theorieunterricht in die Praxis sei zwar anspruchsvoll gewesen, doch die Aufgabe habe ihr viel Spass gemacht. Sie habe einen guten Maturaarbeitsbetreuer gehabt und so viel über das Handwerk des Komponierens gelernt. Anerkennung fand die Maturantin auch anlässlich der Präsentation ihrer Abschlussarbeit beim Publikum. Das ermutigte sie, für Kompositionswettbewerbe oder Projekte dieser Art offen zu sein.

Wettbewerb für Komponistinnen

Als der Schweizer Jugendchor im Juli 2022 einen Kompositionswettbewerb speziell für Frauen ausschrieb, war das für Sara Bucher, die bereits einige Preise gewonnen hat, ein ideales Ferienprojekt. Pünktlich lieferte die jüngste von 15 Teilnehmerinnen ihr Werk, eine Partitur für einen achtstimmigen Chor zum Text «Le versant est dans l’ombre» von Isabelle Sbrissa, ab. Nachdem sie es unter die ersten drei geschafft hatte, fand im Februar die entscheidende Probe mit dem Chor statt. «Wir Finalistinnen wussten noch nicht, wer den Wettbewerb gewinnt. Ich stand etwas verloren vor dem Chor. Alle schauten mich an, um meine Anregungen entgegenzunehmen. Aber es war ein toller Moment, das eigene Werk zum ersten Mal zu hören», erinnert sie sich. Ein unglaubliches Glücksgefühl erfüllte Sara Bucher, als die Entscheidung gefallen war und sie als Gewinnerin aus dem Wettbewerb hervor ging. Ihr Werk wurde in Lausanne an einem Konzertabend des Chors uraufgeführt, auf einer CD verewigt und wird ins «Chorbuch Schweiz» des Carus Verlag aufgenommen.