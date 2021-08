Weniger Parkplätze und beschränkter Verkehr? Das Sorgenkind Gossauer Begegnungszone beruhigen Wie kann die Gossauer Begegnungszone attraktiver und sicherer werden? Darum dreht sich die Einfache Anfrage eines Gossauer Stadtparlamentariers.

Die Begegnungszone Gossau: Ein Parlamentarier stellt dem Stadtrat gerade viele Fragen dazu.

Bild: Benjamin Manser

Eine 72-jährige Velofahrerin, die im Juli auf regennasser Fahrbahn in der Gossauer Begegnungszone verunfallt ist. Und Autoposer und Raser, die rücksichtslos und mit überhöhter Geschwindigkeit in der Begegnungszone unterwegs sind. Alle beschäftigen sie den Gossauer Stadtparlamentarier Florian Kobler. So sehr, dass das Mitglied der SP-Fraktion eine Einfache Anfrage eingereicht hat. Kobler verweist auf den Polizeibericht zum Velounfall, in dem von einem «schmalen Metallband» die Rede war. Es ist in die Strasse eingelassen, und die Rentnerin soll mit dem Fahrrad darauf ausgerutscht sein. Kobler will vom Stadtrat wissen:

«Warum ist es eingelassen? Kann es entfernt werden, um weitere Unfälle zu verhindern.»

Im Zusammenhang mit den Autoposern und Rasern bezieht er sich auf eine öffentliche Aussage der zuständigen Stadträtin Gaby Krapf: An der Bahnhofstrasse seien keine verkehrsberuhigenden Massnahmen möglich – weil die Strasse für den Busverkehr passierbar sein müsse.

Vielleicht eine Tempoanzeige für immer

Die Stadt stellte hingegen für zwei Wochen die Tempoanzeige Speedy auf, um die Geschwindigkeiten zu messen. Kobler erkundigt sich in seinem Vorstoss nach den Auswertungen der Messungen. Und fragt, ob der Stadtrat bereit sei, dauerhaft eine solche Tempoanzeige zu installieren. Im Zeitungsartikel, auf den Kobler sich beruft, meinte der Leiter des Tiefbauamts ausserdem, die Stadt sähe gerne weniger Parkplätze in der Begegnungszone. Das würde die Koexistenz zwischen Fussgängern, Velofahrern und motorisiertem Verkehr noch besser gewährleisten. Kobler hakt nach:

Florian Kobler, Gossauer Stadtparlamentarier und Mitglied der SP-Fraktion. Bild: Anna Tina Eberhard



«Ist der Stadtrat bereit, die Autoparkplätze zu reduzieren oder aufzuheben? Ist er bereit, weitere Veloparkplätze in der Begegnungszone zu schaffen oder den Motorrad- auch als Veloparkplatz zu definieren?»

Können Gelenkbusse kreuzen? Dann bringt er eine eigene Idee ins Spiel ein: jene einer Begegnungszone, die nur noch von Kunden, Anwohnerinnen und Zubringern befahren werden darf. Auch das Bushof-Projekt und den Teilstrassenplan greift Kobler auf. Darin heisse es, dass die Busse künftig neu über die Bahnhof- und Hirschenstrasse zu- und wegfahren könnten. «Ist es überhaupt möglich, dass zwei Gelenkbusse auf der Bahnhofstrasse kreuzen?», so der Stadtparlamentarier. Und fragt sich, was das grundsätzlich für die Verkehrssicherheit in der Begegnungszone bedeutet.