Wenn Thomas Scheitlin zurücktritt: An der bürgerlichen Basis wird von einem Grossangriff geträumt

Der St.Galler Wahlmarathon

(vre) Er ist berühmt-berüchtigt und hält die Parteien jeweils während anderthalb Jahren in Atem - der St.Galler Wahlmarathon. So wird traditionellerweise die rasche Abfolge von nationalen, kantonalen und kommunalen Wahlen im Kanton St.Gallen bezeichnet. Aktuell heisst das, dass auf die National- und Ständeratswahlen vom Oktober und November 2019 bereits am 8. März 2020 die Wahlen in den Kantonsrat und in die Kantonsregierung folgen. Der Wahlkampf dafür ist auch im Wahlkreis St.Gallen-Gossau mit den Nominationen der Parteien schon angelaufen. Am 27. September 2020 folgen in der Stadt St.Gallen noch die Wahlen ins Stadtparlament und in den Stadtrat.