Weniger Treibhausgase und weniger fossile Brennstoffe in St.Gallen: Warum das trotzdem nicht für eine klimaneutrale Stadt reicht Der Verbrauch fossiler Brennstoffe in St.Gallen geht zurück. Damit Netto-Null bis 2050 erreicht wird, muss die Stadt deutlich mehr tun.

Das Kehrichtheizkraftwerk im Sittertobel ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur klimaneutralen Stadt. Bild: Benjamin Manser

Der Umweltbericht, den die Stadt St.Gallen am Dienstag publiziert hat, enthält eine gute und eine schlechte Nachricht. Ausnahmsweise kommt die gute zuerst: Von 2015 bis 2018 ist der Verbrauch fossiler Brennstoffe von St.Gallerinnen und St.Gallern um zehn Prozent zurückgegangen. Auch die Klimagasemissionen pro Kopf waren im selben Zeitraum rückläufig. Wurden 2014 noch 4,1 Tonnen CO2 von jeder Stadtbewohnerin und jedem Stadtbewohner in die Atmosphäre ausgestossen, waren es 2018 nur noch 3,7 Tonnen Kohlenstoffdioxid.

Der Klimagasausstoss auf Stadtgebiet ist rückläufig – aber nur langsam

Die schlechte Nachricht: Das reicht nicht – und zwar bei weitem nicht, um das ambitionierte Ziel einer klimaneutralen Stadt bis 2050 zu erreichen. Würde die Reduktion in dem Masse fortschreiten, wie sie seit Bestehen des Energiekonzepts stattgefunden hat, würde jeder Stadtbewohner 2050 immer noch pro Jahr zwei Tonnen CO2 ausstossen. Das Energiekonzept 2050 sieht eine Tonne pro Jahr und Person vor.

Stadtrat und Parlament haben sich unlängst aber für das hochgesteckte Ziel Netto-Null ausgesprochen. Das heisst: Bis 2050 sollen die Treibhausgasemissionen unter dem Strich null betragen. Am 27. September entscheidet das Stadtsanktgaller Stimmvolk über den sogenannten Klimaartikel, der dieses Ziel in der Gemeindeordnung verankert. Und das wiederum heisst: Der Energieverbrauch muss bis dahin in allen Bereichen weiter sinken – und das stärker als bisher.

Ziel von 1000 E-Autos bis Ende Jahr wird wohl nicht erreicht

Peter Jans, Direktor Technische Betriebe der Stadt St.Gallen. Michel Canonica

Der Weg zur klimaneutralen Stadt wird also lang. Das weiss auch Peter Jans, Stadtrat und Direktor Technische Betriebe. «Wir waren im Grossen und Ganzen auf Kurs mit den Zielen, die im Energiekonzept verankert sind.» Nun aber habe man beschlossen, die Ziele deutlich höher zu stecken. «Und das bedeutet in der Konsequenz, dass wir noch mehr Anstrengungen unternehmen müssen, als das in der Vergangenheit der Fall war.» Im Grundsatz sei man also zufrieden mit dem Rückgang um zehn Prozent, sei sich aber bewusst, dass das nicht ausreiche.

Ein wichtiger Hebel, um die Emission von Treibhausgasen auf lokaler Ebene zu reduzieren, ist die Mobilität. Seit Jahren animiert die Stadt mit Prämien zum Umsteigen auf Elektroautos. Das Ziel von 1000 E-Auto-Zulassungen in der Stadt bis Ende 2020, das Jans vor vier Jahren vorgab, dürfte nicht erreicht werden.

Zwar wurden im zweiten Quartal 2020 so viele E-Autos in St.Gallen zugelassen wie noch nie, es sind aber insgesamt nur 543 Fahrzeuge. «Wir werden das Ziel wohl nicht ganz erreichen, das ist aber nicht dramatisch», sagt Jans. Es gehe bei der E-Mobilität vor allem darum, aufzuzeigen, dass diese Entwicklung jetzt begonnen habe.

Fernwärme schneller und stärker ausbauen

Dass der Verbrauch von Erdölprodukten (minus 3,3 Prozent) und Atomkraft (minus 6 Prozent) zwischen 2015 und 2018 abnahm während die Wasserkraft (plus 5,1 Prozent) und Sonnen- sowie Windenergie (plus 2,3 Prozent) zunahmen, liegt aber nicht nur an der Mobilität. Ein weiteres wichtiges Handlungsfeld, um Emissionen von Treibhausgasen zu vermeiden, ist die Wärme. Der Ausbau der Fernwärme schreitet im Osten der Stadt voran, das Kehrichtheizkraftwerk im Sittertobel hat die Kapazität erhöht.

Gesamtenergieverbrauch 2018 in Prozent

Dabei soll es aber nicht bleiben, wie Jans sagt. «Wir müssen schneller und stärker ausbauen als bisher vorgesehen.» An der Martinsbrugg soll in Kooperation mit privaten Entsorgungsfirmen in den kommenden Jahren ein Altholzheizkraftwerk entstehen. «Heute transportieren Entsorgungsunternehmen Altholz nach dem Abbruch oder der Renovation von Liegenschaften oft ins Ausland.» Das sei ökologisch nicht sinnvoll. Im neuen Kraftwerk soll es verbrannt werden, die Abwärme wird ins Fernwärmenetz eingespeist und soll 2050 einen Fünftel der Gesamtkapazität der städtischen Fernwärme ausmachen. 2021 kommt das Geschäft in den Stadtrat und ins Parlament, eine Vorstudie gibt es bereits, wie Jans sagt.

Die Fernwärmezentrale in der Waldau. Hanspeter Schiess

Die Fernwärme in der heutigen Form wird den Verbrauch von fossilen Brennstoffen aber nicht ganz ausmerzen. Zu einem Viertel wird nämlich in den Fernwärmezentralen Waldau und Lukasmühle mit Öl und Gas geheizt, um an kalten Tagen den Wärmebedarf zu decken. «Das Ziel ist, dereinst die fossilen Brennstoffe in den Fernwärmezentralen durch erneuerbare Gase, zum Beispiel aus Stromüberschüssen, zu ersetzen», sagt Jans. Das sei aber noch Zukunftsmusik und werde wohl erst gegen Ende des 30 Jahre dauernden Prozesses hin zur klimaneutralen Stadt geschehen.

Klimaneutral bis 2030 ist «nicht realisierbar»

Peter Jans betont, wie ehrgeizig das Ziel einer klimaneutralen Stadt bis 2050 ist. Dabei hat der Zürcher Gemeinderat vergangenes Jahr entschieden, den CO2 -Ausstoss der Limmatstadt bereits 2030 auf Netto-Null zu bringen. «Das ist bei unseren Voraussetzungen schlicht nicht realisierbar», sagt Jans. Die Stadt St.Gallen sei bestrebt, den Weg zur Klimaneutralität mit freiwilligen Massnahmen zu begehen. «Wir zwingen keinen Hausbesitzer, seine fossile Heizung sofort durch einen Fernwärmeanschluss zu ersetzen.»

Das sei gar nicht möglich, zumal die Fernwärme nicht flächendeckend die Stadt erschliesse. «Das bedeutet, dass wir auch in den nächsten Jahren noch vereinzelt Öl- und Gasheizungen einbauen werden.» Doch gerade im Osten der Stadt gebe es überproportional viele Ölheizungen. «Es ist klar: Wir müssen einen Gang hochschalten.»