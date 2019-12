Wenn der See verschwindet: Wo früher Wasser war, liegen jetzt Staub und Sand Der Bodenseepegel erreichte im Sommer 2018 seinen Tiefststand. Doch was passiert, wenn eine Region ihren See ganz verliert?

Den Sommer 2018 vergisst die Region Rorschach nicht so schnell. Die lange Hitzeperiode ohne Regen im Juli und August färbte die Wiesen braun, offene Feuer waren wegen der Trockenheit verboten und wer in der Badi Hörnlibuck in Wasser wollte, musste erst einen Kiesstreifen überqueren, der sonst den Seegrund bildet.

Doch mit dem Sommer ging auch die Hitzeperiode vorbei und der See erholte sich schnell wieder. Weniger Glück haben die Küstenbewohner des Aralsees in Kasachstan und Usbekistan. Sie haben in den vergangenen sechzig Jahren ihren See verloren.

Er war ein imposantes Gewässer. Der Aralsee erstreckte sich 1961 über eine Fläche von 68'000 Quadratkilometern und war damit mehr als eineinhalbmal so gross wie die Schweiz. Über die Jahre ist der einst viertgrösste See der Welt zu mehreren kleinen Seen mit insgesamt rund 8000 Quadratkilometern Fläche zusammengeschrumpft – was etwas mehr als dem Kanton Graubünden entspricht. Der See hat sich teilweise über hundert Kilometer von der Küste zurückgezogen und eine karge Landschaft zurückgelassen. Wo früher Wasser war, liegen jetzt Staub und Sand.

Die Gerippe einiger alter Kutter liegen in der Wüste

Schuld daran war allerdings nicht der Klimawandel, sondern der ehrgeizige Plan der Sowjets, das Land Usbekistan zum weltweit führenden Baumwollproduzenten zu machen. Um die gigantischen Plantagen mit Wasser zu versorgen, zweigten sie den Grossteil der beiden Hauptzuflüsse des Aralsees ab. Dies führte dazu, dass der Seepegel seit den 1960er-Jahren kontinuierlich sinkt. Ihr Ziel erreichten die Sowjets in den Achtzigerjahren – Usbekistan produzierte damals weltweit am meisten Baumwolle.

Doch der Rückgang des Aralsees hatte Konsequenzen. Besonders hart traf es die Einwohner der usbekischen Küstenstadt Muinak. Sie lebten von der Fischerei. Der gefangene Fisch ging direkt in die Konservenfabrik in der Stadt, einer der grössten Arbeitgeber im Land. Der rapide sinkende Seepegel machte den Fischfang ab 1984 unmöglich, die Konservenfabrik ist geschlossen.

Über zehntausend Jobs gingen verloren. Auch der Tourismus kam zum Erliegen – wer im Aralsee baden wollte, musste schon in den 1970er-Jahren kilometerweit von der Küste zum Wasser laufen. Die Menschen verliessen Muinak und andere Küstenorte in Scharen. Wer konnte, packte sein Boot auf einen Lastwagen. War es zu gross oder auf Grund gelaufen, blieb es an Ort und Stelle.

Bis heute liegen die Gerippe einiger alter Kutter in der Wüste vor Muinak und rosten vor sich hin. Sie bilden eine bizarre Kulisse und stehen als Mahnmal einer Katastrophe. Denn nicht nur die Wirtschaft litt unter dem Rückgang des Aralsees, sondern auch die Natur.

Der See, einstige Heimat vieler Fisch- und Vogelarten, wich einer kargen, und wegen des verdunsteten Wassers salzigen Wüste. Winde wehen den Sand in umliegendes Gebiet, das Salz tötet dort die Vegetation. In nahen Siedlungen nehmen Gebäude und Fahrzeuge durch Korrosion Schaden.

Der Sand ist zudem verseucht durch Rückstände von Pflanzenschutzmitteln aus der umliegenden Landwirtschaft. Die Erkrankungsrate in der Region ist dementsprechend hoch. Das Verschwinden des Sees macht das Klima in der Wüstenregion noch trockener.

Es kommen wieder Touristen an das Seebecken

Der Rückgang des Sees hält bis zur heutigen Zeit an, da seine Zuflüsse nach wie vor umgeleitet sind. Ein Damm soll den nördlichen Teil des Sees retten, in der Nähe von Siedlungen wurden Wüstensträucher gepflanzt, welche die Verwehung des giftigen Sands eindämmen sollen. All das hilft wenig, die ökologische Katastrophe ist längst angerichtet. Und Baumwollproduzent Nummer eins ist Usbekistan nicht mehr.

Wenigstens tut sich wieder leicht etwas in Muinak: Es kommen wieder Touristen, vor allem junge: Das leere, versandete Seebecken und das Dutzend verrosteter Schiffe auf seinem Grund scheinen eine Faszination zu bergen. Die Kulisse gilt als «very instagrammable» – Bilder davon versprechen Aufmerksamkeit in den sozialen Medien. Bleibt zu hoffen, dass in die Region Rorschach noch lange Besucher wegen des Sees kommen – und nicht etwa wegen seines Verschwindens.