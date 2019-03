Weniger grün zu einem tieferen Steuerfuss Steinach muss den Steuerfuss senken; das beschliesst die Bürgerversammlung nach intensiver Diskussionen. Abgelehnt werden hingegen eine Photovoltaikanlage und der Batteriespeicher. Zustimmung gibt es für den Projektierungskredit bezüglich der Steinach-Sanierung. Rudolf Hirtl

«Gemeindeammann» Roland Brändli zitiert aus der ersten Steinacher Rechtssammlung aus dem Jahr 1462. (Bild: Rudolf Hirtl)

Roland Brändli tritt zu Beginn der Bürgerversammlung in Anspielung auf das Jubiläum 1250 Jahre Steinach als Ammann aus dem Jahr 1462 auf. In blaues Bühnenlicht getaucht, ruft er den Bürgern mit kräftiger Stimme zu: «Sie haben kein Recht, Sie sind Untertanen!» Erst 1830 hätten die Steinacher das Recht bekommen, an der Bürgerversammlung mitbestimmen zu können, die Frauen hätten gar weitere 150 Jahre darauf warten müssen. Die Bürgerversammlung vom Montagabend hätte kaum deutlicher zeigen können, wie sehr sich die Zeiten seither geändert haben. Die Bürgerschaft liess keinen Stein auf dem anderen und gestaltete die Politik im Saal aktiv mit.

Wer weiss, hätte Steinachs Gemeindepräsident gewusst, dass er erst um 23.59 Uhr zum Apéro, beziehungsweise zum «Mitternachtssnack» einladen könnte, eventuell hätte er sich auch als Balduin das Schlossgespenst verkleidet.

Einen Kompromiss beim Steuerfuss gefunden

Keine Diskussion gibt es zur Jahresrechnung 2018, die mit einer Besserstellung von 382000 Franken gegenüber Budget abschliesst und einstimmig abgesegnet wird. Umso heftiger stehen dafür Voranschlag und Steuerplan in der Kritik. Es sei zwar löblich, dass die Energiestadt Steinach inzwischen als Vorbild gelte, doch mittlerweile sei für Photovoltaikanlagen (PVA) genug ausgegeben worden. Die PVA Rietmühle sei daher aus der Investitionsrechnung zu streichen. Der Einwand von Gemeinderat Roland Etter, der Nutzen für die Bevölkerung und die Umwelt sei um einiges höher als die Investition, hilft nichts, die Bürger stimmen dem Antrag des Votanten zu, die 240000 Franken teure PVA-Anlage wird nicht realisiert.

Die ganze Region senkt die Steuerfüsse, nur die Gemeinde Steinach nicht, obwohl der mittelfristige Finanzplan gut aussieht. Diese Ansicht teilen gleich mehrere Votanten. Einer von ihnen beantragt, den Steuerfuss um 6 auf neu 113 Prozent zu senken. Gemeindepräsident Roland Brändli nennt eine derartige Reduktion verantwortungslos und auch Gemeinderat Markus Lanter mahnt, es sei ein absolut ungünstiger Zeitpunkt für eine Steuersenkung, da die Bürger grosse Investitionen beschlossen hätten, etwa die bereits laufende Erweiterung Gartenhof für 15 Millionen Franken. Der Steuerfuss könne im Notfall wieder erhöht werden und auch die Reserven (5,52 Millionen Franken) würden eine Reduktion rechtfertigen, kontert ein Votant und ein weiterer plädiert für eine Reduktion um «nur» 4 Prozent. Nach einer kurzen Beratung stellt sich auch der Gemeinderat hinter diesen Vorschlag, der eine 229:71-Mehrheit findet.

Als «sehr grosse Kiste» bezeichnet Roland Brändli die Sanierung der Steinach, die 17 Millionen Franken kosten würde, wobei die Gemeinde gegen 6 Millionen zu tragen hätte. Leider mache die SBB noch immer keine Anstalten, eine neue Brücke zu bauen, obwohl diese ein wichtiger Teil des Projektes sei. Der Vorschlag eines Bürgers, zuerst die Zusicherung der SBB einzuholen, ehe über den Projektierungskredit von 1,5 Millionen Franken abgestimmt werde, findet kein Gehör. Die Bürger beschliessen den Kredit mit 175 Ja- zu 78-Neinstimmen.

Abstimmungswirrwarr um Batteriespeicher

Rentabel, umweltfreundliche Variante und ohne Steuergelder finanzierbar – die Argumente von Paul Etter für die Realisierung eines Batteriespeichers finden bei den 334 Männern und Frauen im Gemeindesaal kein Gehör. Am Schluss setzt sich der Antrag eines Votanten durch, zuerst einen Projektierungskredit von 75000 Franken zu sprechen und über den Baukredit (eine Million Franken) erst an der nächsten Bürgerversammlung zu befinden. Zahlreiche Wortmeldungen und die nachfolgenden Abstimmungen und Diskussionen darüber lassen die Zeit verstreichen. Es ist bereits 23.27 Uhr, als das Verdikt feststeht, 193 stimmen zu, 30 lehnen ab, wodurch an diesem Abend gleich beide energiefreundlichen Projekte bachab geschickt werden.

Diskussionslos werden das Regenabwasserpumpwerk Schöntal (Baukosten 330000 Franken) und der Planungskredit Ersatzbau Turnhalle (320000) genehmigt. Eine dreifach unterteilbare Doppelturnhalle ist geplant.