Weniger als 30 Prozent Stimmbeteiligung sind nicht rekordverdächtig In Gossau wurde über zwei Änderungen der Gemeindeordnung abgestimmt. Das lockte kaum jemanden hinter dem Ofen hervor. Johannes Wey

Die Stimmbeteiligung in Gossau lag unter 30 Prozent. (Bild: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)

Stimmbeteiligung so tief wie seit 2012 nicht mehr Gossau Die Stimmbeteiligung bei der Annahme zweier Änderungen der Gossauer Gemeindeordnung war mit jeweils 29,7 Prozent ungewöhnlich tief. Bei der Stadt war man schon vergangene Woche auf eine Stimmbeteiligung unter 30 Prozent gefasst.

Trotz der tiefen Werte muss man in der Historie der Gossauer Abstimmungsergebnisse nicht weit zurückgehen, um auf eine noch tiefere Stimmbeteiligung zu stossen: Am 25. November 2012 entschieden die Gossauerinnen und Gossauer über die Erneuerung der Schulanlage Haldenbüel. Genau genommen entschieden nur 29,1 Prozent der Stimmberechtigten und damit noch etwas weniger als am vergangenen Sonntag. Die Vorlage wurde mit 2354 zu 1102 Stimmen angenommen.

Auch eidgenössische und kantonale müssen ziehen

Die Stimmbeteiligung auf kommunaler Ebene hängt oftmals auch davon ab, welche Vorlagen gleichzeitig auf kantonaler oder eidgenössischer Ebene zur Abstimmung kommen. Hier zeigt sich, dass das Tierseuchengesetz auf nationaler und der Beitritt zur Vereinbarung über das Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal auf kantonaler Ebene 2012 auf wenig Interesse stiessen: Über die Vorlagen entschieden 29,2 Prozent der Stimmberechtigten.

In Gossau interessierten die Themen noch etwas weniger als die Schulhausrenovation: Es stimmten lediglich 28, 4 Prozent ab. (jw)