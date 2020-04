«Wenn Sie schlecht schlafen, ungeduldig oder aggressiv werden, sollten Sie die Notbremse ziehen»: Ein Coach unterstützt Leute, die betagte Angehörige pflegen Die Pro Senectute bietet im Raum Gossau ein kostenloses Coaching an - damit die Helfer nicht selber krank werden.

Betreuende Angehörige sollten darauf achten, dass ihre eigenen Wünsche nicht auf der Strecke bleiben. Mascha Brichta

Einige Menschen engagieren sich im privaten Umfeld für hilfsbedürftige Angehörige. Doch auch die Helferinnen und Helfer brauchen von Zeit zu Zeit Hilfe. Die Pro Senectute bietet ihnen neu ein kostenloses Coaching an. Das Angebot richtet sich an die Bevölkerung von Gossau, Wittenbach, Gaiserwald, Häggenschwil, Muolen, Flawil, Degersheim, Waldkirch, Andwil und Niederbüren. Als Coach betätigt sich Brigitte Engler. Die 52-jährige

St.Gallerin ist Sozialarbeiterin und Individualpsychologische ­Beraterin.

Wozu braucht es ein ­Coaching für Angehörige?

Brigitte Engler: Sie müssen bei der Betreuung ihrer Nächsten grosse Herausforderungen meistern, oft über Jahre. Da kann es hilfreich sein, eine Vertrauensperson zu haben. Um zu reden und auch den Kropf zu leeren. Am Telefon, bei mir im Büro, auf einem Spaziergang oder zuhause bei den Leuten. Selbstverständlich stehe ich unter Schweigepflicht.

Sozialarbeiterin Brigitte Engler PD

Mit welchen Situationen sind betreuende Angehörige häufig überfordert?

Ich rechne damit, dass sich vor allem Leute melden, die einen Ehepartner mit Demenz haben. Jene, die jemanden mit Krebs, MS oder Parkinson betreuen, der noch mental fit ist, können sich oft noch besser austauschen mit ihrem Gegenüber. Das ist bei Demenz anders.

Können Sie ein konkretes Beispiel schildern?

Eine Frau pflegt ihren Mann, der eine Demenz entwickelt hat. Plötzlich muss sie sich rund um die Uhr um ihn kümmern, wenn er nachts etwa den Weg vom WC zurück ins Bett nicht mehr findet. Sie muss ihn zu Terminen begleiten, schauen, dass er gut genährt und beschäftigt ist, ihn waschen. Das ist anstrengend. Manche Ehefrau fühlt sich dabei allein. Sie verliert schrittweise ihren Mann. Er ist ihr nicht mehr ein ebenbürtiges Gegenüber. Da kann Trauer aufkommen, weil man vielleicht andere Lebenspläne hatte.

Nicht jede Angehörige ist die geborene Krankenpflegerin – und will dies vielleicht auch gar nicht leisten.

Oft lastet auf Angehörigen eine moralische und gesellschaftliche Verpflichtung. Man kann solche Wertvorstellungen auch einmal hinterfragen.

Wie merkt man, dass man die Notbremse ziehen sollte?

Wenn man schlecht schläft, ungeduldig, müde oder aggressiv wird, unter depressiven Stimmungsschwankungen leidet oder sich sozial zurück zieht. Wenn ich merke: Ich habe gar nicht mehr viel Kontakt, ausser zu meinem Partner und seinen Ärzten.

Was raten Sie in einer solchen Situation?

Ich gebe keine Ratschläge, sondern versuche, mit den Leuten im Gespräch gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Sich Hilfe zu holen, ist übrigens keine Schwäche, sondern ein Zeichen von Stärke. Mir ist wichtig, dass die Angehörigen bestärkt werden und eine gute Balance finden zwischen ihren Betreuungsaufgaben und eigenen Wünschen. Wir schauen: Was für Hilfestellungen wären möglich um zu entlasten? Oft kommen eigene Bedürfnisse zu kurz. Um das zu veranschaulichen, benutze ich gern das Bild der Sauerstoffmaske im Flugzeug.

Wie meinen Sie das?

Wenn ein Flugzeugabsturz droht, sollte man zuerst selber eine Sauerstoffmaske anziehen und sich erst dann um andere Passagiere kümmern. Bei betreuenden Angehörigen läuft es meistens umgekehrt: Sie kümmern sich zuerst um die anderen. Man sollte aber wenn möglich eigene Energiereserven aufladen, sich mit Freunden treffen, ein Hobby pflegen, gut für sich schauen. Wenn es mir gut geht, geht es auch der Person besser, die ich betreue.

Was erzählen Angehörige, die bei Ihnen Dampf ablassen?

Zum Beispiel: «Ich ertrage meine Frau nicht mehr.» Oder: «Es macht mich wütend, wenn ich meinem dementen Mann alles mehrmals erklären muss.»

Was, wenn bei jemandem die Sicherungen durchbrennen? Ist häusliche Gewalt ein Thema bei der Pflege von Angehörigen?

Sie passiert im Verborgenen, und meist nicht so laut, dass es die Nachbarn hören. Wenn wir einen Verdacht haben, dass jemandem die Hand ausgerutscht ist, fragen wir: «Ist Ihnen das auch schon passiert?» Aggressionen und Ungeduld sind Warnzeichen für häusliche Gewalt. Auch Suchtprobleme finden versteckt statt.

Das Coaching wurde als Pilotprojekt bereits in der Stadt St. Gallen, im Rheintal und in Rorschach durchgeführt. Welche Erfolge konnten Sie verbuchen?

Es freut uns, wenn ein Angehöriger eine alte Freundschaft wieder aufleben lässt. Wenn jemand auftanken kann mit etwas, was er oder sie gern macht, ohne Schuldgefühle. Und wieder Lebensfreude verspürt.

Welche Rolle spielt dabei die Anerkennung?

Eine sehr wichtige. Angehörige merken beim Coaching oft: Ich mache schon so viel und so gut. Ich bringe ja schon so viel mit. Oft schaffen es sie es, mit ihren Angehörigen auf kreative Art eine gute Zeit zu verbringen: Etwa indem sie gemeinsamem singen oder zusammen ein Fotoalbum gestalten.

Weitere Informationen: Telefon 071 388 20 50; brigitte.engler@sg.prosenectute.ch