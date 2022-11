Wettbewerb Die Stadt Gossau hat entschieden: Die Mettler2Invest AG soll das Grundstück an der Bischofszellerstrasse überbauen Die St.Galler Mettler2Invest AG plant eine Wohnüberbauung in Gossau. Das Projekt wurde mittels Investorenwettbewerb ausgewählt. Die Stadt stellt ihr Grundstück im Baurecht zur Verfügung. Der Baurechtsvertrag muss noch vom Stadtparlament genehmigt werden.

Das Grundstück befindet sich im Norden von Gossau an der Ecke Bischofszeller- und Nelkenstrasse (rechts unten im Bild). Bild: Ralph Ribi (29. Mai 2020)

5400 Quadratmeter gross ist das Grundstück an der Ecke Bischofszeller- und Nelkenstrasse in Gossau. Die Parzelle gegenüber der Bushaltestelle Watt liegt in der Wohn- und Gewerbezone und gehört der Stadt. Diese will die grüne Wiese überbauen lassen. Mittels Wettbewerb begab sie sich auf die Suche nach einem geeigneten Investor. Interessenten konnten bis Ende November 2021 eine Konzeptidee einreichen.

Nun ist klar, wer den Stadtrat überzeugen konnte: Wie die Stadt am Montag mitgeteilt hat, wird die St.Galler Mettler2Invest AG gemeinsam mit dem Planungsteam K&L Architekten aus St.Gallen, der Zürcher Landschaftsarchitekt Hager Partner AG und dem Gossauer Holzbauer Blumer-Lehmann, eine Wohnüberbauung realisieren. Mettler2Invest plant unter anderem auch die Wohn- und Gewerbeüberbauung «Arrivée» auf dem Raduner Areal in Horn.

Sechs Interessenten hatten vor einem Jahr eine grobe Konzeptidee eingereicht. Die drei überzeugendsten Ideen wurden daraufhin von den entsprechenden Investoren bis Mitte 2022 vertieft. Auf Empfehlung des Beurteilungsgremiums habe der Stadtrat nun das Projekt «O(ber)Watt» der Mettler2Invest AG ausgewählt. Dabei sei darauf geachtet worden, dass das Projekt «ortsbaulich überzeuge, eine hohe Siedlungs- und Freiraumqualität sowie eine ausgeglichene CO 2 -Bilanz» aufweise.

Rund 5400 Quadratmeter gross ist das besagte Grundstück. Bild: Tobias Garcia (7. September 2021)

Zwei Mehrfamilienhäuser aus Holz

Das Projekt sieht zwei lange, viergeschossige Mehrfamilienhäuser aus Holz vor. Diese flankieren einen grosszügigen Aussenraum mit vielfältigen Grünräumen, Pflanz-, Platz- und Wegbereichen. Gebaut werden 37 Wohnungen; von der 1,5-Zimmer-Wohnung bis zur 6,5-Zimmer-Attika, wobei 3,5- und 4,5-Zimmer-Wohnungen überwiegen. In einem Wohnhaus sind Mietwohnungen geplant, im anderen Eigentumswohnungen.

Auf den begrünten Flachdächern sind Photovoltaikelemente vorgesehen. Wildbienenflächen sollen für einen ökologischen Mehrwert sorgen. Der motorisierte Verkehr wird über die Nelkenstrasse in eine Tiefgarage geführt. Die Anzahl der Parkplätze und somit die Ausdehnung der Tiefgarage werde auf ein Minimum (36 bis 43 Plätze) reduziert, heisst es in den Projektunterlagen. Das Mobilitätskonzept sieht zudem Mobility-Standplätze und eine E-Bike-Station vor.

Im Innenhof zwischen den beiden Häusern sind unter anderem auch zwei Pavillons vorgesehen. Visualisierung: PD

Parlament entscheidet über Baurecht

Noch ist der Vertrag aber nicht in trockenen Tüchern: Der Stadtrat hat in seiner Grundstückstrategie festgelegt, dass er Liegenschaften vermehrt im Baurecht abgeben will. Baurecht ist eine Art Langzeitmiete für Grundstücke. Der Baurechtsvertrag mit Mettler2Invest soll auf 100 Jahre abgeschlossen werden. Basierend auf einem Landwert von knapp sechs Millionen Franken erhält die Stadt jährlich einen Baurechtszins von mindestens knapp 134'000 Franken. Der Baurechtsvertrag muss nun noch abschliessend vom Gossauer Stadtparlament genehmigt werden.